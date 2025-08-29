UEFA Conference League Live football scores & stats
2025/26 Conference League league phase draw: Contenders learn opponents

Friday, August 29, 2025

The 36 teams have discovered their fate for the UEFA Conference League league phase.

The draw for the league phase of Conference League UEFA via Getty Images

The league phase draw for the 2025/26 UEFA Conference League has been made in Monaco, with all 36 teams discovering their opponents.

The draw as it happened

Each team's league phase opponents

Aberdeen

Home
Shakhtar (UKR)
Strasbourg (FRA)
Noah (ARM)

Away
Sparta Praha (CZE)
AEK Athens (GRE)
AEK Larnaca (CYP)

AEK Athens

Home
Shamrock Rovers (IRL)
Aberdeen (SCO)
U. Craiova (ROU)

Away
Fiorentina (ITA)
Celje (SVN)
Samsunspor (TUR)

AEK Larnaca

Home
AZ Alkmaar (NED)
Aberdeen (SCO)
Shkëndija (MKD)

Away
Crystal Palace (ENG)
Rijeka (CRO)
Häcken (SWE)

AZ Alkmaar

Home
S. Bratislava (SVK)
Jagiellonia (POL)
Shelbourne (IRL)

Away
Crystal Palace (ENG)
Drita (KOS)
AEK Larnaca (CYP)

Breiðablik

Home
Shamrock Rovers (IRL)
KuPS Kuopio (FIN)
Samsunspor (TUR)

Away
Shakhtar (UKR)
Strasbourg (FRA)
Lausanne-Sport (SUI)

Celje

Home
Legia Warszawa (POL)
AEK Athens (GRE)
Shelbourne (IRL)

Away
Shamrock Rovers (IRL)
Rijeka (CRO)
Sigma Olomouc (CZE)

Crystal Palace

Home
AZ Alkmaar (NED)
KuPS Kuopio (FIN)
AEK Larnaca (CYP)

Away
Dynamo Kyiv (UKR)
Strasbourg (FRA)
Shelbourne (IRL)

Drita

Home
AZ Alkmaar (NED)
Omonoia (CYP)
Shkëndija (MKD)

Away
Rayo Vallecano (ESP)
KuPS Kuopio (FIN)
Shelbourne (IRL)

Dynamo Kyiv

Home
Crystal Palace (ENG)
Zrinjski (BIH)
Noah (ARM)

Away
Fiorentina (ITA)
Omonoia (CYP)
Samsunspor (TUR)

Fiorentina

Home
Dynamo Kyiv (UKR)
AEK Athens (GRE)
Sigma Olomouc (CZE)

Away
SK Rapid (AUT)
Mainz (GER)
Lausanne-Sport (SUI)

Häcken

Home
Rayo Vallecano (ESP)
Strasbourg (FRA)
AEK Larnaca (CYP)

Away
S. Bratislava (SVK)
Zrinjski (BIH)
Shelbourne (IRL)

Hamrun Spartans

Home
Shakhtar (UKR)
L. Red Imps (GIB)
Lausanne-Sport (SUI)

Away
Shamrock Rovers (IRL)
Jagiellonia (POL)
Samsunspor (TUR)

Jagiellonia

Home
Rayo Vallecano (ESP)
KuPS Kuopio (FIN)
Hamrun Spartans (MLT)

Away
AZ Alkmaar (NED)
Strasbourg (FRA)
Shkëndija (MKD)

KuPS Kuopio

Home
S. Bratislava (SVK)
Drita (KOS)
Lausanne-Sport (SUI)

Away
Crystal Palace (ENG)
Jagiellonia (POL)
Breiðablik (ISL)

L. Red Imps

Home
Lech Poznań (POL)
Rijeka (CRO)
Sigma Olomouc (CZE)

Away
Legia Warszawa (POL)
Zrinjski (BIH)
Hamrun Spartans (MLT)

Lausanne-Sport

Home
Fiorentina (ITA)
Omonoia (CYP)
Breiðablik (ISL)

Away
Lech Poznań (POL)
KuPS Kuopio (FIN)
Hamrun Spartans (MLT)

Lech Poznań

Home
SK Rapid (AUT)
Mainz (GER)
Lausanne-Sport (SUI)

Away
Rayo Vallecano (ESP)
L. Red Imps (GIB)
Sigma Olomouc (CZE)

Legia Warszawa

Home
Sparta Praha (CZE)
L. Red Imps (GIB)
Samsunspor (TUR)

Away
Shakhtar (UKR)
Celje (SVN)
Noah (ARM)

Mainz

Home
Fiorentina (ITA)
Zrinjski (BIH)
Samsunspor (TUR)

Away
Lech Poznań (POL)
Omonoia (CYP)
U. Craiova (ROU)

Noah

Home
Legia Warszawa (POL)
Rijeka (CRO)
Sigma Olomouc (CZE)

Away
Dynamo Kyiv (UKR)
Aberdeen (SCO)
U. Craiova (ROU)

Omonoia

Home
Dynamo Kyiv (UKR)
Mainz (GER)
Raków (POL)

Away
SK Rapid (AUT)
Drita (KOS)
Lausanne-Sport (SUI)

Raków

Home
SK Rapid (AUT)
Zrinjski (BIH)
U. Craiova (ROU)

Away
Sparta Praha (CZE)
Omonoia (CYP)
Sigma Olomouc (CZE)

Rayo Vallecano

Home
Lech Poznań (POL)
Drita (KOS)
Shkëndija (MKD)

Away
S. Bratislava (SVK)
Jagiellonia (POL)
Häcken (SWE)

Rijeka

Home
Sparta Praha (CZE)
Celje (SVN)
AEK Larnaca (CYP)

Away
Shakhtar (UKR)
L. Red Imps (GIB)
Noah (ARM)

S. Bratislava

Home
Rayo Vallecano (ESP)
Strasbourg (FRA)
Häcken (SWE)

Away
AZ Alkmaar (NED)
KuPS Kuopio (FIN)
Shkëndija (MKD)

Samsunspor

Home
Dynamo Kyiv (UKR)
AEK Athens (GRE)
Hamrun Spartans (MLT)

Away
Legia Warszawa (POL)
Mainz (GER)
Breiðablik (ISL)

Shakhtar

Home
Legia Warszawa (POL)
Rijeka (CRO)
Breiðablik (ISL)

Away
Shamrock Rovers (IRL)
Aberdeen (SCO)
Hamrun Spartans (MLT)

Shamrock Rovers

Home
Shakhtar (UKR)
Celje (SVN)
Hamrun Spartans (MLT)

Away
Sparta Praha (CZE)
AEK Athens (GRE)
Breiðablik (ISL)

Shelbourne

Home
Crystal Palace (ENG)
Drita (KOS)
Häcken (SWE)

Away
AZ Alkmaar (NED)
Celje (SVN)
Shkëndija (MKD)

Shkëndija

Home
S. Bratislava (SVK)
Jagiellonia (POL)
Shelbourne (IRL)

Away
Rayo Vallecano (ESP)
Drita (KOS)
AEK Larnaca (CYP)

Sigma Olomouc

Home
Lech Poznań (POL)
Celje (SVN)
Raków (POL)

Away
Fiorentina (ITA)
L. Red Imps (GIB)
Noah (ARM)

SK Rapid

Home
Fiorentina (ITA)
Omonoia (CYP)
U. Craiova (ROU)

Away
Lech Poznań (POL)
Zrinjski (BIH)
Raków (POL)

Sparta Praha

Home
Shamrock Rovers (IRL)
Aberdeen (SCO)
Raków (POL)

Away
Legia Warszawa (POL)
Rijeka (CRO)
U. Craiova (ROU)

Strasbourg

Home
Crystal Palace (ENG)
Jagiellonia (POL)
Breiðablik (ISL)

Away
S. Bratislava (SVK)
Aberdeen (SCO)
Häcken (SWE)

U. Craiova

Home
Sparta Praha (CZE)
Mainz (GER)
Noah (ARM)

Away
SK Rapid (AUT)
AEK Athens (GRE)
Raków (POL)

Zrinjski

Home
SK Rapid (AUT)
L. Red Imps (GIB)
Häcken (SWE)

Away
Dynamo Kyiv (UKR)
Mainz (GER)
Raków (POL)

When are the Conference League league phase matches?

Matchday 1: 2 October 2025
Matchday 2: 23 October 2025
Matchday 3: 6 November 2025
Matchday 4: 27 November 2025
Matchday 5: 11 December 2025
Matchday 6: 18 December 2025

Knockout phase play-off draw: TBC
Round of 16, quarter-final, semi-final, and final draw: 27 February 2026

How did the draw work?

The 36 clubs were divided into six pots of six clubs. The pots were composed according to the club coefficient rankings established at the beginning of the season.

The opponents of each team, as well as whether each match is played at home or away, were determined by means of a draw. Each team was drawn against one opponent from each of the six pots.

For the purposes of the draw allocating whether each of those matches will be played at home or away, pots 1 and 2, pots 3 and 4, and pots 5 and 6 were paired and each team was drawn to play one opponent from each pairing of pots at home and the other away. In principle, teams from the same association could not be drawn against each other and each team may play against a maximum of two opponents from any other one association.

Where is the 2026 Conference League final?

The 2025/26 Conference League final will be held at RB Arena in Leipzig, Germany, on Wednesday 27 May 2026.

Draws are provisional and subject to the outcome of ongoing investigations and/or legal proceedings and final confirmation by UEFA.

