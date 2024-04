Champions League quarter-final first legs: Possible line-ups and team news

UEFA.com gives Fantasy Football managers a helping hand by predicting the line-ups for the UEFA Champions League quarter-final first legs.

We've also got the details of which players are suspended and which are injury doubts ahead of the matches.

Tuesday 9 April

Arsenal vs Bayern

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Rice, Ødegaard, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli

Out: Timber (knee)

Doubtful: none

Bayern: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane

Out: Boey (hamstring), Sarr (knee)

Doubtful: Coman (thigh), Neuer (muscular), Pavlović (illness)

Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo

Out: Courtois (meniscus), Alaba (knee)

Doubtful: none

Man City: Ederson; Lewis, Stones, Rúben Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland

Out: Aké (calf), Walker (hamstring), Gvardiol (unknown)

Doubtful: none

Wednesday 10 April

Atlético de Madrid vs Dortmund

Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug

Out: Bensebaini (knee)

Doubtful: Malen (muscular)

Atlético: Oblak; Lino, Azpilicueta, Giménez, Witsel, Molina; De Paul, Koke, Marcos Llorente; Morata, Griezmann

Out: Depay (unknown)

Doubtful: Hermoso (muscular)

Paris vs Barcelona

Paris: Donnarumma; Zaïre-Emery, Marquinhos, Hernández, Nuno Mendes; Vitinha, Ugarte, Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola

Out: Kimpembe (Achilles)

Suspended: Hakimi

Doubtful: none

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, João Cancelo; De Jong, Christensen, Gündoğan; Yamal, Lewandowski, Raphinha

Out: Balde (muscular), Gavi (knee), Pedri (thigh)

Doubtful: De Jong (ankle)

