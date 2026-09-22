Where to watch the UEFA Women's Champions League: TV broadcast partners, live streams
Tuesday, September 22, 2026
Article summary
Find out where to watch the 2026/27 UEFA Women's Champions League wherever you are.
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The 2026/27 UEFA Women's Champions League action is available to watch around Europe and across the world.
Fans can discover their local Women's Champions League broadcaster(s) below.
Where to watch: Broadcast partners
Europe
Åland Islands: Disney+
Albania: Disney+
Andorra: Disney+, L'Equipe
Armenia: Disney+, Public TV Armenia
Austria: Disney+, ORF Sport+
Azerbaijan: Disney+
Belgium: Disney+, RTBF, Sporza
Bosnia and Herzegovina: Disney+
British Indian Ocean Territory: Disney+
Bulgaria: Disney+
Croatia: Disney+, HRT
Cyprus: Disney+, Cablenet
Czechia: Disney+, CT Sport
Denmark: Disney+, DKDR Sport
Estonia: Disney+
Faroe Islands: Disney+
Finland: Disney+, YLE
France: Disney+, L'Équipe
Georgia: Disney+
Germany: Disney+, ZDF, ARD
Gibraltar: Disney+
Greece: Disney+, Mega News
Greenland: Disney+
Guernsey: Disney+
Hungary: Disney+, MTVA
Iceland: Disney+, RUV
Isle of Man: Disney+
Israel: Disney+, Sport 5
Italy: Disney+
Jersey: Disney+
Kazakhstan: Disney+, Q Sport
Kosovo: Disney+
Latvia: Disney+
Liechtenstein: Disney+
Lithuania: Disney+
Luxembourg: Disney+
Malta: Disney+, MTPBS
Monaco: Disney+, L'Équipe
Montenegro: Disney+
Netherlands: Disney+, NOS
North Macedonia: Disney+
Norway: Disney+, NRK, TV2
Pitcairn Islands: Disney+
Poland: Disney+
Portugal: Disney+, RTP
Republic of Ireland: Disney+, RTE
Romania: Disney+
San Marino: Disney+
Serbia: Disney+, RTS
Slovakia: Disney+, STVR
Slovenia: Disney+
Spain: Disney+, Radiotelevisión Española, 3CAT
Svalbard Jan Mayen: Disney+
Sweden: Disney+, TV4
Switzerland: Disney+, SRG SSR
Türkiye: Disney+, TRT
Ukraine: Disney+, Suspilne Sport, Maincast
United Kingdom: Disney+, BBC
Vatican City: Disney+
Rest of the world
Algeria: BeIN Sports
American Samoa: Paramount+, ESPN Deportes
Angola: Disney+
Anguilla: ESPN
Antigua and Barbuda: ESPN
Argentina: ESPN
Aruba: ESPN
Australia: ESPN, Disney+
Bahamas: ESPN
Bahrain: BeIN Sports
Barbados: ESPN
Belize: ESPN
Benin: Disney+
Bermuda: Paramount+, ESPN Deportes
Bolivia: ESPN
Bonaire: ESPN
Botswana: Disney+
Brazil: ESPN
British Virgin Islands: ESPN
Brunei: BeIN Sports
Burkina Faso: Disney+
Burundi: Disney+
Cambodia: BeIN Sports
Cameroon: Disney+
Canada: OneSoccer
Cape Verde: Disney+
Cayman Islands: ESPN
Central African Republic: Disney+
Chad: BeIN Sports, Disney+
Chile: ESPN
China PR: Shinai Sport (iQiyi)
Colombia: ESPN
Comoros: Disney+
Congo Republic: Disney+
Cook Islands: ESPN, Disney+
Costa Rica: ESPN
Curaçao: ESPN
Democratic Republic of Congo: Disney+
Djibouti: BeIN Sports, Disney+
Dominica: ESPN
Dominican Republic: ESPN
Ecuador: ESPN
Egypt: BeIN Sports
El Salvador: ESPN
Equatorial Guinea: Disney+
Eritrea: Disney+
Ethiopia: Disney+
Eswatini: Disney+
Falkland Islands: ESPN
Fiji: ESPN, Disney+
French Guyana: ESPN, Disney+, L'Équipe
French Polynesia: ESPN, Disney+, L'Équipe
French Southern and Antarctic Lands: Disney+, L'Équipe
Gabon: Disney+
Gambia: Disney+
Ghana: Sporty TV, Disney+
Grenada: ESPN
Guadeloupe: ESPN, Disney+, L'Équipe
Guam: Paramount+, ESPN Deportes
Guatemala: ESPN
Guinea: Disney+
Guinea-Bissau: Disney+
Guyana: ESPN
Haiti: ESPN
Honduras: ESPN
Hong Kong SAR: BeIN Sports
India: FanCode
Indonesia: BeIN Sports
Iran: BeIN Sports
Iraq: BeIN Sports
Ivory Coast: Disney+
Jamaica: ESPN
Japan: WOWOW
Jordan: BeIN Sports
Kenya: Sporty TV, Disney+
Kiribati: ESPN, Disney+
Kuwait: BeIN Sports
Laos: BeIN Sports
Lebanon: BeIN Sports
Lesotho: Disney+
Liberia: Disney+
Libya: BeIN Sports
Madagascar: Disney+
Malawi: Disney+
Malaysia: BeIN Sports
Mali: Disney+
Mariana Islands: Paramount+, ESPN Deportes
Marshall Islands: ESPN, Disney+
Martinique: ESPN, Disney+, L'Équipe
Mauritania: BeIN Sports, Disney+
Mautirius: Disney+, L'Équipe
Mayotte: Disney+, L'Équipe
Mexico: Megacable
Micronesia: ESPN, Disney+
Midway: Paramount+, ESPN Deportes
Montserrat: ESPN
Morocco: BeIN Sports
Mozambique: Disney+
Namibia: Disney+
Nauru: ESPN, Disney+
New Caledonia: ESPN, Disney+, L'Équipe
New Zealand: ESPN, Disney+
Nicaragua: ESPN
Niger: Disney+
Nigeria: Sporty TV, Disney+
Niue: ESPN, Disney+
Oman: BeIN Sports
Palau: ESPN, Disney+
Palestine (Gaza strip & West Bank): BeIN Sports
Panama: ESPN
Papua New Guinea: ESPN, Disney+
Paraguay: ESPN
Peru: ESPN
Philippines: BeIN Sports
Puerto Rico: Paramount+, ESPN Deportes
Qatar: BeIN Sports
Réunion: Disney+, L'Équipe
Rwanda: Disney+
Saba: ESPN
Samoa: ESPN, Disney+
Saudi Arabia: BeIN Sports
Senegal: Disney+
Seychelles: Disney+
Sierra Leone: Disney+
Singapore: BeIN Sports
Sint Maarten: ESPN, Disney+
Solomon Islands: ESPN, Disney+
Somalia: BeIN Sports, Disney+
South Africa: Sporty TV, Disney+
South Sudan: Disney+
St. Barts: ESPN, Disney+, L'Équipe
St. Eustatius: ESPN
St. Helena and Ascension: Disney+
St. Kitts and Nevis: ESPN
St. Lucia: ESPN
St. Martin: ESPN, Disney+, L'Équipe
St. Pierre and Miquelon: Disney+, L'Équipe
St. Vincent and the Grenadines: ESPN
Sudan: BeIN Sports, Disney+
Suriname: ESPN
Syria: BeIN Sports
Tanzania: Disney+
Thailand: BeIN Sports
Timor-Leste: BeIN Sports
Togo: Disney+
Tokelau: ESPN, Disney+
Tonga: ESPN, Disney+
Trinidad and Tobago: ESPN
Tunisia: BeIN Sports
Turks and Caicos Islands: ESPN
Tuvalu: ESPN, Disney+
Uganda: Disney+
United Arab Emirates: BeIN Sports
United States of America: Paramount+, ESPN Deportes
Uruguay: ESPN
US Virgin Islands: Paramount+, ESPN Deportes
Vanuatu: ESPN, Disney+
Venezuela: ESPN
Wallis and Futuna: Disney+, L'Équipe
Western Sahara: Disney+
Yemen: BeIN Sports
Zambia: Disney+
Zimbabwe: Disney+