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2026/27 Women's Champions League: All the league phase fixtures

Saturday, September 5, 2026

All the league phase fixtures for the 2026/27 UEFA Women's Champions League.

The 2026/27 UEFA Women's Champions League is the second season under an 18-team league phase format
The 2026/27 UEFA Women's Champions League is the second season under an 18-team league phase format

The league phase of the 2026/27 UEFA Women's Champions League kicks off on 22 September 2026 and the season concludes with the final in Warsaw in May 2027.

It is the second season in which Europe's best teams go head to head under an 18-team league phase format.

League phase fixtures by team

Kick-offs are 21:00 unless stated; all times CET.

Matchday 1

Tuesday 22 September 2026
Bayern München vs Manchester City (18:45)
Inter vs Häcken (18:45)
Arsenal vs HB Køge
Juventus vs Benfica
Real Madrid vs Paris Saint-Germain

Wednesday 23 September 2026
OH Leuven vs Roma (18:45)
Servette vs OL Lyonnes (18:45)
Chelsea vs Austria Wien
Barcelona vs Paris FC

Matchday 2

Wednesday 30 September 2026
Roma vs Barcelona (18:45)
Häcken vs Juventus (18:45)
Paris FC vs Arsenal (18:45)
OL Lyonnes vs Chelsea
Benfica vs Bayern München

Thursday 1 October 2026
Austria Wien vs Inter (18:45)
HB Køge vs Servette (18:45)
Manchester City vs Real Madrid
Paris Saint-Germain vs OH Leuven

Matchday 3

Wednesday 28 October 2026
Chelsea Women vs Roma (18:45)
Bayern München vs Real Madrid (18:45)
Servette vs OH Leuven (18:45)
Arsenal vs Benfica
OL Lyonnes vs Inter

Thursday 29 October 2026
Austria Wien vs Juventus (18:45)
Paris FC vs Häcken (18:45)
HB Køge vs Barcelona
Manchester City vs Paris Saint-Germain

Matchday 4

Tuesday 10 November 2026
Häcken vs Chelsea (18:45)
Real Madrid vs Paris FC (18:45)
Roma vs Servette
Inter vs Manchester City
Paris Saint-Germain vs Bayern München

Wednesday 11 November 2026
Barcelona vs Arsenal (18:45)
OH Leuven vs HB Køge (18:45)
Juventus vs OL Lyonnes
Benfica vs Austria Wien

Matchday 5

Wednesday 18 November 2026
Häcken vs Manchester City (18:45)
Real Madrid vs Inter (18:45)
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Juventus vs OH Leuven

Thursday 19 November 2026
Austria Wien vs Bayern München (18:45)
Paris FC vs HB Køge (18:45)
Arsenal Women vs OL Lyonnes
Barcelona vs Servette
Benfica vs Roma

Matchday 6

Wednesday 16 December 2026
Roma vs Real Madrid
Bayern München vs Barcelona
Inter vs Arsenal
HB Køge vs Benfica
Manchester City vs Austria Wien
OH Leuven vs Chelsea
OL Lyonnes vs Häcken
Paris Saint-Germain vs Juventus
Servette vs Paris FC

League phase fixtures by date

Knockout phase dates

Knockout phase play-offs
First legs: 3/4 February 2027
Second legs: 10/11 February 2027

Quarter-finals
First legs: 23/24 March 2027
Second legs: 31 March/1 April 2027

Semi-finals
First legs: 1/2 May 2027
Second legs: 8/9 May 2027

Final
28, 29 or 30 May 2027 (Stadion Narodowy, Warsaw)

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Last updated: Saturday, September 5, 2026