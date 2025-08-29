2025/26 Conference League league phase draw: Contenders learn opponents
Friday, August 29, 2025
Article summary
The 36 teams have discovered their fate for the UEFA Conference League league phase.
Article top media content
Article body
The league phase draw for the 2025/26 UEFA Conference League has been made in Monaco, with all 36 teams discovering their opponents.
Each team's league phase opponents
Home
Shakhtar (UKR)
Strasbourg (FRA)
Noah (ARM)
Away
Sparta Praha (CZE)
AEK Athens (GRE)
AEK Larnaca (CYP)
Home
Shamrock Rovers (IRL)
Aberdeen (SCO)
U. Craiova (ROU)
Away
Fiorentina (ITA)
Celje (SVN)
Samsunspor (TUR)
Home
AZ Alkmaar (NED)
Aberdeen (SCO)
Shkëndija (MKD)
Away
Crystal Palace (ENG)
Rijeka (CRO)
Häcken (SWE)
Home
S. Bratislava (SVK)
Jagiellonia (POL)
Shelbourne (IRL)
Away
Crystal Palace (ENG)
Drita (KOS)
AEK Larnaca (CYP)
Home
Shamrock Rovers (IRL)
KuPS Kuopio (FIN)
Samsunspor (TUR)
Away
Shakhtar (UKR)
Strasbourg (FRA)
Lausanne-Sport (SUI)
Home
Legia Warszawa (POL)
AEK Athens (GRE)
Shelbourne (IRL)
Away
Shamrock Rovers (IRL)
Rijeka (CRO)
Sigma Olomouc (CZE)
Home
AZ Alkmaar (NED)
KuPS Kuopio (FIN)
AEK Larnaca (CYP)
Away
Dynamo Kyiv (UKR)
Strasbourg (FRA)
Shelbourne (IRL)
Home
AZ Alkmaar (NED)
Omonoia (CYP)
Shkëndija (MKD)
Away
Rayo Vallecano (ESP)
KuPS Kuopio (FIN)
Shelbourne (IRL)
Home
Crystal Palace (ENG)
Zrinjski (BIH)
Noah (ARM)
Away
Fiorentina (ITA)
Omonoia (CYP)
Samsunspor (TUR)
Home
Dynamo Kyiv (UKR)
AEK Athens (GRE)
Sigma Olomouc (CZE)
Away
SK Rapid (AUT)
Mainz (GER)
Lausanne-Sport (SUI)
Home
Rayo Vallecano (ESP)
Strasbourg (FRA)
AEK Larnaca (CYP)
Away
S. Bratislava (SVK)
Zrinjski (BIH)
Shelbourne (IRL)
Home
Shakhtar (UKR)
L. Red Imps (GIB)
Lausanne-Sport (SUI)
Away
Shamrock Rovers (IRL)
Jagiellonia (POL)
Samsunspor (TUR)
Home
Rayo Vallecano (ESP)
KuPS Kuopio (FIN)
Hamrun Spartans (MLT)
Away
AZ Alkmaar (NED)
Strasbourg (FRA)
Shkëndija (MKD)
Home
S. Bratislava (SVK)
Drita (KOS)
Lausanne-Sport (SUI)
Away
Crystal Palace (ENG)
Jagiellonia (POL)
Breiðablik (ISL)
Home
Lech Poznań (POL)
Rijeka (CRO)
Sigma Olomouc (CZE)
Away
Legia Warszawa (POL)
Zrinjski (BIH)
Hamrun Spartans (MLT)
Home
Fiorentina (ITA)
Omonoia (CYP)
Breiðablik (ISL)
Away
Lech Poznań (POL)
KuPS Kuopio (FIN)
Hamrun Spartans (MLT)
Home
SK Rapid (AUT)
Mainz (GER)
Lausanne-Sport (SUI)
Away
Rayo Vallecano (ESP)
L. Red Imps (GIB)
Sigma Olomouc (CZE)
Home
Sparta Praha (CZE)
L. Red Imps (GIB)
Samsunspor (TUR)
Away
Shakhtar (UKR)
Celje (SVN)
Noah (ARM)
Home
Fiorentina (ITA)
Zrinjski (BIH)
Samsunspor (TUR)
Away
Lech Poznań (POL)
Omonoia (CYP)
U. Craiova (ROU)
Home
Legia Warszawa (POL)
Rijeka (CRO)
Sigma Olomouc (CZE)
Away
Dynamo Kyiv (UKR)
Aberdeen (SCO)
U. Craiova (ROU)
Home
Dynamo Kyiv (UKR)
Mainz (GER)
Raków (POL)
Away
SK Rapid (AUT)
Drita (KOS)
Lausanne-Sport (SUI)
Home
SK Rapid (AUT)
Zrinjski (BIH)
U. Craiova (ROU)
Away
Sparta Praha (CZE)
Omonoia (CYP)
Sigma Olomouc (CZE)
Home
Lech Poznań (POL)
Drita (KOS)
Shkëndija (MKD)
Away
S. Bratislava (SVK)
Jagiellonia (POL)
Häcken (SWE)
Home
Sparta Praha (CZE)
Celje (SVN)
AEK Larnaca (CYP)
Away
Shakhtar (UKR)
L. Red Imps (GIB)
Noah (ARM)
Home
Rayo Vallecano (ESP)
Strasbourg (FRA)
Häcken (SWE)
Away
AZ Alkmaar (NED)
KuPS Kuopio (FIN)
Shkëndija (MKD)
Home
Dynamo Kyiv (UKR)
AEK Athens (GRE)
Hamrun Spartans (MLT)
Away
Legia Warszawa (POL)
Mainz (GER)
Breiðablik (ISL)
Home
Legia Warszawa (POL)
Rijeka (CRO)
Breiðablik (ISL)
Away
Shamrock Rovers (IRL)
Aberdeen (SCO)
Hamrun Spartans (MLT)
Home
Shakhtar (UKR)
Celje (SVN)
Hamrun Spartans (MLT)
Away
Sparta Praha (CZE)
AEK Athens (GRE)
Breiðablik (ISL)
Home
Crystal Palace (ENG)
Drita (KOS)
Häcken (SWE)
Away
AZ Alkmaar (NED)
Celje (SVN)
Shkëndija (MKD)
Home
S. Bratislava (SVK)
Jagiellonia (POL)
Shelbourne (IRL)
Away
Rayo Vallecano (ESP)
Drita (KOS)
AEK Larnaca (CYP)
Home
Lech Poznań (POL)
Celje (SVN)
Raków (POL)
Away
Fiorentina (ITA)
L. Red Imps (GIB)
Noah (ARM)
Home
Fiorentina (ITA)
Omonoia (CYP)
U. Craiova (ROU)
Away
Lech Poznań (POL)
Zrinjski (BIH)
Raków (POL)
Home
Shamrock Rovers (IRL)
Aberdeen (SCO)
Raków (POL)
Away
Legia Warszawa (POL)
Rijeka (CRO)
U. Craiova (ROU)
Home
Crystal Palace (ENG)
Jagiellonia (POL)
Breiðablik (ISL)
Away
S. Bratislava (SVK)
Aberdeen (SCO)
Häcken (SWE)
Home
Sparta Praha (CZE)
Mainz (GER)
Noah (ARM)
Away
SK Rapid (AUT)
AEK Athens (GRE)
Raków (POL)
Home
SK Rapid (AUT)
L. Red Imps (GIB)
Häcken (SWE)
Away
Dynamo Kyiv (UKR)
Mainz (GER)
Raków (POL)
When are the Conference League league phase matches?
Matchday 1: 2 October 2025
Matchday 2: 23 October 2025
Matchday 3: 6 November 2025
Matchday 4: 27 November 2025
Matchday 5: 11 December 2025
Matchday 6: 18 December 2025
Knockout phase play-off draw: TBC
Round of 16, quarter-final, semi-final, and final draw: 27 February 2026
How did the draw work?
The 36 clubs were divided into six pots of six clubs. The pots were composed according to the club coefficient rankings established at the beginning of the season.
The opponents of each team, as well as whether each match is played at home or away, were determined by means of a draw. Each team was drawn against one opponent from each of the six pots.
For the purposes of the draw allocating whether each of those matches will be played at home or away, pots 1 and 2, pots 3 and 4, and pots 5 and 6 were paired and each team was drawn to play one opponent from each pairing of pots at home and the other away. In principle, teams from the same association could not be drawn against each other and each team may play against a maximum of two opponents from any other one association.
Where is the 2026 Conference League final?
The 2025/26 Conference League final will be held at RB Arena in Leipzig, Germany, on Wednesday 27 May 2026.
Draws are provisional and subject to the outcome of ongoing investigations and/or legal proceedings and final confirmation by UEFA.