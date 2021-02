Champions League round of 16: how to pronounce the players' names correctly

UEFA.com's ongoing mission to ensure that the world's football fans get the players' names right is rebooted for the round of 16; read and learn!

Marten de Roon – der-Own

Berat Djimsiti – Jim-city

Remo Freuler – Froiler

Hans Hateboer – Hatta-boo-er

Josip Iličić – Yo-zip Illy-chitch

Mario Pašalić – Pa-shah-litch

Boško Šutalo – Boshko Shoot-a-low



Watch all of Atlético's group stage goals

Ivo Grbić – Ee-vo Gur-bich

João Félix – Joo-wow Fay-lish

Saúl Ñíguez – Sow-ool Nee-gess

Stefan Savić – Savitch

Šime Vrsaljko – She-may Ver-sal-ko

Ronald Araújo – Ara-woo-joo

Frenkie de Jong – duh-Yong

Antoine Griezmann – An-twan Gree-ez-man

Clément Lenglet – Long-lay

Miralem Pjanić – Pyaa-nitch

Ricard Puig – Putch

Francisco Trincão – Trin-cow

Watch all Bayern's group stage goals

Manuel Neuer – Noy-uh

Niklas Süle – Soo-ler

Jérôme Boateng – Jeh-rom Bwa-teng

Robert Lewandowski – Levan-dovski

César Azpilicueta – Az-pilly-kwetta

N’Golo Kanté – Con-tay

Christian Pulišić – Police-sick

Antonio Rüdiger – Roo-digger

Thiago Silva – Chee-ah-go

Hakim Ziyech – Zee-eck

Watch all Dortmund's group stage goals

Roman Bürki – Berk-ee

Emre Can – Em-ray Jan

Raphaël Guerreiro – Guh-ray-ro

Erling Braut Haaland – Browt Hor-land

Łukasz Piszczek – Woo-cash Pish-check

Marco Reus – Royce

Federico Bernardeschi – Ber-nar-desk-ee

Federico Chiesa – Key-ay-sa

Juan Cuadrado – Wan Kwad-rard-o

Matthijs de Ligt – duh-Licht

Paulo Dybala – Dee-bala

Dejan Kulusevski – Day-an Koo-loo-shef-ski

Wojciech Szczęsny – Voy-check Sh-chens-nay

Watch Lazio's Ciro Immobile in action

Felipe Caicedo – Kye-say-dough

Joaquín Correa – Wa-keen Corray-a

Szymon Czyż – See-mon Chaysh

Wesley Hoedt – Hoot

Ciro Immobile – Chee-ro Emo-be-lay

Senad Lulić – Loo-litch

Adem Marušić – Ma-roo-shitch

Sergej Milinković-Savić – Ser-gay Milinkovitch-Savitch

Vedat Muriqi – Moo-ree-chee

Angeliño – An-jel-een-yo

Emil Forsberg – Fors-berry

Péter Gulácsi – Goo-latch-ee

Justin Kluivert – Kly-vert

Konrad Laimer – Lime-er

Lazar Samardžić – Samard-jitch

Dominik Szoboszlai – Sob-oss-lie

Watch all Liverpool's group stage goals

Caoimhin Kelleher – Kwee-veen

Xherdan Shaqiri – Jer-dan Shat-cheery

Georginio Wijnaldum – Why-naldum

Nathan Aké – A-kay

Kevin De Bruyne – De Brurner

Gabriel Jesus – Jay-zooss

Ilkay Gundoğan – Eel-kye Gun-doe-wan

João Cancelo – Joo-wow Can-say-lo

Aymeric Laporte – Emerick

Watch all of Gladbach's group stage goals

Breel Embolo – Brell Om-bo-lo

Tony Jantschke – Yantsh-ku

Stefan Lainer – Line-ah

Alassan Pléa – Player

Marcus Thuram – Too-ram

Idrissa Gueye – Gway

Thilo Kehrer – Tee-lo Carer

Presnel Kimpembe – Kim-pem-bay

Layvin Kurzawa – Lay-van Kur-java

Diogo Leite – Late

Jesús Corona – Hay-zooss

João Mário – Joo-wow

Agustín Marchesín – Agoo-steen March-ess-een

Pepe – Pep

Matheus Uribe – Oo-ree-bay



All of Real Madrid's group stage goals

Dani Carvajal – Carva-hal

Thibaut Courtois – Tee-bo Cor-twa

Éder Militão – Milly-tau

Eden Hazard – Ay-den

Toni Kroos – Crowss

Luka Modrić – Mod-rich

Marcos Acuña – Ak-oon-ya

Luuk de Jong – duh-Yong

Youssef En-Nesyri – En-Ness-eerie

Nemanja Gudelj – Nay-man-ya Goo-delly

Juanlu – Wan-loo

Ivan Rakitić – Rackit-itch

Tomáš Vaclík – Tom-arsh Vats-leek