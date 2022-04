Top scorers, most appearances, UEFA Champions League successes: Who are Nigeria's most successful UEFA players?

Most appearances by a Nigerian player in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

60: Nwankwo Kanu (Ajax, Arsenal)

59: John Obi Mikel (Chelsea)

36: Obafemi Martins (Internazionale Milano, Wolfsburg, Rubin)

35: Taye Taiwo (Marseille, AC Milan, Dynamo Kyiv)

29: Ahmed Musa (CSKA Moskva, Leicester)

28: Efe Ambrose (Celtic)

26: Julius Aghahowa (Shakhtar Donetsk)

26: Atanda Ayila Yussuf (Dynamo Kyiv)

25: Chidi Odiah (Sheriff, CSKA Moskva)

21: Céléstine Babayaro (Anderlecht, Chelsea)

21: Viktor Ikpeba (Monaco, Borussia Dortmund)

Obafemi Martins: after scoring a UEFA Cup goal for Newcastle in 2006 ©Getty Images

Top-scoring Nigerians in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

10: Obafemi Martins (Internazionale Milano, Wolfsburg, Rubin)

7: Julius Aghahowa (Shakhtar Donetsk)

7: Emmanuel Emenike (Spartak Moskva, Fenerbahçe, Olympiacos)

7: Viktor Ikpeba (Monaco, Borussia Dortmund)

7: Ayegbeni Yakubu (Maccabi Haifa)

6: Ahmed Musa (CSKA Moskva, Leicester)

5: Brown Ideye (Dynamo Kyiv, Olympiacos)

5: Nwankwo Kanu (Ajax, Arsenal)

5: Emmanuel Bonaventure (Club Brugge)

4: Anthony Nwakaeme (Hapoel Beer-Sheva)

4: Michael Obiku (Feyenoord, Anorthosis Famagusta)

Most appearances by a Nigerian player in UEFA club competition*

Nwankwo Kanu celebrates a UEFA Champions League goal for Arsenal in 2000 Getty Images

81: Nwankwo Kanu (Ajax, Internazionale Milano, Arsenal, Portsmouth)

78: Taye Taiwo (Marseille, AC Milan, Dynamo Kyiv, Bursaspor, HJK Helsinki, RoPS Rovaniemi)

70: John Obi Mikel (Chelsea, Trabzonspor)

63: Obafemi Martins (Internazionale Milano, Newcastle, Wolfsburg, Rubin, Levante)

53: Céléstine Babayaro (Anderlecht, Chelsea, Newcastle United)

52: Jay-Jay Okocha (Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Paris Saint-Germain, Bolton Wanderers)

52: Peter Olayinka (Skënderbeu, Zulte Waregem, Slavia Praha)

51: Shola Ameobi (Newcastle United)

51: Atanda Ayila Yussuf (Dynamo Kyiv, Metalist Kharkiv)

50: Finidi George (Ajax, Real Betis, Ipswich Town, RCD Mallorca)

50: Vincent Enyeama (Bnei Yehuda Tel-Aviv, Maccabi Tel-Aviv, LOSC)

Top-scoring Nigerians in UEFA club competition*

23: Obafemi Martins (Internazionale Milano, Newcastle United, Wolfsburg, Rubin, Levante)

15: Shola Ameobi (Newcastle United)

15: Viktor Ikpeba (RFC Liège, Monaco, Borussia Dortmund)

13: Jay-Jay Okocha (Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Paris Saint-Germain, Bolton Wanderers)

13: Ayegbeni Yakubu (Maccabi Haifa, Middlesbrough, Everton)

12: Michael Obiku (Anorthosis Famagusta, Feyenoord, APOEL)

12: Paul Onuachu (Midtjylland, Genk)

11: Joseph Akpala (Club Brugge, Kardemir Karabükspor)

11: Leke James (Aalesund, Molde, Sivasspor)

11: Olarenwaju Kayode (Austria Wien, Shakhtar, Sivasspor)

Nigerian landmarks

Stephen Keshi tangles with Sampdoria's Roberto Mancini in the 1990 Cup Winners' Cup final ©Getty Images

First Nigerian player to play in a major UEFA club competition final

Stephen Keshi (Sampdoria 2-0 Anderlecht, 1990 European Cup Winners' Cup)

Nigerians who have won a European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League final

Finidi George & Nwankwo Kanu (Ajax 1-0 AC Milan, 1995)

Jon Obi Mikel (Bayern München 1-1 Chelsea, aet, Chelsea win 4-3 on pens, 2012)

Nigerians who have won a UEFA Cup/UEFA Europa League final

Taribo West (Lazio 0-3 Internazionale Milano, 1998)

Chidi Odiah (Sporting CP 1-3 CSKA Moskva, 2005)

Nigerian players who have scored hat-tricks in UEFA club competitions*

Jay-Jay Okocha (Frankfurt 5-1 Iraklis, UEFA Intertoto Cup, 08/07/1995)

Michael Obiku (Feyenoord 6-0 Liepājas Metalurgs, UEFA Cup Winners‘ Cup, 28/09/1995)

Ayegbeni Yakubu (Maccabi Haifa 3-0 Olympiacos, UEFA Champions League, 24/09/2002)

Ayegbeni Yakubu (Everton 6-1 Brann, UEFA Cup, 21/02/2008)

Moses Simon (Trenčín 4-0 Vojvodina, UEFA Europa League, 17/07/2014)

Kehinde Fatai (Astra Giurgiu 3-0 Liberec, UEFA Europa League, 31/07/2014)

Aminu Umar (Osmanlıspor 5-0 Zimbru, UEFA Europa League, 21/07/2016)

Paul Onuachu (Derry City 1-4 Midtjylland, UEFA Europa League, 06/07/2017)

Adeleke Akinyemi (Ventspils 5-0 Luftëtari, UEFA Europa League, 12/07/2018)

*UEFA club competitions = European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League, UEFA Cup/UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Super Cup, European/South American Cup and UEFA Intertoto Cup