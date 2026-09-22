UEFA Women's Champions League records

Women's Champions League winners

UEFA Women's Champions League:

2026 (Oslo): Barcelona 4-0 OL Lyonnes

2025 (Lisbon): Arsenal 1-0 Barcelona

2024 (Bilbao): Barcelona 2-0 OL Lyonnes

2023 (Eindhoven): Barcelona 3-2 Wolfsburg

2022 (Turin): OL Lyonnes 3-1 Barcelona

2021 (Gothenburg): Barcelona 4-0 Chelsea

2020 (San Sebastián): OL Lyonnes 3-1 Wolfsburg

2019 (Budapest): OL Lyonnes 4-1 Barcelona

2018 (Kyiv): OL Lyonnes 4-1aet Wolfsburg

2017 (Cardiff): OL Lyonnes 0-0aet, 7-6pens Paris Saint-Germain

2016 (Reggio Emilia): OL Lyonnes 1-1aet, 4-3pens Wolfsburg

2015 (Berlin): Frankfurt 2-1 Paris Saint-Germain

2014 (Lisbon): Wolfsburg 4-3 Tyresö

2013 (London): Wolfsburg 1-0 OL Lyonnes﻿

2012 (Munich): OL Lyonnes 2-0 FFC Frankfurt

2011 (London): OL Lyonnes 2-0 Turbine Potsdam

2010 (Madrid): Turbine Potsdam 0-0aet, 7-6pens OL Lyonnes﻿

UEFA Women's Cup:

Two-legged finals

2009: Duisburg 6-0/1-1: agg 7-1 Zvezda-2005

2008: Frankfurt 1-1/3-2: agg 4-3 Umeå

2007: Arsenal 1-0/0-0: agg 1-0 Umeå

2006: Frankfurt 4-0/3-2: agg 7-2 Turbine Potsdam

2005: Turbine Potsdam 2-0/3-1: agg 5-1 Djurgården

2004: ﻿Umeå 3-0/5-0: agg 8-0 Frankfurt

2003: Umeå 4-1/3-0: agg 7-1 Fortuna Hjørring

One-off final

2002 (Frankfurt): Frankfurt 2-0 Umeå

OL Lyonnes' eight Women's Champions League titles

Titles (by club)

8 OL Lyonnes﻿ (FRA)

4 Barcelona (ESP)

4 Frankfurt (GER)

2 Turbine Potsdam (GER)

2 Umeå (SWE)

2 Arsenal (ENG)

2 Wolfsburg (GER) ﻿

1 Duisburg (GER)

Final appearances (by club)

12 OL Lyonnes﻿ (FRA)

7 Barcelona (ESP)

6 FFC Frankfurt (GER)

6 Wolfsburg (GER)

5 Umeå (SWE)

4 Turbine Potsdam (GER)

2 Arsenal (ENG)

2 Paris Saint-Germain (FRA)

1 Chelsea (ENG), Djurgården (SWE), Duisburg (GER), Fortuna Hjørring (DEN), Tyresö (SWE), Zvezda-2005 (RUS)﻿

Most semi-final appearances

15 OL Lyonnes﻿ (FRA)

9 Arsenal (ENG)

9 Barcelona (ESP)

8 Frankfurt (GER)

8 Wolfsburg (GER)﻿

7 Paris Saint-Germain (FRA)

7 Umeå (SWE)

6 Turbine Potsdam (GER)

6 Chelsea (ENG)

Most quarter-final appearances

17 Arsenal (ENG)

17 OL Lyonnes﻿ (FRA)

13 Wolfsburg (GER)

12 Barcelona (ESP)

10 Frankfurt (GER)

9 Paris Saint-Germain (FRA)

8 Umeå (SWE), Bayern München (GER)

2024/25 Women's Champions League top ten goals

Titles (by country)

9 Germany

8 France

4 Spain

2 Sweden

2 England

Final appearances (by country)

18 Germany

14 France

7 Spain﻿

7 Sweden

3 England

1 Denmark/Russia

(2006 final counts as two German appearances; 2017 counts as two French appearances)

Titles by player

8 Wendie Renard, Eugénie Le Sommer (both OL Lyonnes﻿)

Where player took part in the final

Most final appearances (by player)

12 Wendie Renard (OL Lyonnes﻿)

Appearances in both legs of two-legged final count as one appearance

Records

PLAYERS

Season top scorers (group stage to final)

2025/26: Ewa Pajor (Barcelona) 11﻿

2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10

2023/24: Kadidiatou Diani (OL Lyonnes﻿) 8﻿

2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9

2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11

Season top scorers (including qualifying)

2025/26: Ewa Pajor (Barcelona) 11

2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10

2023/24: Marie Alidou (Benfica), Romée Leuchter (Ajax) 9

2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9

2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11

2020/21: Jenni Hermoso (Barcelona), Fran Kirby (Chelsea) 6

2019/20: Vivianne Miedema (Arsenal), Emueje Ogbiagbevha (Minsk), Berglind Thorvaldsdóttir (Breidablik) 10

2018/19: Pernille Harder (Wolfsburg) 8

2017/18: Ada Hegerberg (OL Lyonnes﻿) 15

2016/17: Zsanett Jakabfi (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Bayern München) 8

2015/16: Ada Hegerberg (OL Lyonnes) 13

2014/15: Célia Šašić (Frankfurt) 14

2013/14: Milena Nikolić (ŽFK Spartak) 11

2012/13: Laura Rus (Apollon Limassol) 11

2011/12: Camille Abily, Eugénie Le Sommer (both OL Lyonnes) 9

2010/11: Inka Grings (Duisburg) 13

2009/10: Vanessa Bürki (Bayern München) 11

2008/09: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 14

2007/08: Vira Dyatel (Kharkiv), Patrizia Panico (Bardolino Verona), Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 9

2006/07: Julie Fleeting (Arsenal) 9

2005/06: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 11

2004/05: Conny Pohlers (Turbine Potsdam) 14

2003/04: Maria Gstöttner (Neulengbach) 11

2002/03: Hanna Ljungberg (Umeå) 10

2001/02: Gabriela Enache (Codru Anenii Noi) 12

Ada Hegerberg celebrates breaking Anja Mittag's goal record Getty Images

All-time top scorers

69 Ada Hegerberg (Stabæk/Turbine Potsdam/OL Lyonnes)

51 Anja Mittag (Turbine Potsdam/Rosengård/Paris Saint-Germain/Wolfsburg)

50 Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes)

49 Pernille Harder (Linköping/Wolfsburg/Chelsea/Bayern)﻿

48 Conny Pohlers (Turbine Potsdam/Frankfurt/Wolfsburg)

46 Marta (Umeå/Tyresö/Rosengård)﻿

44 Ewa Pajor (Medyk Konin/Wolfsburg/Barcelona)

43 Camille Abily (Montpellier/OL Lyonnes)﻿

43 Kim Little (Hibernian/Arsenal)﻿

42 Lotta Schelin (OL Lyonnes/Rosengård) ﻿

All-time most appearances

135 Wendie Renard (OL Lyonnes)

112 Alex Popp (Duisburg/Wolfsburg)

102 Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes)

97 Caroline Graham Hansen (Stabæk/Tyresö/Wolfsburg/Barcelona)

96﻿ Saki Kumagai (Frankfurt/OL Lyonnes/Bayern München/Roma)

95 Ramona Bachmann (Umeå/Rosengård/Wolfsburg/Chelsea/Paris Saint-Germain)﻿

94 Kim Little (Hibernian/Arsenal)

90 ﻿Alexia Putellas (Barcelona)

89 ﻿﻿Marta Torrejón (Espanyol/Barcelona)﻿

88 Mariona Caldentey (Barcelona/Arsenal)

CLUBS

Most games played

163 OL Lyonnes (FRA)

138 Arsenal (ENG)

114 Wolfsburg (GER)

111 Barcelona (ESP)

94 Frankfurt (GER)

91 ﻿Paris Saint-Germain (FRA)

Most games won

126 OL Lyonnes (FRA)

83 Arsenal (ENG)

81 Barcelona (ESP)

73 Wolfsburg (GER)

61 Frankfurt (GER)

49 Bayern München (GER)

49 Paris Saint-Germain (FRA)

Wins include after extra time but not penalty shoot-outs

Most goals scored

542 OL Lyonnes (FRA)

367 Arsenal (ENG)

324 Wolfsburg (GER)

309 Barcelona (ESP)

262 Frankfurt (GER)

236 Turbine Potsdam (GER)

Most participations (max 26 inc. 2026/27)

24 SFK 2000 Sarajevo (BIH)*

23 Gintra (LTU)*

23 KÍ Klaksvík (FRO)*

23 Sparta Praha (CZE)*

22 Brøndby (DEN)*

*inc 2026/27. Sarajevo entered for the 24th edition in a row.

MATCHES

A new crowd record was set at Camp Nou in the 2021/22 semi-finals Getty Images

Biggest crowds

91,648 – Barcelona vs Wolfsburg, 2021/22 semi-final first leg, Barcelona

91,553 – Barcelona vs Real Madrid, 2021/22 quarter-final second leg, Barcelona

72,262 – Barcelona vs Chelsea, 2022/23 semi-final second leg, Barcelona

60,067 – Barcelona vs Real Madrid, 2025/26, quarter-final second leg, Barcelona﻿

60,063 – Arsenal vs Wolfsburg, 2022/23 semi-final second leg, London

Record win

Apollon 21-0 Ada Velipojë (2012/13 qualifying round)

Most goals by player in single game

8 Milena Nikolić (ŽFK Spartak) vs Goliador-Real (2014/15 qualifying round)

Last updated 22 September 2026