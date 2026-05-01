Women's Europa Cup: All the results

Friday, May 1, 2026

Look back at all the results from the inaugural edition of the Women's Europa Cup.

Häcken's Fanney Birkisdóttir celebrates winning the final UEFA via Getty Images

The 2025/26 UEFA Women's Europa Cup was won by Häcken, who beat Hammarby 4-2 on aggregate across two legs in the final.

Every round in the new competition was contested as a set of two-legged knockout ties.

FINAL RESULTS

Second leg

Friday 1 May
Häcken 3-2 Hammarby

First leg

Saturday 25 April
Hammarby 0-1 Häcken

SEMI-FINAL RESULTS

Second legs

Thursday 2 April
Häcken 0-1 Eintracht Frankfurt (agg: 3-1)
Hammarby 2-0 Sparta Praha (agg: 5-2)

First legs

Wednesday 25 March
Sparta Praha 2-3 Hammarby
Eintracht Frankfurt 0-3 Häcken

QUARTER-FINAL RESULTS

Second legs

Wednesday 18 February
Nordsjælland 2-3 Eintracht Frankurt (agg: 2-7)
Hammarby 0-1aet Sporting CP (agg: 1-1; 5-4 pens)
Breidablik 1-4 Häcken (agg: 1-11)
Austria Wien 1-3aet Sparta Praha (agg: 1-3)

First legs

Wednesday 11 February
Sparta Praha 0-0 Austria Wien
Häcken 7-0 Breidablik
Eintracht Frankfurt 4-0 Nordsjælland
Sporting CP 0-1 Hammarby

ROUND OF 16 RESULTS

Second legs

Thursday 20 November
Eintracht Frankfurt 3-1 PSV Eindhoven (agg: 5-2)
Hammarby 3-1 Ajax (agg: 6-2)

Wednesday 19 November
Young Boys 0-4 Sparta Praha (agg: 3-4)
Fortuna Hjørring 2-4 Breidablik (aet, agg: 3-4)
Mura 0-4 Nordsjælland (agg: 0-5)
Inter 0-0 Häcken (agg: 0-1)
Austria Wien 2-1 Anderlecht (agg: 3-1)
Sporting CP 3-1 Glasgow City (aet, agg: 4-2)

First legs

Wednesday 12 November
Nordsjælland 1-0 Mura
Häcken 1-0 Inter 
Sparta Praha 0-3 Young Boys
Anderlecht 0-1 Austria Wien
Breidablik 0-1 Fortuna Hjørring
PSV Eindhoven 1-2 Eintracht Frankfurt
Ajax 1-3 Hammarby
Glasgow City 1-1 Sporting CP 

Selected for you

See who advanced from the second qualifying round
Live 16/10/2025

See who advanced from the second qualifying round

PSV, Ajax, Inter and Eintracht Frankfurt are among the teams through to the last 16 of the inaugural UEFA Women's Europa Cup.
First qualifying round: Glasgow City, Ajax, Inter among winners
Live 18/09/2025

First qualifying round: Glasgow City, Ajax, Inter among winners

Glasgow City, Ajax, Inter and, after a remarkable comeback, PSV Eindhoven are among teams into the second qualifying round.
Meet the last 16
Live 21/10/2025

Meet the last 16

We introduce the teams competing for the inaugural title.