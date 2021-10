Champions League possible line-ups and team news

UEFA.com gives Fantasy Football managers a helping hand by predicting the line-ups for Wednesday's UEFA Champions League group stage games.

We've also got the details of which players are suspended and who are injury doubts ahead of the matches.



Wednesday 20 October

Barcelona: Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Gavi; Ansu, Depay, Dest

Out: Braithwaite (knee), Araujo (hamstring), Eric García (suspended), Dembélé (fitness), Pedri (muscle)

Doubtful: none

Dynamo Kyiv: Bushchan; Kędziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Vitinho

Out: Besedin (knee), Kulach (heart)

Doubtful: Burda (fitness)

Salzburg: Köhn; Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer; Camara; Aaronson, Sučić, Seiwald; Okafor, Adeyemi

Out: Šeško (thigh), Junuzović (heel), Piątkowski (ankle), Solet (knee)

Doubtful: Bernede (calf)

Misses next match if booked: Capaldo

Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon; Baku, Arnold; Lukebakio, Philipp, Steffen; Nmecha

Out: Guilavogui (suspended), Białek (knee), Gerhardt (foot), Mehmedi (muscular), Schlager (knee), William (knee)

Doubtful:

Misses next match if booked: Lacroix

Benfica: Vlachodimos; Veríssimo, Otamendi, Verthongen; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário, Grimaldo; Darwin, Yaremchuk, Rafa Silva

Out: Lázaro (thigh), Gilberto (muscle), Seferović (knee)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Rafa Silva, Weigl

Bayern: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Hernández; Kimmich, Sabitzer; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski

Out: Ulreich (knee), Davies (thigh), Goretzka (cold)

Doubtful: none

Young Boys: Von Ballmos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Sierro, C Martins Pereira; Fassnacht, Aebischer, Ngamaleu; Elia

Out: Lustenberger (Achilles), Nsame (Achilles), Monteiro (knee)

Doubtful: Zesiger (knee), Faivre (hamstring)

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Capoue, Parejo, Trigueros; Pino, Gerard Moreno, Danjuma

Out: Dia (knee)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Yeremi Pino

Man. United: De Gea; Dalot, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred, Bruno; Ronaldo, Greenwood, Rashford

Out: Varane (groin)

Doubtful: Diallo (thigh), Martial (unspecified), Cavani (fatigue)

Atalanta: Musso; Lovato, Palomino, Demiral,; Zappacosta, Freuler, De Roon, Mæhle; Pašalić; Malinovskyi, Zapata

Out: Hateboer (foot), Djimsiti (arm), Gosens (thigh), Pessina (thigh), Tolòi (thigh)

Doubtful: none

LOSC: Grbić; Zeki Çelik, Tiago Djaló, Fonte, Reinildo; Ikoné, André, Xeka, Bamba; Burak Yılmaz, David

Out: Botman (groin)

Doubtful: none

Sevilla: Bounou; Navas, Diego Carlos, Rekik, Acuña; Jordán, Fernando, Rakitić; Lamela, Rafa Mir, Ocampos

Out: En-Nesyri (muscular)

Doubtful: Gómez (unspecified), Koundé (unspecified)

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Azpilicueta; James, Kanté, Mount, Jorginho, Chilwell; Werner, Lukaku

Out: Rüdiger (back), Pulišić (ankle)

Doubtful: Ziyech (illness)

Malmö: Dahlin; Larsson, Nielsen, Brorsson; Berget, Rakip, Innocent, Christiansen, Peña; Čolak, Birmančević

Out: Ahmedhodžić (suspended), Lewicki (knee), Beijmo (collarbone), Toivonen (knee), Knudsen (knee), Sejdiu (knee)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Brorsson

Zenit: Kritsyuk; Sutormin, Barrios, Chistyakov, Lovren, Douglas Santos; Malcom, Kuzyaev, Wendel, Claudinho; Azmoun

Out: Ozdoev (knee)

Doubtful: Rakits'kyy (hamstring)

Juventus: Szczęsny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Chiesa, Kean

Out: Rabiot (illness), Dybala (thigh)

Doubtful: De Ligt (thigh)