Where to watch the Women's Champions League final

Partners in Europe and across the globe will be broadcasting the 2021 UEFA Women's Champions League final between Chelsea and Barcelona from Gothenburg at 21:00 CET on Sunday 16 May. Find your local broadcast partner(s) below.

Please check individual broadcaster schedules for details about how the final will be televised or streamed in your territory.

All information is subject to agreements being reached between UEFA and individual broadcasters.

The final will be streamed live in indicated territories on UEFA.tv. Highlights will be available to view at midnight where you are.

Where to watch: Europe

Albania: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Armenia: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Austria: ORF, Barça TV, UEFA.tv

Azerbaijan: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Belarus: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Belgium: Proximus, Barça TV, UEFA.tv

Bosnia and Herzegovina: Arena Sport, Barça TV, UEFA.tv

Bulgaria: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Croatia: Arena Sport, Barça TV, UEFA.tv

Cyprus: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Czech Republic: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Denmark: NENT

Estonia: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Finland: NENT

France: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Georgia: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Germany: Sport1, Barça TV, UEFA.tv

Greece: COSMOTE TV, Barça TV, UEFA.tv

Hungary: MTVA, Barça TV, UEFA.tv

Iceland: Stöð 2

Israel: The Sports Channel, Barça TV, UEFA.tv

Italy: Sky Italia, Barça TV, UEFA.tv

Kazakhstan: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Kosovo: Arena Sport, Barça TV, UEFA.tv

Latvia: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Lithuania: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Luxembourg: Proximus, Barça TV, UEFA.tv

Malta: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Moldova: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Montenegro: Arena Sport, Barça TV, UEFA.tv

Netherlands: Ziggo, NOS (highlights only), Barça TV, UEFA.tv

North Macedonia: Arena Sport, Barça TV, UEFA.tv

Norway: NENT

Poland: Polsat, Barça TV, DAZN

Portugal: ELEVEN Sports, Canal 11, Barça TV, UEFA.tv

Republic of Ireland: BT Sport, Barça TV, UEFA.tv

Romania: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Russia: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Serbia: Arena Sport, Barça TV, UEFA.tv

Slovakia: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Slovenia: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Spain: Gol TV, TV3 Catalunya, Barça TV, UEFA.tv

Sweden: NENT

Switzerland: SRF, Barça TV, UEFA.tv

Turkey: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

United Kingdom: BT Sport

Ukraine: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Where to wach: Rest of world

Angola: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Argentina: ESPN Latin America

Ascension Island: ESPN Latin America

Australia: SBS Television, Barça TV, UEFA.tv

Belize: ESPN Latin America

Benin: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Bolivia: ESPN Latin America

Botswana: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Brazil: ESPN Brazil

Brunei: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Burkina Faso: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Burundi: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Cameroon: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Canada: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Cape Verde: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Caribbean: ESPN Latin America

Central African Republic: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Chile: ESPN Latin America

PR China: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Colombia: ESPN Latin America

Congo: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Costa Rica: ESPN Latin America

DR Congo: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Ecuador: ESPN Latin America

El Salvador: ESPN Latin America

Equatorial Guinea: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Eritrea: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Ethiopia: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Falkland Islands: ESPN Latin America

Fiji: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

French Guyana: ESPN Latin America

Gabon: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

The Gambia: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Ghana: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Guinea: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Guinea-Bissau: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Guatemala: ESPN Latin America

Guyana: ESPN Latin America

Hong Kong SAR: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Honduras: ESPN Latin America

India & Indian Subcontinent: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Indonesia: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Ivory Coast: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Japan: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Kenya: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Kiribati: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Kyrgyzstan: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Laos: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Lesotho: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Liberia: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Macau SAR: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Madagascar: UEFA.tv

Malawi: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Malaysia: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Mali: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Marshall Islands: UEFA.tv

Mauritius: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Mexico: ESPN Latin America

Micronesia: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Middle East/North Africa: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Mongolia: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Mozambique: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Myanmar: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Namibia: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Nauru: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

New Zealand: Sky NZ, UEFA.tv

Nicaragua: ESPN Latin America

Niger: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Nigeria: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Panama: ESPN Latin America

Pacific Islands: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Paraguay: ESPN Latin America

Philippines: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Peru: ESPN Latin America

Rwanda: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Sao Tome and Principe: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Senegal: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Seychelles: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Sierra Leone: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Singapore: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Solomon Islands: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

South Africa: eTV

South Korea: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Suriname: ESPN Latin America

Swaziland: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Taiwan/Chinese Taipei: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Tajikistan: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Tanzania: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Thailand: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Timor-Leste: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Togo: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Turkmenistan: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Tuvalu: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Uganda: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Uruguay: ESPN Latin America

United States: CBS, Barça TV, UEFA.tv

Uzbekistan: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Venezuela: ESPN Latin America

Vietnam: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Zambia: Barça TV, DAZN, UEFA.tv

Zimbabwe: Barça TV, DAZN, UEFA.tv