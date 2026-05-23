Where to watch the Women's Champions League final: TV broadcast partners, live streams
Saturday, May 23, 2026
Find out where to watch Saturday's 2025/26 UEFA Women's Champions League final wherever you are.
Fans can follow the 2025/26 UEFA Women's Champions League final with their local broadcast partner(s) below.
Europe
Disney+
Åland Islands, Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, British Indian Ocean Territory, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Iceland, Isle of Man, Israel, Italy, Jersey, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Pitcairn Islands, Poland, Portugal, Republic of Ireland, Romania, Saint Helena, San Marino, Serbia, Sint Maarten, Slovakia, Slovenia, Spain, Svalbald Jan Mayen, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine, United Kingdom, Vatican City
Other channels
Armenia: AMPTV
Austria: ORF (live digital coverage, with delayed linear transmission on ORF Sport+ from 20:15 CET), ORF Sport Online
Belgium: RTBF, RTBF Sport Online, VRT (live digital coverage only), Sporza, VRT Max
Croatia: HTV2, HRTi
Cyprus: Cablenet
Czechia: Ceská Televize - CT Sport and CT Sport Plus
Denmark: DR2, DRTV
Finland: YLE TV2, YLE Areena
France: L'Équipe
Germany: ZDF1, ZDF (live digital coverage only)
Greece: Mega News
Hungary: M4 Sport (MTVA)
Iceland: RUV
Israel: The Sports Channel, One Sport
Kazakhstan: QFootball
Malta: PBS (live digital coverage, with delayed transmission on TVMSport+)
Netherlands: NOS
Norway: NRKTV, NRK 1, TV2
Portugal: RTP1
Republic of Ireland and Northern Ireland: RTÉ
Serbia: RTS2, RTS Planeta
Slovakia: STVR
Spain: 3Cat, RTVE
Sweden: TV4
Switzerland: SRG
Türkiye: TRT
Ukraine: Maincast, Suspilne Sport
United Kingdom: BBC Two
Asia
beIN Sports
Cambodia, Hong Kong SAR, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste
PR China: iQiyi Sports
India: Fan Code
Japan: WOWOW
Australia, New Zealand & Pacific Islands
Disney+
Australia, Cook Islands, Fiji, French Polynesia, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, New Caledonia, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
MENA
beIN Sports, Tod.tv
Algeria, Bahrain, Chad, Djibouti, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, Yemen
Africa
ESPN
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Equatorial Guinea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia , Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte (non-exclusive), Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Reunion (non-exclusive), Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, St Helena and Ascension, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe
Ghana: Sporty TV
Kenya: Sporty TV
Nigeria: Sporty TV
South Africa: Sporty TV
Central, North & South America, Caribbean
Disney+
Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Brazil, British Virgin Islands, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands, French Guyana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saba, St Barthélemy, St Eustatius, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Martin/Sint Maarten, St Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos, Uruguay, Venezuela
Canada: OneSoccer
Mexico: TVC Deportes, TVC Deportes 2, Megacable 303, TotalPlay 575, Dish 348
United States of America: ESPN Deportes, The Golazo Network, Paramount+