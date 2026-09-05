Women's Champions League: 2026/27 league phase fixtures by team
Saturday, September 5, 2026
Article summary
The fixtures for each of the 18 teams participating in the league phase of the 2026/27 UEFA Women's Champions League.
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The second edition of the UEFA Women's Champions League under the league phase format kicks off on 22 September. The league phase concludes with nine simultaneous games on 16 December.
Here is a look at each of the 18 teams' fixtures.
Arsenal
22/09/2026 Arsenal vs HB Køge
30/09/2026 Paris FC vs Arsenal (18:45)
28/10/2026 Arsenal vs Benfica
11/11/2026 Barcelona vs Arsenal (18:45)
19/11/2026 Arsenal vs OL Lyonnes
16/12/2026 Inter vs Arsenal
Austria Wien
23/09/2026 Chelsea vs Austria Wien
01/10/2026 Austria Wien vs Inter (18:45)
29/10/2026 Austria Wien vs Juventus (18:45)
11/11/2026 Benfica vs Austria Wien
19/11/2026 Austria Wien vs Bayern München (18:45)
16/12/2026 Manchester City vs Austria Wien
Barcelona
23/09/2026 Barcelona vs Paris FC
30/09/2026 Roma vs Barcelona (18:45)
29/10/2026 HB Køge vs Barcelona
11/11/2026 Barcelona vs Arsenal (18:45)
19/11/2026 Barcelona vs Servette
16/12/2026 Bayern München vs Barcelona
Bayern München
22/09/2026 Bayern München vs Manchester City (18:45)
30/09/2026 Benfica vs Bayern München
28/10/2026 Bayern München vs Real Madrid (18:45)
10/11/2026 Paris Saint-Germain vs Bayern München
19/11/2026 Austria Wien vs Bayern München (18:45)
16/12/2026 Bayern München vs Barcelona
Benfica
22/09/2026 Juventus vs Benfica
30/09/2026 Benfica vs Bayern München
28/10/2026 Arsenal vs Benfica
11/11/2026 Benfica vs Austria Wien
19/11/2026 Benfica vs Roma
16/12/2026 HB Køge vs Benfica
Chelsea
23/09/2026 Chelsea vs Austria Wien
30/09/2026 OL Lyonnes vs Chelsea
28/10/2026 Chelsea vs Roma (18:45)
10/11/2026 Häcken vs Chelsea (18:45)
18/11/2026 Chelsea vs Paris Saint-Germain
16/12/2026 OH Leuven vs Chelsea
Häcken
22/09/2026 Inter vs Häcken (18:45)
30/09/2026 Häcken vs Juventus (18:45)
29/10/2026 Paris FC vs Häcken (18:45)
10/11/2026 Häcken vs Chelsea (18:45)
18/11/2026 Häcken vs Manchester City (18:45)
16/12/2026 OL Lyonnes vs Häcken
HB Køge
22/09/2026 Arsenal vs HB Køge
01/10/2026 HB Køge vs Servette (18:45)
29/10/2026 HB Køge vs Barcelona
11/11/2026 OH Leuven vs HB Køge (18:45)
19/11/2026 Paris FC vs HB Køge (18:45)
16/12/2026 HB Køge vs Benfica
Inter
22/09/2026 Inter vs Häcken (18:45)
01/10/2026 Austria Wien vs Inter (18:45)
28/10/2026 OL Lyonnes vs Inter
10/11/2026 Inter vs Manchester City
18/11/2026 Real Madrid vs Inter (18:45)
16/12/2026 Inter vs Arsenal
Juventus
22/09/2026 Juventus vs Benfica
30/09/2026 Häcken vs Juventus (18:45)
29/10/2026 Austria Wien vs Juventus (18:45)
11/11/2026 Juventus vs OL Lyonnes
18/11/2026 Juventus vs OH Leuven
16/12/2026 Paris Saint-Germain vs Juventus
Manchester City
22/09/2026 Bayern München vs Manchester City (18:45)
01/10/2026 Manchester City vs Real Madrid
29/10/2026 Manchester City vs Paris Saint-Germain
10/11/2026 Inter vs Manchester City
18/11/2026 Häcken vs Manchester City (18:45)
16/12/2026 Manchester City vs Austria Wien
OH Leuven
23/09/2026 OH Leuven vs Roma (18:45)
01/10/2026 Paris Saint-Germain vs OH Leuven
28/10/2026 Servette vs OH Leuven (18:45)
11/11/2026 OH Leuven vs HB Køge (18:45)
18/11/2026 Juventus vs OH Leuven
16/12/2026 OH Leuven vs Chelsea
OL Lyonnes
23/09/2026 Servette vs OL Lyonnes (18:45)
30/09/2026 OL Lyonnes vs Chelsea
28/10/2026 OL Lyonnes vs Inter
11/11/2026 Juventus vs OL Lyonnes
19/11/2026 Arsenal vs OL Lyonnes
16/12/2026 OL Lyonnes vs Häcken
Paris FC
23/09/2026 Barcelona vs Paris FC
30/09/2026 Paris FC vs Arsenal (18:45)
29/10/2026 Paris FC vs Häcken (18:45)
10/11/2026 Real Madrid vs Paris FC (18:45)
19/11/2026 Paris FC vs HB Køge (18:45)
16/12/2026 Servette vs Paris FC
Paris Saint-Germain
22/09/2026 Real Madrid vs Paris Saint-Germain
01/10/2026 Paris Saint-Germain vs OH Leuven
29/10/2026 Manchester City vs Paris Saint-Germain
10/11/2026 Paris Saint-Germain vs Bayern München
18/11/2026 Chelsea vs Paris Saint-Germain
16/12/2026 Paris Saint-Germain vs Juventus
Real Madrid
22/09/2026 Real Madrid vs Paris Saint-Germain
01/10/2026 Manchester City vs Real Madrid
28/10/2026 Bayern München vs Real Madrid (18:45)
10/11/2026 Real Madrid vs Paris FC (18:45)
18/11/2026 Real Madrid vs Inter (18:45)
16/12/2026 Roma vs Real Madrid
Roma
23/09/2026 OH Leuven vs Roma (18:45)
30/09/2026 Roma vs Barcelona (18:45)
28/10/2026 Chelsea vs Roma (18:45)
10/11/2026 Roma vs Servette
19/11/2026 Benfica vs Roma
16/12/2026 Roma vs Real Madrid
Servette
23/09/2026 Servette vs OL Lyonnes (18:45)
01/10/2026 HB Køge vs Servette (18:45)
28/10/2026 Servette vs OH Leuven (18:45)
10/11/2026 Roma vs Servette
19/11/2026 Barcelona vs Servette
16/12/2026 Servette vs Paris FC