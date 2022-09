Champions League leading scorers: Haaland, Lewandowski, Mbappé

Paris Saint-Germain's Kylian Mbappé and Erling Haaland of Manchester City have joined Barcelona's Robert Lewandowski on three goals in the 2022/23 UEFA Champions League.

2022/23 Champions League top scorers 3 Erling Haaland (Man City)

3 Robert Lewandowski (Barcelona)

3 Kylian Mbappé (Paris)

2 Jude Bellingham (Dortmund)

2 Leroy Sané (Bayern)

2 Mykhailo Mudryk (Shakhtar)

2 Noah Okafor (Salzburg)

2 Mislav Oršić (Dinamo Zagreb)

3 Alexis Saelemaekers (Milan)

2 Marian Shved (Shakhtar)

2 Mohammed Kudus (Ajax)

2 Piotr Zieliński (Napoli)

2 Richarlison (Tottenham)



Lewandowski's hat-trick against Plzeň on Matchday 1 had made him the early leader in the top scorers' race, although his blank on his return to Bayern on Matchday 2 gave Manchester City's Erling Haaland and Paris Saint-Germain forward Kylian Mbappé the chance to join him on three goals, both scoring for the second game in succession after striking twice on Matchday 1.



2022/23 Champions League stats

Most assists in the 2022/23 Champions League

3 João Cancelo (Man City)

2 Steven Berghuis (Ajax)

2 Ousmane Dembélé (Barcelona)

2 Jeremie Frimpong (Leverkusen)

2 Joshua Kimmich (Bayern)

2 Giovanni Reyna (Dortmund)

2 Mykhailo Mudryk (Shakhtar)

2 Kevin De Bruyne (Man City)

2 Bruno Petković (Dinamo Zagreb)

2 Rafael Leão (Milan)

2 Georgiy Sudakov (Shakhtar)

Most goals and assists combined in the 2022/23 Champions League

4 Mykhailo Mudryk (Shakhtar)

3 Leroy Sané (Bayern)

3 Steven Berghuis (Ajax)

3 Mohammed Kudus (Ajax)

3 Piotr Zieliński (Napoli)

3 Erling Haaland (Man City)

3 Robert Lewandowski (Barcelona)

3 Kylian Mbappé (Paris)

Hat-tricks in the 2022/23 Champions League

Robert Lewandowski (Barcelona 5-1 Plzeň), 07/09/22

Champions League top scorers by season (group stage to final)

2021/22: Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21: Erling Haaland (Dortmund) 10

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/00: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris Saint-Germain) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5

