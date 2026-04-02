Women's Champions League predicted line-ups: Team news for Thursday's quarter-final second legs

We offer managers playing UEFA Women's Champions League Fantasy Football a helping hand by predicting the line-ups and providing player injury information for the second legs of the quarter-finals on Thursday 2 April.

Update your Fantasy team

Barcelona vs Real Madrid (18:45 CET)

Barcelona: Cata Coll; Mapi León, Irene Paredes, Camara, Brugts; Serrajordi, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Clàudia Pina

Out: Laia Aleixandri (knee), Aitana Bonmatí (fibula)

Doubtful: None

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Holmgaard; Athenea, Toletti, Däbritz, Sheila García; Weir, Linda Caicedo

Out: Angeldahl (muscular)

Doubtful: Bruun (head)

OL Lyonnes vs Wolfsburg (21:00 CET)

OL Lyonnes: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Egurrola, Heaps; Diani, Hegerberg, Chawinga﻿

Out: Joseph (knee), Micah (concussion)

Doubtful: None

Wolfsburg: Johannes; Bjelde, Dijkstra, Küver, Linder; Huth, Minge, Kielland; Peddemors, Beerensteyn, Endemann

Out: Bussy (knee), Lattwein (knee), Popp (muscular)

Doubtful: None

Make Fantasy substitutions