Champions League possible line-ups and team news

UEFA.com gives Fantasy Football managers a helping hand by predicting line-ups for Wednesday's UEFA Champions League fixtures.

TUESDAY

GROUP A

Real Madrid v Club Brugge (18:55 CET)

Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Modrić, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema, Bale

Out: Asensio (ligaments), Mendy (hamstring)

Doubtful: Isco (hamstring) Marcelo (neck)

Club Brugge: Mignolet; Ricca, Deli, Mechele, Mata; Vanaken, Rits, Vormer; Diatta, Okereke, Bonaventure

Out: Mitrović (foot), Balanta (hamstring)

Doubtful: none

Galatasaray v Paris

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda; Babel, Falcao

Out: none

Doubtful: none

Paris: Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Verratti; Di María, Mbappé, Sarabia

Out: Neymar (suspended), Draxler (foot), Dagba (thigh), Kehrer (foot), Cavani (hip)

Doubtful: none

GROUP B



Tottenham v Bayern

Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Winks, Sissoko, Ndombele; Eriksen; Son, Kane

Out: Lo Celso (hip), Sessegnon (hamstring)

Doubtful: none

Bayern: Neuer; Kimmich, Süle, Pavard, Hernández; Thiago, Tolisso, Coutinho; Coman, Perišić, Lewandowski

Out: Arp (hand)

Doubtful: none

Crvena zvezda v Olympiacos

Crvena zvezda: Borjan; Rodić, Degenek, Milunović, Gajić; Jovančić. Cañas, Parra, Marin, García; Tomané

Out: none

Doubtful: none

Olympiacos: Sá; Elabdellaoui, Meriah, Cissé, Tsimikas; Guilherme, Bouchalakis; Podence, Valbuena, Masouras; Guerrero

Out: none

Doubtful: none

GROUP C



Atalanta v Shakhtar (18:55 CET)

Atalanta: Gollini; Tolói, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Gómez; Iličić, Zapata

Out: none

Doubtful: Muriel (tonsillitis)

Shakhtar: Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Marlos, Stepanenko, Alan Patrick; Solomon, Júnior Moraes, Taison

Out: Totovytskyi (unspecified)

Doubtful: none

Manchester City v Dinamo Zagreb

City: Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Rodri, B Silva, D Silva; Mahrez, Agüero, Sterling

Out:Sané (knee), Laporte (knee), Stones (thigh)

Doubtful: none

Dinamo: Livaković; Théophile-Catherine, Dilaver, Perić; Stojanovič, Moro, Ademi, Olmo, Leovac; Oršić, Petković

Out: Majer (hamstring)

Doubtful: Théophile-Catherine (thigh)

GROUP D



Ramsey set to make second Juventus Champions League appearance ©Getty Images

Juventus v Leverkusen

Juventus: Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanić, Matuidi; Ramsey; Higuaín, Ronaldo

Out: De Sciglio (thigh), Danilo (thigh), Douglas Costa (thigh)

Doubtful: none

Leverkusen: Hradecky; L Bender, Tah, S Bender, Wendell; Aránguiz, Baumgartlinger, Amiri; Havertz, Alario, Volland

Out: Bailey (thigh)

Doubtful: none

Lokomotiv Moskva v Atlético

Lokomotiv: Guilherme; Ignatyev, Höwedes, Ćorluka, Rybus; Murilo; Zhemaletdinov, Barinov, Krychowiak, João Mário; Smolov

Out: An Miranchuk (foot)

Doubtful: Al Miranchuk (ankle)

Atlético: Oblak; Trippier, Savić, Giménez, Lodi; Koke, Partey, Ñíguez, Félix; Morata, Costa

Out: Vitolo (thigh), Vršaljko (knee), Garcés (knee)

Doubtful: none

WEDNESDAY

GROUP E

Genk v Napoli (18:55 CET)

Genk: Coucke; Mæhle, Lucumí, Dewaest, Uronen; Hrošovský, Hagi, Berge; Ito, Samatta, Ndongala

Out: Vukovic (achilles), Neto Borges (foot)

Doubtful: Ndongala (ankle)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Callejón, Allan, Fabián Ruiz, Insigne; Milik, Lozano

Out: Maksimovic (thigh)

Doubtful: none

Liverpool v Salzburg

Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané

Out: Alisson Becker (calf), Shaqiri (calf), Clyne (knee)

Doubtful: none

Salzburg: Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer; Szoboszlai, Junuzović, Mwepu, Minamino; Hwang, Koita

Out: Bernede (tibia)

Doubtful: Haaland (illness)

GROUP F

Slavia Praha v Dortmund (18:55 CET)

Slavia: Kolář; Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil; Masopust, Traoré, Souček, Stanciu, Olayinka; Škoda

Out: none

Doubtful: Traoré (ankle), Takács (unspecified), Kúdela (leg), Coufal (knee)

Dortmund: Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Witsel; Sancho, Reus, Brandt; Alcácer

Out: Schulz (foot), Unbehaun (knee)

Doubtful: Hummels (back)

Barcelona v Inter

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Arthur, Busquets, De Jong; Griezmann, Suárez, Pérez

Out: Umtiti (toe)

Doubtful: Messi (adductor), Fati (knee), Alba (hamstring), Dembélé (hamstring)

Sánchez scored before being sent off in Serie A on Saturday ©Getty Images

Inter: Handanovič; Godín, De Vrij, Škriniar; D'Ambrosio, Barella, Sensi, Brozović, Asamoah; Lukaku, Sánchez

Out: none

Doubtful: none

GROUP G

Zenit v Benfica

Zenit: Lunev; Karavaev, Ivanović, Rakits’kyy, Zhirkov; Ozdoev, Barrios, Douglas Santos; Driussi; Dzyuba, Azmoun

Out: none

Doubtful: Malcom (hip)

Benfica: Vlachodimos; Tomás Tavares, Ferro, Rúben Dias, Grimaldo; Fejsa, Gabriel, Taarabt, Pizzi; Rafa, Seferović

Out: Conti (thigh), Florentino (knee), Chiquinho (aductor), André Almeida (muscular)

Leipzig v Lyon

Leipzig: Gulácsi; Konaté, Upamecano, Orban; Klostermann, Laimer, Halstenberg; Sabitzer, Nkunku; Werner, Poulsen

Out: Wolf (ankle), Kampl (ankle), Adams (adductor)

Doubtful: Schick (ankle)

Lyon: Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Koné; Reine-Adélaïde, Tousart, Thiago Mendes; Traoré, Dembélé, Depay

Out: none

Doubtful: Koné (thigh), Tete (foot)

GROUP H

Valencia v Ajax

Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Paulista, Costa; Kondogbia, Parjeo, Coquelin, Guedes; Gómez, Rodrigo

Out: Soler (knee), Gayà (hamstring), Piccini (knee)

Doubtful: Gameiro (hamstring), Kondogbia (adductor)

Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Martínez, Van de Beek, Álvarez; Ziyech, Tadić, Promes

Out: Bandé (fitness)

Doubtful: Labyad (illness)

LOSC Lille v Chelsea

LOSC: Maignan, Zeki Çelik, Gabriel, Fonte, Bradarić; Andre, Soumaré; Araújo, Ikoné, Bamba; Osimhen

Out: none

Doubtful: Weah (leg)

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Tomori, Alonso; Kovačić, Jorginho; Pulišić, Mount, Willian; Abraham

Out: Emerson Palmieri (hamstring), Rüdiger (groin), Loftus-Cheek (achilles), Van Ginkel (achilles)

Doubtful: Kanté (hamstring), Giroud (illness)