2026/27 Women's Champions League: All the league phase fixtures and results
Tuesday, September 22, 2026
Article summary
All the league phase fixtures and results for the 2026/27 UEFA Women's Champions League.
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The league phase of the 2026/27 UEFA Women's Champions League kicks off on 22 September 2026 and the season concludes with the final in Warsaw in May 2027.
It is the second season in which Europe's best teams go head to head under an 18-team league phase format.
Kick-offs are 21:00 unless stated; all times CET.
Matchday 1
Tuesday 22 September 2026
Bayern München 2-2 Manchester City
Inter 1-0 Häcken
Arsenal 1-0 HB Køge Women
Juventus 1-2 Benfica
Real Madrid 1-1 Paris Saint-Germain
Wednesday 23 September 2026
OH Leuven vs Roma (18:45)
Servette vs OL Lyonnes (18:45)
Chelsea vs Austria Wien
Barcelona vs Paris FC
Matchday 2
Wednesday 30 September 2026
Roma vs Barcelona (18:45)
Häcken vs Juventus (18:45)
Paris FC vs Arsenal (18:45)
OL Lyonnes vs Chelsea
Benfica vs Bayern München
Thursday 1 October 2026
Austria Wien vs Inter (18:45)
HB Køge Women vs Servette (18:45)
Manchester City vs Real Madrid
Paris Saint-Germain vs OH Leuven
Matchday 3
Wednesday 28 October 2026
Chelsea vs Roma (18:45)
Bayern München vs Real Madrid (18:45)
Servette vs OH Leuven (18:45)
Arsenal vs Benfica
OL Lyonnes vs Inter
Thursday 29 October 2026
Austria Wien vs Juventus (18:45)
Paris FC vs Häcken (18:45)
HB Køge Women vs Barcelona
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Matchday 4
Tuesday 10 November 2026
Häcken vs Chelsea (18:45)
Real Madrid vs Paris FC (18:45)
Roma vs Servette
Inter vs Manchester City
Paris Saint-Germain vs Bayern München
Wednesday 11 November 2026
Barcelona vs Arsenal (18:45)
OH Leuven vs HB Køge Women (18:45)
Juventus vs OL Lyonnes
Benfica vs Austria Wien
Matchday 5
Wednesday 18 November 2026
Häcken vs Manchester City (18:45)
Real Madrid vs Inter (18:45)
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Juventus vs OH Leuven
Thursday 19 November 2026
Austria Wien vs Bayern München (18:45)
Paris FC vs HB Køge Women (18:45)
Arsenal vs OL Lyonnes
Barcelona vs Servette
Benfica vs Roma
Matchday 6
Wednesday 16 December 2026
Roma vs Real Madrid
Bayern München vs Barcelona
Inter vs Arsenal
HB Køge Women vs Benfica
Manchester City vs Austria Wien
OH Leuven vs Chelsea
OL Lyonnes vs Häcken
Paris Saint-Germain vs Juventus
Servette vs Paris FC
Knockout phase dates
Knockout phase play-offs
First legs: 3/4 February 2027
Second legs: 10/11 February 2027
Quarter-finals
First legs: 23/24 March 2027
Second legs: 31 March/1 April 2027
Semi-finals
First legs: 1/2 May 2027
Second legs: 8/9 May 2027
Final
28, 29 or 30 May 2027 (Stadion Narodowy, Warsaw)