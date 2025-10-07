Where to watch the Women's Champions League league phase: TV broadcast partners, live streams
Tuesday, October 7, 2025
Find out where to watch the 2025/26 UEFA Women's Champions League league phase wherever you are.
The 2025/26 UEFA Women's Champions League league phase starts on Tuesday 7 October 2025 and runs until Wednesday 17 December 2025.
Fans can follow the tournament with their local Women's Champions League league phase broadcast partner(s) below.
Europe
Disney+
Åland Islands, Albania, Armenia, Andorra, Austria, Azerbaijan, Belgium, British Indian Ocean Territory, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Iceland, Isle of Man, Israel, Italy, Jersey, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Pitcairn Islands, Poland, Portugal, Republic of Ireland, Romania, Saint Helena, San Marino, Serbia, Sint Maarten, Slovakia, Slovenia, Spain, Svalbald Jan Mayen, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine, United Kingdom, Vatican City
Other channels
Austria: ORF Sport+, ORF Online
Belgium: RTBF, VRT, Sporza, VRT Max
Cyprus: Cablenet
Czechia: Ceská Televize - CT Sport and CT Sport Plus
France: L'Équipe
Greece: Mega News
Israel: One Sport
Kazakhstan: Q Sport
Norway: NRKTV, NRK 1, NRK 2
Netherlands: NOS, NPO Extra
Portugal: RTP 1, RTP Play
Spain: Esports 3, 3Cat
Sweden: TV4
Switzerland: Eurovision Sport
Türkiye: TRT
Ukraine: Maincast, Suspilne Sport
Asia
beIN Sports
Cambodia, Indonesia & Timor-Leste, Laos, Malaysia & Brunei Darussalam, Philippines, Singapore and Hong Kong Special Administrative Region (SAR), Thailand
PR China: iQiyi Sports
India: Fan Code
Australia, New Zealand & Pacific Islands
Disney+
Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, French Polynesia and New Caledonia, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
MENA
beIN Sports, Tod.tv
Algeria, Bahrain, Chad, Djibouti, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, Yemen
Africa
ESPN
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde Islands, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Equatorial Guinea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia , Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte (non-exclusive), Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Reunion (non-exclusive), Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, St Helena and Ascension, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe
Ghana: Sporty TV (DTT 36, StarTimes DTH 190)
Kenya: Sporty TV (Openview 125)
Nigeria: Sporty TV (StarTimes DTT 258, DTH 190, NTA)
South Africa: Sporty TV (StarTimes DTH 190, TV47)
Central, North & South America, Caribbean
Disney+
Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire, British Virgin Islands, Cayman Islands, Chile, Columbia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saba, St Barthélemy, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Martin, St Vincent and the Grenadines, Sint Eustatius, Sint Maarten, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos, Uruguay, Venezuela
Brazil: Disney+
United States of America: ESPN Deportes, The Golazo Network, Paramount+
Mexico: PCTV, TVC Deportes, TVC Deportes 2, Megasports