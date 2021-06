Under-21 EURO Squad of the Tournament

UEFA European Under-21 Championship winners Germany provide six of the 23-man official Team of the Tournament, with nine of the expanded 16 contenders that took part in Hungary and Slovenia represented at least once.

The squad of 23 was selected by the UEFA technical observers: Boštjan Cesar, Cosmin Contra, Dušan Fitzel, John Peacock and Tibor Sisa.

Goalkeepers

Andrei Vlad (Romania)

Marco Carnesecchi (Italy)

Diogo Costa (Portugal)

Defenders

David Raum (Germany)

Diogo Queirós (Portugal)

Nico Schlotterbeck (Germany)

Mads Bech Sørensen (Denmark)

Perr Schuurs (Netherlands)

Victor Nelsson (Denmark)

Ridle Baku (Germany)

Jorge Cuenca (Spain)

Midfielders

Fábio Vieira (Portugal)

Dani de Wit (Netherlands)

Gonzalo Villar (Spain)

Vitinha (Portugal)

Niklas Dorsch (Germany)

Denis Makarov (Russia)

Arne Maier (Germany)

Forwards

U21 EURO top scorer: Lukas Nmecha

Luka Ivanušec (Croatia)

Lukas Nmecha (Germany)

Jacob Bruun Larsen (Denmark)

Dany Mota (Portugal)

Javi Puado (Spain)

Previous Team/Squad of the Tournament selections

2019 (team)

Alexander Nübel (Germany); Lukas Klostermann (Germany), Jonathan Tah (Germany), Jesús Vallejo (Spain), Benjamin Henrichs (Germany); Fabián Ruiz (Spain), Mahmoud Dahoud (Germany); Dani Olmo (Spain), Luca Waldschmidt (Germany), Dani Ceballos (Spain); George Puşcaş (Romania)

2017 (team)

Julian Pollersbeck (Germany); Milan Škriniar (Slovakia), Jeremy Toljan (Germany), Niklas Stark (Germany), Yannick Gerhardt (Germany); Maximilian Arnold (Germany), Dani Ceballos (Spain), Max Meyer (Germany), Saúl Ñíguez (Spain); Marco Asensio (Spain), Federico Bernardeschi (Italy)

2015 (team)

José Sá (Portugal); Victor Lindelöf (Sweden), Filip Helander (Sweden), Jannik Vestergaard (Denmark), Raphaël Guerreiro (Portugal); William Carvalho (Portugal), Oscar Lewicki (Sweden); Nathan Redmond (England), Bernardo Silva (Portugal), Ivan Cavaleiro (Portugal); Kevin Volland (Germany)

2013 (squad)

Goalkeepers: Francesco Bardi (Italy), David de Gea (Spain), Ørjan Nyland (Norway)

Defenders: Marc Bartra (Spain), Luca Caldirola (Italy), Iñigo Martínez (Spain), Bruno Martins Indi (Netherlands), Martín Montoya (Spain), Alberto Moreno (Spain), Stefan Strandberg (Norway)

Midfielders: Alan Dzagoev (Russia), Lewis Holtby (Germany), Asier Illarramendi (Spain), Isco (Spain), Koke (Spain), Adam Maher (Netherlands), Thiago Alcántara (Spain), Marco Verratti (Italy)

Forwards: Fabio Borini (Italy), Luuk De Jong (Netherlands), Álvaro Morata (Spain), Rodrigo Moreno (Spain), Georginio Wijnaldum (Netherlands)

2011 (squad)

Goalkeepers: David de Gea (Spain), Yann Sommer (Switzerland), Tomáš Vaclík (Czech Republic)

Defenders: Nicolai Boilesen (Denmark), Ondřej Čelůstka (Czech Republic), Dídac Vila (Spain), Timm Klose (Switzerland), Yaroslav Rakitskiy (Ukraine), Jonathan Rossini (Switzerland), Chris Smalling (England), Kyle Walker (England)

Midfielders: Christian Eriksen (Denmark), Marcel Gecov (Czech Republic), Ander Herrera (Spain), Javi Martínez (Spain), Mikhail Sivakov (Belarus), Thiago Alcántara (Spain)

Forwards: Adrián López (Spain), Juan Mata (Spain), Admir Mehmedi (Switzerland), Xherdan Shaqiri (Switzerland), Kolbeinn Sigthórsson (Iceland), Daniel Sturridge (England)