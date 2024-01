Women's Champions League top scorers: Diani, Hegerberg, Kerr, Paralluelo share lead

Lyon pair Kadidiatou Diani and Ada Hegerberg joined Sam Kerr and Salma Paralluelo as UEFA Women's Champions League top scorers on five goals apiece after Matchday 5.

Chelsea forward Kerr struck her fifth on Matchday 4 when she found the net away to Häcken, and Paralluelo joined her the following night with a double in Barcelona's defeat of Rosengård. All-time competition top scorer Hegerberg and Diani then both registered for Lyon at St. Pölten on Matchday 5 to get to five themselves.

They all have some way to go to catch the overall top scorer for the season including qualifying: Ajax's Romée Leuchter, whose current tally of nine goals was bolstered by efforts on Matchdays 4 and 5.

Top Scorer standings

Last updated: 25 January 2024

2023/24 UEFA Women's Champions League top scorers (group stage onwards)

5 Kadidiatou Diani (Lyon)

5 Ada Hegerberg (Lyon)

5 Sam Kerr (Chelsea)

5 Salma Paralluelo (Barcelona)

4 Valentina Giacinti (Roma)

4 Manuela Giugliano (Roma)

4 Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain)

3 Aitana Bonmatí (Barcelona)

3 Vanessa Gilles (Lyon)

3 Sara Däbritz (Lyon)

3 Lea Schüller (Bayern)



Most assists in the 2023/24 UEFA Women's Champions League (group stage onwards)

4 Aitana Bonmatí (Barcelona)

4 Caroline Graham Hansen (Barcelona)

3 Ona Batlle (Barcelona)

3 Lucy Bronze (Barcelona)

3 Grace Geyoro (Paris Saint-Germain)

3 Manuela Giugliano (Roma)

3 Daniëlle van de Donk (Lyon)

2 Selma Bacha (Lyon)

2 Damaris Egurrola (Lyon)

2 Ada Hegerberg (Lyon)

2 Perle Morroni (Lyon)

2 Kika Nazareth (Benfica)

2 Ria Öling (Rosengård)

2 Hayley Raso (Real Madrid)

2 Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

2 Glódís Viggósdóttir (Bayern)



Most goals and assists combined in the 2023/24 UEFA Women's Champions League (group stage onwards)

7 Aitana Bonmatí (Barcelona)

7 Manuela Giugliano (Roma)

7 Ada Hegerberg (Lyon)

6 Caroline Graham Hansen (Barcelona)

6 Sam Kerr (Chelsea)

6 Salma Paralluelo (Barcelona)

5 Kadidiatou Diani (Lyon)

5 Grace Geyoro (Paris Saint-Germain)

5 Daniëlle van de Donk (Lyon)



2023/24 Women's Champions League stats

2023/24 UEFA Women's Champions League top scorers including qualifying

9 Romée Leuchter (Ajax)

7 Julie Dufour (Paris FC)

6 Marie Alidou (Benfica)

5 Kadidiatou Diani (Lyon)

5 Valentina Giacinti (Roma)

5 Manuela Giugliano (Roma)

5 Ada Hegerberg (Lyon)

5 Sam Kerr (Chelsea)

5 Kika Nazareth (Benfica)

5 Salma Paralluelo (Barcelona)

UEFA Women's Champions League/UEFA Women's Cup top scorers by season (including qualifying)

2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9

2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11

2020/21: Jenni Hermoso (Barcelona), Fran Kirby (Chelsea) 6

2019/20: Vivianne Miedema (Arsenal), Emueje Ogbiagbevha (Minsk), Berglind Thorvaldsdóttir (Breidablik) 10

2018/19: Pernille Harder (Wolfsburg) 8

2017/18: Ada Hegerberg (Lyon) 15

2016/17: Zsanett Jakabfi (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Bayern) 8

2015/16: Ada Hegerberg (Lyon) 13

2014/15: Célia Šašić (Frankfurt) 14

2013/14: Milena Nikolić (ŽFK Spartak) 11

2012/13: Laura Rus (Apollon Limassol) 11

2011/12: Camille Abily, Eugénie Le Sommer (both Lyon) 9

2010/11: Inka Grings (Duisburg) 13

2009/10: Vanessa Bürki (Bayern) 11

2008/09: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 14

2007/08: Vira Dyatel (Kharkiv), Patrizia Panico (Bardolino Verona), Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 9

2006/07: Julie Fleeting (Arsenal) 9

2005/06: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 11

2004/05: Conny Pohlers (Turbine Potsdam) 14

2003/04: Maria Gstöttner (Neulengbach) 11

2002/03: Hanna Ljungberg (Umeå) 10

2001/02: Gabriela Enache (Codru Anenii Noi) 12