2026 World Cup: All the European sides' fixtures and results
Sunday, July 19, 2026
Article summary
Keep track of all the European sides' fixtures and results at the World Cup in Canada, Mexico and the United States.
Article top media content
Article body
The 2026 FIFA World Cup in Canada, Mexico and the United States kicked off on 11 June and concludes with the final between Spain and holders Argentina in East Rutherford on 19 July.
Check out all the details of the European teams' matches. All times CEST.
Finalists
Spain
Monday 15 June: D 0-0 vs Cabo Verde (Atlanta)
Sunday 21 June: W 4-0 vs Saudi Arabia (Atlanta)
Saturday 27 June: W 1-0 vs Uruguay (Guadalajara)
Thursday 2 July (R32): W 3-0 vs Austria (Los Angeles)
Monday 6 July (R16): W 1-0 vs Portugal (Dallas)
Friday 10 July (QF): W 2-1 vs Belgium (Los Angeles)
Tuesday 14 July (SF): W 2-0 vs France (Dallas)
Sunday 19 July (F): vs Argentina (New York, 21:00)
Eliminated
Austria
Wednesday 17 June: W 3-1 vs Jordan (San Francisco Bay Area)
Monday 22 June: L 0-2 vs Argentina (Dallas)
Sunday 28 June: D 3-3 vs Algeria (Kansas City)
Thursday 2 July (R32): L 3-0 vs Spain (Los Angeles)
Belgium
Monday 15 June: D 1-1 vs Egypt (Seattle)
Sunday 21 June: D 0-0 vs IR Iran (Los Angeles)
Saturday 27 June: W 5-1 vs New Zealand (Vancouver)
Wednesday 1 July (R32): W 3-2 aet vs Senegal (Seattle)
Tuesday 7 July (R16): W 4-1 vs USA (Seattle)
Friday 10 July (QF): L 2-1 vs Spain (Los Angeles)
Bosnia and Herzegovina
Friday 12 June: D 1-1 vs Canada (Toronto)
Thursday 18 June: L 1-4 vs Switzerland (Los Angeles)
Wednesday 24 June: W 3-1 vs Qatar (Seattle)
Thursday 2 July (R32): L 0-2 vs USA (San Francisco Bay Area)
Croatia
Wednesday 17 June: L 2-4 vs England (Dallas)
Wednesday 24 June: W 1-0 vs Panama (Toronto)
Saturday 27 June: W 2-1 vs Ghana (Philadelphia)
Friday 3 July (R32): L 2-1 vs Portugal (Toronto)
Czechia
Friday 12 June: L 1-2 vs South Korea (Guadalajara)
Thursday 18 June: D 1-1 vs South Africa (Atlanta)
Thursday 25 June: L 0-3 Mexico (Mexico City)
England
Wednesday 17 June: W 4-2 vs Croatia (Dallas)
Tuesday 23 June: D 0-0 vs Ghana (Boston)
Saturday 27 June: W 2-0 vs Panama (New York)
Wednesday 1 July (R32): W 2-1 vs DR Congo (Atlanta)
Monday 6 July (R16): W 3-2 vs Mexico (Mexico City)
Saturday 11 July (QF): W 2-1 aet vs Norway (Miami)
Wednesday 15 July (SF): L 2-1 vs Argentina (Atlanta)
Saturday 18 July (3PPO): W 6-4 vs France (Miami)
Europe's representatives' previous World Cup pedigree
Austria – third place (1954, World Cup best)
Belgium – third place (2018)
Bosnia and Herzegovina – group stage (2014)
Croatia – runners-up (2018)
Czechia – runners-up (1934, 1962, as Czechoslovakia)
England – winners (1966)
France – winners (1998, 2018)
Germany – winners (1954, 1974, 1990, 2014)
Netherlands – runners-up (1974, 1978, 2010)
Norway – round of 16 (1938, 1998)
Portugal – third place (1966)
Scotland – group stage (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998)
Spain – winners (2010)
Sweden – runners-up (1958)
Switzerland – quarter-finals (1934, 1938, 1954)
Türkiye – third place (2002)
France
Tuesday 16 June: W 3-1 vs Senegal (New York)
Monday 22 June: W 3-0 vs Iraq (Philadelphia)
Friday 26 June: W 4-1 vs Norway (Boston)
Tuesday 30 June (R32): W 3-0 vs Sweden (New York)
Saturday 4 July (R16): W 1-0 vs Paraguay (Philadelphia)
Thursday 9 July (QF): W 2-0 vs Morocco (Boston)
Tuesday 14 July (SF): L 2-0 vs Spain (Dallas)
Saturday 18 July (3PPO): L 6-4 vs England (Miami)
Germany
Sunday 14 June: W 7-1 vs Curaçao (Houston)
Saturday 20 June: W 2-1 vs Côte d'Ivoire (Toronto)
Thursday 25 June: L 1-2 vs Ecuador (New York)
Monday 29 June (R32): L 1-1, 2-4 pens vs Paraguay (Boston)
Netherlands
Sunday 14 June: D 2-2 vs Japan (Dallas)
Saturday 20 June: W 5-1 vs Sweden (Houston)
Friday 26 June: W 3-1 vs Tunisia (Kansas City)
Tuesday 30 June (R32): L 1-1, 2-3 pens vs Morocco (Monterrey)
Norway
Wednesday 17 June: W 4-1 vs Iraq (Boston)
Tuesday 23 June: W 3-2 vs Senegal (New York)
Friday 26 June: L 1-4 vs France (Boston)
Tuesday 30 June (R32): W 2-1 vs Côte d'Ivoire (Dallas)
Sunday 5 July (R16): W 2-1 vs Brazil (New York)
Saturday 11 July (QF): L 1-2 aet vs England (Miami)
Portugal
Wednesday 17 June: D 1-1 vs DR Congo (Houston)
Tuesday 23 June: W 5-0 vs Uzbekistan (Houston)
Sunday 28 June: D 0-0 vs Colombia (Miami)
Friday 3 July (R32): W 2-1 vs Croatia (Toronto)
Monday 6 July (R16): L 0-1 vs Spain (Dallas)
Scotland
Sunday 14 June: W 1-0 vs Haiti (Boston)
Saturday 20 June: L 0-1 vs Morocco (Boston)
Thursday 25 June: L 0-3 vs Brazil (Miami)
Sweden
Monday 15 June: W 5-1 vs Tunisia (Monterrey)
Saturday 20 June: L 1-5 vs Netherlands (Houston)
Friday 26 June: D 1-1 vs Japan (Dallas)
Tuesday 30 June (R32): L 0-3 vs France (New York)
Switzerland
Saturday 13 June: D 1-1 vs Qatar (San Francisco Bay Area)
Thursday 18 June: W 4-1 vs Bosnia and Herzegovina (Los Angeles)
Wednesday 24 June: W 2-1 vs Canada (Vancouver)
Friday 3 July (R32): W 2-0 vs Algeria (Vancouver)
Tuesday 7 July (R16): W 0-0, 4-3 pens vs Colombia (Vancouver)
Sunday 12 July (QF): L 1-3 aet vs Argentina (Kansas)
Türkiye
Sunday 14 June: L 0-2 vs Australia (Vancouver)
Saturday 20 June: L 0-1 vs Paraguay (San Francisco Bay Area)
Friday 26 June: W 3-2 vs USA (Los Angeles)
Europe's World Cup winners
1934 Italy (hosts, Italy)
1938 Italy (France)
1954 West Germany (Switzerland)
1966 England (England)
1974 West Germany (West Germany)
1982 Italy (Spain)
1990 West Germany (Italy)
1998 France (France)
2006 Italy (Germany)
2010 Spain (South Africa)
2014 Germany (Brazil)
2018 France (Russia)