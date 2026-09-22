UEFA Women's Champions League records
Tuesday, September 22, 2026
Article summary
See the records for the UEFA Women's Champions League and its predecessor, the UEFA Women's Cup.
Article top media content
Article body
Women's Champions League winners
UEFA Women's Champions League:
2026 (Oslo): Barcelona 4-0 OL Lyonnes
2025 (Lisbon): Arsenal 1-0 Barcelona
2024 (Bilbao): Barcelona 2-0 OL Lyonnes
2023 (Eindhoven): Barcelona 3-2 Wolfsburg
2022 (Turin): OL Lyonnes 3-1 Barcelona
2021 (Gothenburg): Barcelona 4-0 Chelsea
2020 (San Sebastián): OL Lyonnes 3-1 Wolfsburg
2019 (Budapest): OL Lyonnes 4-1 Barcelona
2018 (Kyiv): OL Lyonnes 4-1aet Wolfsburg
2017 (Cardiff): OL Lyonnes 0-0aet, 7-6pens Paris Saint-Germain
2016 (Reggio Emilia): OL Lyonnes 1-1aet, 4-3pens Wolfsburg
2015 (Berlin): Frankfurt 2-1 Paris Saint-Germain
2014 (Lisbon): Wolfsburg 4-3 Tyresö
2013 (London): Wolfsburg 1-0 OL Lyonnes
2012 (Munich): OL Lyonnes 2-0 FFC Frankfurt
2011 (London): OL Lyonnes 2-0 Turbine Potsdam
2010 (Madrid): Turbine Potsdam 0-0aet, 7-6pens OL Lyonnes
UEFA Women's Cup:
Two-legged finals
2009: Duisburg 6-0/1-1: agg 7-1 Zvezda-2005
2008: Frankfurt 1-1/3-2: agg 4-3 Umeå
2007: Arsenal 1-0/0-0: agg 1-0 Umeå
2006: Frankfurt 4-0/3-2: agg 7-2 Turbine Potsdam
2005: Turbine Potsdam 2-0/3-1: agg 5-1 Djurgården
2004: Umeå 3-0/5-0: agg 8-0 Frankfurt
2003: Umeå 4-1/3-0: agg 7-1 Fortuna Hjørring
One-off final
2002 (Frankfurt): Frankfurt 2-0 Umeå
Titles (by club)
8 OL Lyonnes (FRA)
4 Barcelona (ESP)
4 Frankfurt (GER)
2 Turbine Potsdam (GER)
2 Umeå (SWE)
2 Arsenal (ENG)
2 Wolfsburg (GER)
1 Duisburg (GER)
Final appearances (by club)
12 OL Lyonnes (FRA)
7 Barcelona (ESP)
6 FFC Frankfurt (GER)
6 Wolfsburg (GER)
5 Umeå (SWE)
4 Turbine Potsdam (GER)
2 Arsenal (ENG)
2 Paris Saint-Germain (FRA)
1 Chelsea (ENG), Djurgården (SWE), Duisburg (GER), Fortuna Hjørring (DEN), Tyresö (SWE), Zvezda-2005 (RUS)
Most semi-final appearances
15 OL Lyonnes (FRA)
9 Arsenal (ENG)
9 Barcelona (ESP)
8 Frankfurt (GER)
8 Wolfsburg (GER)
7 Paris Saint-Germain (FRA)
7 Umeå (SWE)
6 Turbine Potsdam (GER)
6 Chelsea (ENG)
Most quarter-final appearances
17 Arsenal (ENG)
17 OL Lyonnes (FRA)
13 Wolfsburg (GER)
12 Barcelona (ESP)
10 Frankfurt (GER)
9 Paris Saint-Germain (FRA)
8 Umeå (SWE), Bayern München (GER)
Titles (by country)
9 Germany
8 France
4 Spain
2 Sweden
2 England
Final appearances (by country)
18 Germany
14 France
7 Spain
7 Sweden
3 England
1 Denmark/Russia
(2006 final counts as two German appearances; 2017 counts as two French appearances)
Titles by player
8 Wendie Renard, Eugénie Le Sommer (both OL Lyonnes)
Where player took part in the final
Most final appearances (by player)
12 Wendie Renard (OL Lyonnes)
Appearances in both legs of two-legged final count as one appearance
Records
PLAYERS
Season top scorers (group stage to final)
2025/26: Ewa Pajor (Barcelona) 11
2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10
2023/24: Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) 8
2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9
2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11
Season top scorers (including qualifying)
2025/26: Ewa Pajor (Barcelona) 11
2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10
2023/24: Marie Alidou (Benfica), Romée Leuchter (Ajax) 9
2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9
2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11
2020/21: Jenni Hermoso (Barcelona), Fran Kirby (Chelsea) 6
2019/20: Vivianne Miedema (Arsenal), Emueje Ogbiagbevha (Minsk), Berglind Thorvaldsdóttir (Breidablik) 10
2018/19: Pernille Harder (Wolfsburg) 8
2017/18: Ada Hegerberg (OL Lyonnes) 15
2016/17: Zsanett Jakabfi (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Bayern München) 8
2015/16: Ada Hegerberg (OL Lyonnes) 13
2014/15: Célia Šašić (Frankfurt) 14
2013/14: Milena Nikolić (ŽFK Spartak) 11
2012/13: Laura Rus (Apollon Limassol) 11
2011/12: Camille Abily, Eugénie Le Sommer (both OL Lyonnes) 9
2010/11: Inka Grings (Duisburg) 13
2009/10: Vanessa Bürki (Bayern München) 11
2008/09: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 14
2007/08: Vira Dyatel (Kharkiv), Patrizia Panico (Bardolino Verona), Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 9
2006/07: Julie Fleeting (Arsenal) 9
2005/06: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 11
2004/05: Conny Pohlers (Turbine Potsdam) 14
2003/04: Maria Gstöttner (Neulengbach) 11
2002/03: Hanna Ljungberg (Umeå) 10
2001/02: Gabriela Enache (Codru Anenii Noi) 12
All-time top scorers
69 Ada Hegerberg (Stabæk/Turbine Potsdam/OL Lyonnes)
51 Anja Mittag (Turbine Potsdam/Rosengård/Paris Saint-Germain/Wolfsburg)
50 Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes)
49 Pernille Harder (Linköping/Wolfsburg/Chelsea/Bayern)
48 Conny Pohlers (Turbine Potsdam/Frankfurt/Wolfsburg)
46 Marta (Umeå/Tyresö/Rosengård)
44 Ewa Pajor (Medyk Konin/Wolfsburg/Barcelona)
43 Camille Abily (Montpellier/OL Lyonnes)
43 Kim Little (Hibernian/Arsenal)
42 Lotta Schelin (OL Lyonnes/Rosengård)
All-time most appearances
135 Wendie Renard (OL Lyonnes)
112 Alex Popp (Duisburg/Wolfsburg)
102 Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes)
97 Caroline Graham Hansen (Stabæk/Tyresö/Wolfsburg/Barcelona)
96 Saki Kumagai (Frankfurt/OL Lyonnes/Bayern München/Roma)
95 Ramona Bachmann (Umeå/Rosengård/Wolfsburg/Chelsea/Paris Saint-Germain)
94 Kim Little (Hibernian/Arsenal)
90 Alexia Putellas (Barcelona)
89 Marta Torrejón (Espanyol/Barcelona)
88 Mariona Caldentey (Barcelona/Arsenal)
CLUBS
Most games played
163 OL Lyonnes (FRA)
138 Arsenal (ENG)
114 Wolfsburg (GER)
111 Barcelona (ESP)
94 Frankfurt (GER)
91 Paris Saint-Germain (FRA)
Most games won
126 OL Lyonnes (FRA)
83 Arsenal (ENG)
81 Barcelona (ESP)
73 Wolfsburg (GER)
61 Frankfurt (GER)
49 Bayern München (GER)
49 Paris Saint-Germain (FRA)
Wins include after extra time but not penalty shoot-outs
Most goals scored
542 OL Lyonnes (FRA)
367 Arsenal (ENG)
324 Wolfsburg (GER)
309 Barcelona (ESP)
262 Frankfurt (GER)
236 Turbine Potsdam (GER)
Most participations (max 26 inc. 2026/27)
24 SFK 2000 Sarajevo (BIH)*
23 Gintra (LTU)*
23 KÍ Klaksvík (FRO)*
23 Sparta Praha (CZE)*
22 Brøndby (DEN)*
*inc 2026/27. Sarajevo entered for the 24th edition in a row.
MATCHES
Biggest crowds
91,648 – Barcelona vs Wolfsburg, 2021/22 semi-final first leg, Barcelona
91,553 – Barcelona vs Real Madrid, 2021/22 quarter-final second leg, Barcelona
72,262 – Barcelona vs Chelsea, 2022/23 semi-final second leg, Barcelona
60,067 – Barcelona vs Real Madrid, 2025/26, quarter-final second leg, Barcelona
60,063 – Arsenal vs Wolfsburg, 2022/23 semi-final second leg, London
Record win
Apollon 21-0 Ada Velipojë (2012/13 qualifying round)
Most goals by player in single game
8 Milena Nikolić (ŽFK Spartak) vs Goliador-Real (2014/15 qualifying round)
Last updated 22 September 2026