Women's Europa Cup: All the results
Friday, May 1, 2026
Article summary
Look back at all the results from the inaugural edition of the Women's Europa Cup.
Article top media content
Article body
The 2025/26 UEFA Women's Europa Cup was won by Häcken, who beat Hammarby 4-2 on aggregate across two legs in the final.
Every round in the new competition was contested as a set of two-legged knockout ties.
FINAL RESULTS
Second leg
Friday 1 May
Häcken 3-2 Hammarby
First leg
Saturday 25 April
Hammarby 0-1 Häcken
SEMI-FINAL RESULTS
Thursday 2 April
Häcken 0-1 Eintracht Frankfurt (agg: 3-1)
Hammarby 2-0 Sparta Praha (agg: 5-2)
Wednesday 25 March
Sparta Praha 2-3 Hammarby
Eintracht Frankfurt 0-3 Häcken
QUARTER-FINAL RESULTS
Wednesday 18 February
Nordsjælland 2-3 Eintracht Frankurt (agg: 2-7)
Hammarby 0-1aet Sporting CP (agg: 1-1; 5-4 pens)
Breidablik 1-4 Häcken (agg: 1-11)
Austria Wien 1-3aet Sparta Praha (agg: 1-3)
Wednesday 11 February
Sparta Praha 0-0 Austria Wien
Häcken 7-0 Breidablik
Eintracht Frankfurt 4-0 Nordsjælland
Sporting CP 0-1 Hammarby
ROUND OF 16 RESULTS
Thursday 20 November
Eintracht Frankfurt 3-1 PSV Eindhoven (agg: 5-2)
Hammarby 3-1 Ajax (agg: 6-2)
Wednesday 19 November
Young Boys 0-4 Sparta Praha (agg: 3-4)
Fortuna Hjørring 2-4 Breidablik (aet, agg: 3-4)
Mura 0-4 Nordsjælland (agg: 0-5)
Inter 0-0 Häcken (agg: 0-1)
Austria Wien 2-1 Anderlecht (agg: 3-1)
Sporting CP 3-1 Glasgow City (aet, agg: 4-2)
Wednesday 12 November
Nordsjælland 1-0 Mura
Häcken 1-0 Inter
Sparta Praha 0-3 Young Boys
Anderlecht 0-1 Austria Wien
Breidablik 0-1 Fortuna Hjørring
PSV Eindhoven 1-2 Eintracht Frankfurt
Ajax 1-3 Hammarby
Glasgow City 1-1 Sporting CP