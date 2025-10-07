UEFA Women's Champions League Live football scores & stats
Get
UEFA.com works better on other browsers
For the best possible experience, we recommend using Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Where to watch the Women's Champions League league phase: TV broadcast partners, live streams

Tuesday, October 7, 2025

Find out where to watch the 2025/26 UEFA Women's Champions League league phase wherever you are.

Where to watch the Women's Champions League league phase: TV broadcast partners, live streams

The 2025/26 UEFA Women's Champions League league phase starts on Tuesday 7 October 2025 and runs until Wednesday 17 December 2025.

Fans can follow the tournament with their local Women's Champions League league phase broadcast partner(s) below.

Europe

Disney+

Åland Islands, Albania, Armenia, Andorra, Austria, Azerbaijan, Belgium, British Indian Ocean Territory, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Iceland, Isle of Man, Israel, Italy, Jersey, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Pitcairn Islands, Poland, Portugal, Republic of Ireland, Romania, Saint Helena, San Marino, Serbia, Sint Maarten, Slovakia, Slovenia, Spain, Svalbald Jan Mayen, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine, United Kingdom, Vatican City

Other channels

Austria: ORF Sport+, ORF Online
Belgium: RTBF, VRT, Sporza, VRT Max
Cyprus: Cablenet
Czechia: Ceská Televize - CT Sport and CT Sport Plus
France: L'Équipe
Greece: Mega News
Israel: One Sport
Kazakhstan: Q Sport
Norway: NRKTV, NRK 1, NRK 2 
Netherlands: NOS, NPO Extra
Portugal: RTP 1, RTP Play
Spain: Esports 3, 3Cat
Sweden: TV4
Switzerland: Eurovision Sport
Türkiye: TRT
Ukraine: Maincast, Suspilne Sport

Asia

beIN Sports

Cambodia, Indonesia & Timor-Leste, Laos, Malaysia & Brunei Darussalam, Philippines, Singapore and Hong Kong Special Administrative Region (SAR), Thailand

PR China: iQiyi Sports
India: Fan Code

Australia, New Zealand & Pacific Islands

Disney+

Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, French Polynesia and New Caledonia, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

MENA

beIN Sports, Tod.tv

Algeria, Bahrain, Chad, Djibouti, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, Yemen

Africa

ESPN

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde Islands, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Equatorial Guinea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia , Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte (non-exclusive), Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Reunion (non-exclusive), Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, St Helena and Ascension, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe

Ghana: Sporty TV (DTT 36, StarTimes DTH 190)
Kenya: Sporty TV (Openview 125)
Nigeria: Sporty TV (StarTimes DTT 258, DTH 190, NTA)
South Africa: Sporty TV (StarTimes DTH 190, TV47)

Central, North & South America, Caribbean

Disney+

Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire, British Virgin Islands, Cayman Islands, Chile, Columbia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saba, St Barthélemy, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Martin, St Vincent and the Grenadines, Sint Eustatius, Sint Maarten, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos, Uruguay, Venezuela

Brazil: Disney+
United States of America: ESPN Deportes, The Golazo Network, Paramount+
Mexico: PCTV, TVC Deportes, TVC Deportes 2, Megasports

© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Last updated: Tuesday, October 7, 2025