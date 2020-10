Champions League top scorers: Marcus Rashford in front

Marcus Rashford's hat-trick in Manchester United's 5-0 win against Leipzig on Matchday 2 moved him top of the UEFA Champions League scoring charts with four goals.

Rashford is one ahead of Atalanta's Duván Zapata, with 14 players on two, including Lionel Messi and Erling Braut Haaland.

2020/21 UEFA Champions League top scorers

Duván Zapata has three goals in two games for Atalanta AFP via Getty Images

4 Marcus Rashford (Manchester United)

3 Duván Zapata (Atalanta)

2 Lionel Messi (Barcelona)

2 Ousmane Dembélé (Barcelona)

2 Kingsley Coman (Bayern)

2 Ferrán Torres (Manchester City)

2 Leon Goretzka (Bayern)

2 Moise Kean (Paris)

2 Ilkay Gündogan (Manchester City)

2 Marcus Thuram (Mönchengladbach)

2 Angeliño (Leipzig)

2 Erling Braut Haaland (Dortmund)

2 Romelu Lukaku (Inter)

2 Álvaro Morata (Juventus)

2 João Félix (Atlético)

2 Dominik Szoboszlai (Salzburg)



UEFA Champions League top scorers by season (group stage to final)

Lewandowski: Watch all of his 2019/20 goals

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/00: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris Saint-Germain) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5