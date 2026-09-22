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Women's Champions League: 2026/27 league phase fixtures and results by team

Tuesday, September 22, 2026

The fixtures and results for each of the 18 teams participating in the league phase of the 2026/27 UEFA Women's Champions League.

Benfica celebrate their winner against Juventus on Matchday 1
Benfica celebrate their winner against Juventus on Matchday 1 Getty Images

The second edition of the UEFA Women's Champions League under the league phase format kicked off on 22 September. The league phase concludes with nine simultaneous games on 16 December.

Here is a look at each of the 18 teams' fixtures and results.

Fixtures by date

Kick-offs are 21:00 unless stated; all times CET.

Arsenal

22/09/2026 Arsenal 1-0 HB Køge Women
30/09/2026 Paris FC vs Arsenal (18:45)
28/10/2026 Arsenal vs Benfica
11/11/2026 Barcelona vs Arsenal (18:45)
19/11/2026 Arsenal vs OL Lyonnes
16/12/2026 Inter vs Arsenal

Austria Wien

23/09/2026 Chelsea vs Austria Wien
01/10/2026 Austria Wien vs Inter (18:45)
29/10/2026 Austria Wien vs Juventus (18:45)
11/11/2026 Benfica vs Austria Wien
19/11/2026 Austria Wien vs Bayern München (18:45)
16/12/2026 Manchester City vs Austria Wien

Barcelona

23/09/2026 Barcelona vs Paris FC
30/09/2026 Roma vs Barcelona (18:45)
29/10/2026 HB Køge Women vs Barcelona
11/11/2026 Barcelona vs Arsenal (18:45)
19/11/2026 Barcelona vs Servette
16/12/2026 Bayern München vs Barcelona

Bayern München

22/09/2026 Bayern München 2-2 Manchester City
30/09/2026 Benfica vs Bayern München
28/10/2026 Bayern München vs Real Madrid (18:45)
10/11/2026 Paris Saint-Germain vs Bayern München
19/11/2026 Austria Wien vs Bayern München (18:45)
16/12/2026 Bayern München vs Barcelona

Benfica

22/09/2026 Juventus 1-2 Benfica
30/09/2026 Benfica vs Bayern München
28/10/2026 Arsenal vs Benfica
11/11/2026 Benfica vs Austria Wien
19/11/2026 Benfica vs Roma
16/12/2026 HB Køge Women vs Benfica

Chelsea

23/09/2026 Chelsea vs Austria Wien
30/09/2026 OL Lyonnes vs Chelsea
28/10/2026 Chelsea vs Roma (18:45)
10/11/2026 Häcken vs Chelsea (18:45)
18/11/2026 Chelsea vs Paris Saint-Germain
16/12/2026 OH Leuven vs Chelsea

Häcken

22/09/2026 Inter 1-0 Häcken
30/09/2026 Häcken vs Juventus (18:45)
29/10/2026 Paris FC vs Häcken (18:45)
10/11/2026 Häcken vs Chelsea (18:45)
18/11/2026 Häcken vs Manchester City (18:45)
16/12/2026 OL Lyonnes vs Häcken

HB Køge Women

22/09/2026 Arsenal 1-0 HB Køge Women
01/10/2026 HB Køge Women vs Servette (18:45)
29/10/2026 HB Køge Women vs Barcelona
11/11/2026 OH Leuven vs HB Køge Women (18:45)
19/11/2026 Paris FC vs HB Køge Women (18:45)
16/12/2026 HB Køge Women vs Benfica

Inter

22/09/2026 Inter 1-0 Häcken
01/10/2026 Austria Wien vs Inter (18:45)
28/10/2026 OL Lyonnes vs Inter
10/11/2026 Inter vs Manchester City
18/11/2026 Real Madrid vs Inter (18:45)
16/12/2026 Inter vs Arsenal

Juventus

22/09/2026 Juventus 1-2 Benfica
30/09/2026 Häcken vs Juventus (18:45)
29/10/2026 Austria Wien vs Juventus (18:45)
11/11/2026 Juventus vs OL Lyonnes
18/11/2026 Juventus vs OH Leuven
16/12/2026 Paris Saint-Germain vs Juventus

Manchester City

22/09/2026 Bayern München 2-2 Manchester City
01/10/2026 Manchester City vs Real Madrid
29/10/2026 Manchester City vs Paris Saint-Germain
10/11/2026 Inter vs Manchester City
18/11/2026 Häcken vs Manchester City (18:45)
16/12/2026 Manchester City vs Austria Wien

OH Leuven

23/09/2026 OH Leuven vs Roma (18:45)
01/10/2026 Paris Saint-Germain vs OH Leuven
28/10/2026 Servette vs OH Leuven (18:45)
11/11/2026 OH Leuven vs HB Køge Women (18:45)
18/11/2026 Juventus vs OH Leuven
16/12/2026 OH Leuven vs Chelsea

OL Lyonnes

23/09/2026 Servette vs OL Lyonnes (18:45)
30/09/2026 OL Lyonnes vs Chelsea
28/10/2026 OL Lyonnes vs Inter
11/11/2026 Juventus vs OL Lyonnes
19/11/2026 Arsenal vs OL Lyonnes
16/12/2026 OL Lyonnes vs Häcken

Paris FC

23/09/2026 Barcelona vs Paris FC
30/09/2026 Paris FC vs Arsenal (18:45)
29/10/2026 Paris FC vs Häcken (18:45)
10/11/2026 Real Madrid vs Paris FC (18:45)
19/11/2026 Paris FC vs HB Køge Women (18:45)
16/12/2026 Servette vs Paris FC

Paris Saint-Germain

22/09/2026 Real Madrid 1-1 Paris Saint-Germain
01/10/2026 Paris Saint-Germain vs OH Leuven
29/10/2026 Manchester City vs Paris Saint-Germain
10/11/2026 Paris Saint-Germain vs Bayern München
18/11/2026 Chelsea vs Paris Saint-Germain
16/12/2026 Paris Saint-Germain vs Juventus

Real Madrid

22/09/2026 Real Madrid 1-1 Paris Saint-Germain
01/10/2026 Manchester City vs Real Madrid
28/10/2026 Bayern München vs Real Madrid (18:45)
10/11/2026 Real Madrid vs Paris FC (18:45)
18/11/2026 Real Madrid vs Inter (18:45)
16/12/2026 Roma vs Real Madrid

Roma

23/09/2026 OH Leuven vs Roma (18:45)
30/09/2026 Roma vs Barcelona (18:45)
28/10/2026 Chelsea vs Roma (18:45)
10/11/2026 Roma vs Servette
19/11/2026 Benfica vs Roma
16/12/2026 Roma vs Real Madrid

Servette

23/09/2026 Servette vs OL Lyonnes (18:45)
01/10/2026 HB Køge Women vs Servette (18:45)
28/10/2026 Servette vs OH Leuven (18:45)
10/11/2026 Roma vs Servette
19/11/2026 Barcelona vs Servette
16/12/2026 Servette vs Paris FC

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