UEFA Champions League Squad of the Season

UEFA's Technical Observers

Packie Bonner, Cosmin Contra, Aitor Karanka, Roberto Martínez, Ginés Meléndez, Phil Neville, Willi Ruttensteiner, Gareth Southgate

Goalkeepers

Manuel Neuer (Bayern)

Jan Oblak (Atlético)

Anthony Lopes (Lyon)

Defenders

Alphonso Davies (Bayern)

Joshua Kimmich (Bayern)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Dayot Upamecano (Leipzig)

Angeliño (Leipzig)*

David Alaba (Bayern)

Midfielders

Thiago (Bayern)

Kevin De Bruyne (Man. City)

Houssem Aouar (Lyon)

Leon Goretzka (Bayern)

Marcel Sabitzer (Leipzig)

Marquinhos (Paris)

Alejandro Gómez (Atalanta)

Thomas Müller (Bayern)



Forwards

Serge Gnabry (Bayern)

Robert Lewandowski (Bayern)

Kylian Mbappé (Paris)

Neymar (Paris)

Lionel Messi (Barcelona)

Raheem Sterling (Man. City)

*played for Man. City in the group stage and Leipzig in the knockout rounds