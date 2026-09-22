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Women's Champions League: Every 2026/27 starting line-up

Tuesday, September 22, 2026

How the teams lined up for every match of the 2026/27 UEFA Women's Champions League.

Inter line up for their league phase debut
Inter line up for their league phase debut Getty Images

We give Fantasy Football managers a helping hand by listing the starting line-ups for every game of the 2026/27 UEFA Women's Champions League.

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League phase

Matchday 1

Tuesday 22 September:

Bayern München vs Manchester City 

Bayern: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Kett; Kakounan, Tanikawa; Dallmann, Harder, Bühl; Damnjanović

Man City: Yamashita; Casparij, Rose, Greenwood, Wamser; Coffey, Mead, Hasegawa; Fujino, Shaw, Hemp

Inter vs Häcken 

Inter: Rúnarsdóttir; Garcia Gomez, Andres Sanz, Milinković, Bartoli; Payne, Santi, Magull, Schough; Cambiaghi, Bugeja

Häcken: Falk; Tindell, Rybrink, Luik, Östlund; Sanvig, Egbuka; Pálmadóttir, Anvegård, Selerud; Bodin

Arsenal vs HB Køge Women

Arsenal: Borbe; Holmberg, Williamson, Catley, Hinds; Maanum, Little, Cooney-Cross; Kelly, Blackstenius, Foord

HB Køge: Vingum; Schultz, Uhre, Boye Sørensen, Flick; Witek, Jereko, Gejl, Oyama; Nadim, Carusa 

Juventus vs Benfica

Juventus: De Jong; D'Auria, Rosucci, Salvai; Júlia Bartel, Schatzer, Tatiana Pinto, Carbonell; Serturini, Alba Redondo, Amaiur Sarriegi

Benfica: Pauels; Catarina Amado, Testen, Demehin, Bratberg Lund; Pauleta, Møller, Csiki; Davidson, Dorsin, Lucia Alves

Real Madrid vs Paris Saint-Germain

Real Madrid: Frohms; Eva Navarro, Lakrar, Andersson, Levels; Arianna Caruso, Senss, Andreia Jacinto; Keukelaar, Schröder, Linda Caicedo

Paris SG: Kiedrzynek; Isabela Chagas, Samoura, Dudek, Elimbi Gilbert; Østerås; Ajibade, Echegini, Karchaoui, Feller; Leuchter

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