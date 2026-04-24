Where to watch the Women's Champions League semi-finals: TV broadcast partners, live streams
Friday, April 24, 2026
Article summary
Find out where to watch the 2025/26 UEFA Women's Champions League semi-finals wherever you are.
Article top media content
Article body
Bayern München take on Barcelona and Arsenal face OL Lyonnes in the 2025/26 UEFA Women's Champions League semi-finals, which take place across two legs starting on 25 April and concluding on 3 May.
Fans can follow the competition with their local Women's Champions League broadcast partner(s) below.
Europe
Disney+
Åland Islands, Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, British Indian Ocean Territory, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Iceland, Isle of Man, Israel, Italy, Jersey, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Pitcairn Islands, Poland, Portugal, Republic of Ireland, Romania, Saint Helena, San Marino, Serbia, Sint Maarten, Slovakia, Slovenia, Spain, Svalbald Jan Mayen, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine, United Kingdom, Vatican City
Other channels
Armenia: AMPTV
Austria: ORF Sport+, ORF Sport Online
Belgium: RTBF, RTBF Sport Online, VRT, Sporza, VRT Max
Croatia: HTV2, HRTi
Cyprus: Cablenet
Czechia: Ceská Televize - CT Sport and CT Sport Plus
Denmark: DR2, DRTV
Finland: YLE Areena
France: L'Équipe
Germany: ZDF1, ZDF
Greece: Mega News
Hungary: M4 Sport (MTVA)
Iceland: RUV
Israel: One Sport, The Sports Channel
Kazakhstan: QFootball
Malta: MTPBS
Netherlands: NOS
Norway: NRKTV, NRK 1, TV2
Portugal: RTP2
Republic of Ireland and Northern Ireland: RTÉ
Serbia: RTS2, RTS Planeta
Slovakia: STVR, Dvojka
Spain: Esports 3, 3Cat, RTVE Play
Sweden: Sjuan, TV4
Switzerland: Play RTS
Türkiye: TRT
Ukraine: Maincast, Suspilne Sport
United Kingdom: BBC2
Asia
beIN Sports
Brunei, Cambodia, Hong Kong Special Administrative Region (SAR), Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste.
PR China: iQiyi Sports
India: Fan Code
Japan: WOWOW
Australia, New Zealand & Pacific Islands
Disney+
Australia, Cook Islands, Fiji, French Polynesia, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, New Caledonia, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
MENA
beIN Sports, Tod.tv
Algeria, Bahrain, Chad, Djibouti, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, Yemen
Africa
ESPN
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Equatorial Guinea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia , Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte (non-exclusive), Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Reunion (non-exclusive), Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, St Helena and Ascension, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe
Ghana: Sporty TV (DTT 36, StarTimes DTH 190)
Kenya: Sporty TV (Openview 125)
Nigeria: Sporty TV (StarTimes DTT 258, DTH 190, NTA)
South Africa: Sporty TV (StarTimes DTH 190, TV47)
Central, North & South America, Caribbean
Disney+
Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Brazil, British Virgin Islands, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands, French Guyana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saba, St Barthélemy, St Eustatius, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Martin/Sint Maarten, St Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos, Uruguay, Venezuela
Canada: OneSoccer
Mexico: PCTV, TVC Deportes, TVC Deportes 2, Megasports
United States of America: ESPN Deportes, The Golazo Network, Paramount+