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Where to watch 2026 Women's Under-19 EURO: TV, streaming

Friday, June 12, 2026

You can watch the finals thanks to UEFA's broadcast partners and the live streaming of games.

Where to watch 2026 Women's Under-19 EURO: TV, streaming

The 2026 UEFA European Women's Under-19 Championship takes place in Bosnia and Herzegovina between 27 June and 10 July. See how to watch the games where you are with your local broadcast partner(s) below.

Please check the individual broadcaster schedules for exact details of the coverage.

UEFA.tv

Matches will be streamed live and for free in certain territories on UEFA.tv. Highlights of all matches will be available to view as of midnight CET.

Official Women's Under-19 EURO broadcast partners

Partners in Europe and across the globe will be broadcasting Women's Under-19 EURO. Find your local broadcast partner(s) below.

Europe

Andorrala chaine L'Équipe
Austria: ORF, sportdigital
Belgium: RTBF Auvio
France: la chaine L'Équipe
Germany: RTL+, sportdigital
Greece: ERT
Hungary: M4 Sport Online
Israel: sport1
Italy: RAISPORT
NetherlandsZiggo Sport
NorwayVGTV
Poland: TVP Sport
Portugal: Canal 11
Romania: Pro Tv
San Marino: RAISPORT 
Spain: RTVE Play
Switzerland: sportdigital
Ukraine: Megogo
Vatican City: RAISPORT

Outside Europe

Algeria: BeIN Connect
American Samoa: ViX
Argentina:﻿ Disney+
Bahrain: BeIN Connect
Belize: Disney+
Benin: New World Sport
Bolivia: Disney+
Brazil: Disney+
Burkina Faso: New World Sport
Burundi: New World Sport
Cameroon: New World Sport
Central African Republic: New World Sport
Chad: New World Sport, BeIN Connect
Chile: Disney+
Colombia: Disney+
ComorosNew World Sport
Congo RepublicNew World Sport
Costa Rica: Disney+
Democratic Republic of CongoNew World Sport
Djibouti: BeIN ConnectNew World Sport 
Dominican Republic: Disney+
Ecuador: Disney+
Egypt: BeIN Connect
El Salvador: Disney+
French Guyana: Disney+, la chaine L'Équipe
French Polynesia: la chaine L'Équipe
French Southern and Antarctic Lands: la chaine L'Équipe
GabonNew World Sport
Ghana: SportyTV
Guadeloupe: la chaine L'Équipe
Guam: ViX
Guatemala: Disney+
GuineaNew World Sport
Honduras: Disney+
Iran: BeIN Connect
Iraq: BeIN Connect
Ivory CoastNew World Sport
Jordan: BeIN Connect
Kenya: SportyTV
Kuwait: BeIN Connect
Lebanon: BeIN Connect
Libya: BeIN Connect
MadagascarNew World Sport
MaliNew World Sport
Mariana Islands: ViX
Martinique: la chaine L'Équipe
Mauritania: BeIN ConnectNew World Sport 
Mauritius: la chaine L'ÉquipeNew World Sport
Mayotte: la chaine L'Équipe
Midway: ViX
Morocco: BeIN Connect
New Caledonia: la chaine L'Équipe
Nicaragua: Disney+
NigerNew World Sport
Nigeria: SportyTV
Oman: BeIN Connect
Palestine (Gaza strip & West Bank): BeIN Connect
Panama: Disney+
Paraguay: Disney+
Peru: Disney+
Puerto Rico: ViX
Qatar: BeIN Connect
Réunion: la chaine L'Équipe
Rwanda:﻿ New World Sport
Saudi Arabia: BeIN Connect
SenegalNew World Sport
SeychellesNew World Sport
Somalia: BeIN Connect
South Africa: SportyTV
South Sudan: BeIN Connect
St. Barts: la chaine L'Équipe
St. Martin: la chaine L'Équipe
St. Pierre & Miquelon: la chaine L'Équipe
Sudan: BeIN Connect
Syria: BeIN Connect
TogoNew World Sport
Tunisia: BeIN Connect
United Arab Emirates: BeIN Connect
United States: ViX
U.S. Virgin Islands: ViX
Uruguay: Disney+
Venezuela: Disney+
Wallis & Futuna: la chaine L'Équipe
Yemen: BeIN Connect

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Last updated: Friday, June 12, 2026

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