Europa League group stage squads

The 32 UEFA Europa League group stage contenders have confirmed their squads. Check out the competition regulations for the rules on player lists.

Click the dropdowns or links below to check out each team's group stage squad (*denotes players on List B).

Antwerp Goalkeepers: Jean Butez, Ortwin De Wolf, Mathis Van Gils*, Thiam Chevaughn* Defenders: Ritchie De Laet, Björn Engels, Aurélio Buta, Robbe Quirynen*, Sam Vines, Dorian Dessoleil, Zeno Van Den Bosch*, Jelle Bataille, Dries Ceulemans*, Japhet Muanza*, Dinis Almeida Midfielders: Radja Nainggolan, Birger Verstraete, Viktor Gorridsen Fischer, Alhassan Yusuf, Manuel Benson, Pieter Gerkens, Koji Miyoshi, Edon Murataj*,  Kenneth Boakye*, Laurit Krasniqi*, Lucas Lendfers*, Gilles Jehin*, Pierre Junior Dwomoh Forwards: Johannes Eggestein, Michel-Ange Balikwisha, Abdel Malik Aziz*, Pieter Van Hees*, Ally Mbwana Samatta, Michael Frey

Betis Goalkeepers: Rui Silva, Claudio Bravo, Daniel Rebollo Defenders: Martín Montoya, Marc Bartra, Víctor Ruiz, Germán Pezzella, Héctor Bellerín, Fran Delgado*, Juan Miranda, José Calderón*, Simón Lecea* Midfielders: Edgar González, Paul Akouokou, Sergio Canales, Cristian Tello, William Carvalho, Joaquín, Andrés Guardado, Diego Lainez*, Guido Rodríguez, Roberto González*, Rodri*, Antonio Marchena* Forwards: Juanmi, Nabil Fekir, Borja Iglesias, Willian José, Álex Moreno, Aitor Ruibal, Raúl García*, Manu Morillo*, Ángel Baena*, Mohamed Mizzian*, Marcos Fernández*

Braga Goalkeepers: Matheus, Tiago Sá, Rui Ribeiro*, Lukáš Horníček*, Leonardo Ferreira* Defenders: Yan Couto, Vítor Tormena, Diogo Leite, Nuno Sequeira, Paulo Oliveira, Raúl Silva, Guilherme Soares*, Diogo Fonseca*, Leonardo Buta*, Miguel Vilela*, Rodrigo Beirão*, Fabiano*, André Ferreira*, Francisco Moura, Bruno Rodrigues*, José Pereira* Midfielders: Al Murati, André Horta, Lucas Mineiro, David Veiga*, Eduardo Soares*, Jean-Baptiste Gorby, João Gonçalves*, Mateus Santos*, André Castro Forwards: Abel Ruiz, Lucas Piazón, Mario González, Ricardo Horta, Chiquinho, Fábio Martins, Iuri Medeiros, Rodrigo Gomes*, Yan Said*, Roger Fernandes, Bernardo Couto*, Álvaro Djaló, Galeno, Rodrigo Macedo*, Miguel Falé*, Vitor Oliveira

Brøndby Goalkeepers: Thomas Mikkelsen, Mads Hermansen, Jonathan Aegidius, Lucas Ziegler* Defenders: Jens Martin Gammelby, Henrik Heggheim, Sigurd Rosted, Andreas Maxsø, Michael Lumb, Kevin Mensah, Blas Riveros, Andreas Bruus, Kevin Tshiembe, Anton Hendriksen*, Tobias Børkeeiet Midfielders: Mathias Greve, Morten Frendrup*, Josip Radošević, Christian Cappis, Anis Ben Slimane, Simon Hedlund, Peter Bjur*, Andreas Pyndt* Forwards: Andrija Pavlović, Mikael Uhre, Oskar Fallenius, Marko Divković, Jagvir Singh, Mathias Kvistgaarden*

Celtic Goalkeepers: Vassilis Barkas, Joe Hart, Scott Bain, Ryan Mullen*, Toby Oluwayemi*, Kai McLean*, Joe Morrison* Defenders: Christopher Jullien, Greg Taylor, Carl Starfelt, Liam Scales, Cameron Carter-Vickers, Osaze Urhoghide, Dane Murray*, Kerr McInroy*, Anthony Ralston, Stephen Welsh*, Ben McPherson*, Matthew Anderson*, Benny-Jackson Luyeye*, Josip Juranović, Dylan Corr*, Caleb Goldie* Midfielders: Nir Bitton, Kyogo Furuhashi, Liel Abada, Ismaila Soro, James McCarthy, Tom Rogić, Liam Shaw, Callum McGregor, Kerr McInroy*, Joseph Murphy*, James Forrest, Ewan Henderson*, Ben Summers*, Ben Wylie*, Mackenzie Carse*, Ewan Etoo*, Frankie Deane*, Tsoanelo Letsosa*, Rocco Vata* Forwards: Giorgos Giakoumakis, Albian Ajeti, David Turnbull, Jota, Mikey Johnston, Adam Montgomery*, Adam Brooks*, Brody Paterson*, Owen Moffat*, Karamoko Dembélé*, Lewis Dobbie*

Crvena zvezda Goalkeepers: Zoran Popović, Miloš Gordić*, Milan Borjan Defenders: Milan Gajić, Miloš Degenek, Radovan Pankov, Aleksandar Dragović, Milan Rodić, Strahinja Eraković*, Marko Gobeljić Midfielders: Mirko Ivanić, Nenad Krstičić, Guélor Kanga, Aleksandar Katai, Njegoš Petrović, Petar Stanić, Veljko Nikolić, El Fardou Ben Nabouhane, Sékou Sanogo, Nikola Stanković*, Slavoljub Srnić, Axel Bakayoko Forwards: Milan Pavkov, Filippo Falco, Marko Lazetić*, Richairo Živković, Lois Diony

Dinamo Zagreb Goalkeepers: Danijel Zagorac, Nikola Čavlina*, Dinko Horkaš, Dominik Livaković Defenders: Sadegh Moharrami, Daniel Štefulj, Rasmus Lauritsen, Stefan Ristovski, Marin Leovac, Kévin Théophile-Catherine, Josip Šutalo*, Dino Perić, Emir Dilaver Midfielders: Arijan Ademi, Luka Ivanušec, Marko Tolić, Josip Mišić, Marko Bulat, Ivan Šaranić*, Bartol Franjić*, Tomislav Duvnjak*, Fran Tomek*, Martin Baturina*, Jakov-Anton Vasilj* Forwards: Amer Gojak, Komnen Andrić, Bruno Petković, Deni Jurić, Luka Menalo, Dario Špikić, Duje Čop, Mislav Oršić

Fenerbahçe Goalkeepers: Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Bartu Kulbilge* Defenders: Minjae Kim, Serdar Aziz, Sangaré, Marcel Tisserand, Filip Novák, Attila Szalai Midfielders: José Sosa, Maximilian Meyer, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadioglu, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Arda Güler*, Miha Zajc, Fatih Şanlıtürk* Forwards: Mergim Berisha, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Arda Okan Kurtulan*

Ferencváros Goalkeepers: Ádám Bogdán, Szabolcs Mergl*, Levente Őri*, Dénes Dibusz Defenders: Samy Mmaee, Adnan Kovačević, Eldar Ćivić, Endre Botka, Marijan Čabraja, Miha Blažič, Henry Wingo, Dominik Csontos, Márk Könczey*, Kristóf Vida* Midfielders: Somália, Oleksandr Zubkov, Kristoffer Zachariassen, Bálint Vécsei, Róbert Mak, Stjepan Lončar, Bálázs Vogyicska*, Niccolo Mazzonetto*, Željko Gavrić, Aïssa Laïdouni Forwards: Ryan Mmaee, Tokmac Nguen, Dániel Pintér*, Regő Szánthó, Myrto Uzuni

Frankfurt Goalkeepers: Kevin Trapp, Diant Ramaj, Jannik Horz* Defenders: Evan N'Dicka, Martin Hinteregger, Almamy Touré, Timothy Chandler, Danny da Costa, Christopher Lenz, Tuta, Erik Durm, Jan Schröder* Midfielders: Stefan Ilsanker, Kristijan Jakić, Ajdin Hrustic, Djibril Sow, Filip Kostić, Daichi Kamada, Sebastian Rode, Makoto Hasebe, Aymane Barkok, Jesper Lindstrøm Forwards: Sam Lammers, Rafael Borré, Jens Petter Hauge, Gonçalo Paciência, Martin Pečar*, Giorgos Pontikou*, Gianluca Schäfer*

Galatasaray Goalkeepers: Fernando Muslera, İsmail Çipe, Jankat Yılmaz*, Berk Balaban Defenders: Deandre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Patrick Van Aanholt, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan*, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Marcão, Sacha Boey Midfielders: Taylan Antalyalı, Olimpiu Vasile Moruțan, Berkan Kutlu, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli Forwards: M. Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne

Genk Goalkeepers: Maarten Vandevoordt, Vic Chambaere*, Tobe Leysen, Mike Penders* Defenders: Mark McKenzie, Mujaid Sadick, Gerardo Arteaga, Simen Juklerod, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Angelo Preciado Midfielders: Junya Ito, Bryan Heynen, Théo Bongonda, Mike Trésor, Bastien Toma, Jay-Dee Geusens*, Patrik Hrošovský, Carel Eiting, Matisse Didden*, Maarten Swerts*, Adnane Abid* Forwards: Paul Onuachu, Ike Ugbo, Luca Oyen*, Joseph Paintsil, Kelvin John, András Németh*, Kristian Thorstvedt

Lazio Goalkeepers: Thomas Strakosha, Pepe Reina, Alessio Furlanetto*, Giacomo Moretti*, Tommaso Di Fusco* Defenders: Luis Felipe, Patric, Elseid Hysaj, Ştefan Radu, Manuel Lazzari, Francesco Acerbi ,Romano Mussolini*, Fabio Ruggeri*, Giacomo Santovito*, Valerio Marinacci*, Mirco De Santis*, Nicolò Pollini*, Gabriele Migliorati* Midfielders: Gonzalo Escalante, Lucas Leiva, Felipe Anderson, Jean-Daniel Akpa-Akpro, Luis Alberto, Sergej Milinković-Savić, Danilo Cataldi, Marco Bertini*, Mirco Ferrante*, Antonio Troise*, Adam Marušić, Toma Bašić Forwards: Pedro Rodríguez, Ciro Immobile, Luka Romero, Mattia Zaccagni, Raul Moro, Mirko Mancino*, Simone Castigliani*, Etienne Tare*, Michele Riosa*, Valerio Crespi*, Vedat Muriqi

Legia Goalkeepers: Artur Boruc, Cezary Miszta, Kacper Tobiasz* Defenders: Mateusz Hołownia, Mateusz Wieteska, Yuri Ribeiro, Mattias Johansson, Maik Nawrocki, Joel Abu Hanna, Filip Mladenović, Lindsay Rose, Artur Jędrzejczyk Midfielders: Lirim M Kastrati, André Martins, Ihor Kharatin, Jurgen Celhaka, Kacper Skibicki, Josué, Kacper Kostorz, Kacper Skwierczyński*, Bartłomiej Ciepiela, Bartosz Slisz Forwards: Tomáš Pekhart, Mahir Emreli, Ernest Muçi, Rafael Lopes, Szymon Włodarczyk*, Luquinhas, Wiktor Kamiński*

Leicester Goalkeepers: Kasper Schmeichel, Danny Ward, Eldin Jakupović, Jakub Stolarczyk* Defenders: Çağlar Söyüncü, Ryan Bertrand, Jonny Evans, Ricardo Pereira, Jannik Vestergaard, Timothy Castagne, Luke Thomas*, Filip Benković, Vontae Daley-Campbell*, Shane Flynn*, Benjamin Nelson* Midfielders: Harvey Barnes, Youri Tielemans, James Maddison, Marc Albrighton, Daniel Amartey, Hamza Choudhury, Kiernan Dewsbury-Hall, Wilfred Ndidi, Ademola Lookman, Boubakary Soumaré, Ethan Fitzhugh* Forwards: Jamie Vardy, Kelechi Iheanacho, Ayoze Pérez, Patson Daka

Leverkusen

Goalkeepers: Lukas Hradecky, Niklas Lomb, Andrei Lunev, Maximilian Neutgens* Defenders: Panagiotis Retsos, Jonathan Tah, Mitchel Bakker, Odilon Kossounou, Edmond Tapsoba, Daley Sinkgraven, Jeremie Frimpong, Piero Hincapie Midfielders: Robert Andrich, Kerem Demirbay, Nadiem Amiri, Charles Aránguiz, Exequiel Palacios, Florian Wirtz Forwards: Paulinho, Lucas Alario, Patrik Schick, Moussa Diaby, Amine Adli, Emrehan Gedikli, Karim Bellarabi

Lokomotiv Moskva Goalkeepers: Guilherme, Daniil Khudiakov*, Andrei Savin Defenders: Dmitri Zhivoglyadov, Pablo, Tin Jedvaj, Maksim Nenakhov, Murilo, Boris Rotenberg, Maciej Rybus, Aleksandr Silyanov*, Mikhail Ivankov*, Artur Cherny*, Ilya Petukhov* Midfielders: Stanislav Magkeev, Konstantin Maradishvili, Dmitri Barinov, Gyrano Kerk, Alexis Beka Beka, Tino Anjorin, Anton Miranchuk, Andrey Nikitin, Rifat Zhemaletdinov, Daniil Kulikov, Nair Tiknizyan, Maksim Petrov*, Sergei Babkin*, Kirill Zinovich, Dmitrii Rybchinskii Forwards: Fedor Smolov, François Kamano, Nikita Khlynov*, Vitali Lisakovich

Ludogorets Goalkeepers: Sergio Padt, Damyan Hristov*, Kristijan Kahlina Defenders: Anton Nedyalkov, Cicinho, Georgi Terziev, Shaquille Pinas, Jordan Ikoko, Olivier Verdon, Igor Plastun, Josué Sá, Tihomir Dimitrov* Midfielders: Alex Santana, Claude Gonçalves, Manuel Cafumana, Stéphane Badji, Petar Karaangelov*, Vladislav Naydenov*, Dominic Yankov, Hyusein Kelyovluev*, Petar Georgiev*, Ivan Yordanov* Forwards: Elvis Manu, Kiril Despodov, Mavis Tchibota, Pieros Sotiriou, Dorin Rotariu, Bernard Tekpetey, Dimitar Mitkov*, Ilker Budinov*

Lyon Goalkeepers: Anthony Lopes, Malcolm Barcola, Julian Pollersbeck, Kayne Bonnevie*, Justin Bengui Joao* Defenders: Sinaly Diomande, Emerson, Castello Lukeba*, Jason Denayer, Marcelo, Henrique, Léo Dubois, Malo Gusto*, Damien Da Silva, Jérôme Boateng, Abdoulaye Ndiaye Midfielders: Houssem Aouar, Lucas Paquetá, Habib Keita, Thiago Mendes, Maxence Caqueret, Florent Da Silva*, Xherdan Shaqiri, Titouan Thomas, Mohamed El Arouch*, Bruno Guimarães, Celestino Iala, Samuel Bossiwa Bessolo*, Cédric Augarreau*, Djibrail Dib Forwards: Karl Toko Ekambi, Moussa Dembélé, Tino Kadewere, Rayan Cherki*, Islam Slimani, Jeff Reine-Adélaïde, Lenny Pintor*, Eli Wissa*, Bradley Barcola*, Reo Griffiths*, Sekou Lega*

Marseille

Goalkeepers: Simon Ngapandouentnbu*, Pau López, Steve Mandanda, Manuel Nazaretian*, Fabio Vanni* Defenders: William Saliba, Álvaro, Boubacar Kamara, Leonardo Balerdi, Luan Peres, Duje Ćaleta-Car, Jordan Amavi, Pol Lirola, Hugo Dupont*, Aaron Nassur* Midfielders: Matteo Guendouzi, Amine Harit, Gerson, Valentin Rongier, Pape Gueye, Ugo Bertelli*, Paolo Sciortino*, Jonathan Pitou*, Cheick Souaré* Forwards: Arkadiusz Milik, Dimitri Payet, Luis Henrique, Bamba Dieng, Cengiz Ünder, Konrad De La Fuente, Jores Rahou*

Midtjylland Goalkeepers: Jonas Lössl, Elias Rafn Olafsson, Jared Thompson, Simon Madsen*, Nicolas Beetson, Valdemar Thorsen* Defenders: Dion Cools, Daniel Høegh, Joel Andersson, Henrik Dalsgaard, Erik Sviatchenko, Paulinho, Nikolas Dyhr*, Hosine Bility*, Victor Jensen*, Andreas Bonnén*, Mikkel Fischer*, Rasmus Kristiansen*, Jakob Lerhøj Larsen*, Pontus Texel*, Juninho Midfielders: Pione Sisto, Evander, Awer Mabil, Bozhidar Kraev, Oliver Sørensen*, Charles, Raphael Nwadike, Jens-Lys Cajuste, Gustav Isaksen*, Oscar Fraulo*, Gustav Christensen*, Djan Djuric*, Andreas Hansen* Forwards: Marrony, Frederik Heiselberg*, Mads Hansen*, Victor Lind*, Aral Simsir*, Donavan Kafo Bagou* Júnior Brumado

Monaco Goalkeepers: Radosław Majecki, Alexander Nübel, Vito Mannone, Yann Lienard* Defenders: Guillermo Maripan, Benoît Badiashile, Axel Disasi, Caio Henrique, Ismail Jakobs, Djibril Sidibé, Strahinja Pavlović, Ruben Aguilar, Chrislain Matsima Midfielders: Cesc Fàbregas, Aurélien Tchouameni, Jean Lucas, Aleksandr Golovin, Youssouf Fofana, Maghnes Akliouche*, Eliot Matazo, Sofiane Diop* Forwards: Gelson Martins, Myron Boadu, Wissam Ben Yedder, Krépin Diatta, Kevin Volland, Wilson Isidor

Napoli Goalkeepers: Alex Meret, Hubert Idasiak*, David Ospina, Valerio Boffelli* Defenders: Kevin Malcuit, Juan Jesus, Mário Rui, Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Kostas Manolas, Alessandro Zanoli*, Davide Costanzo*, Matteo Marchisano*, Benedetto Barba* Midfielders: Diego Demme, Eljif Elmas, Fabián Ruiz, Piotr Zieliński, Stanislav Lobotka, Dylan De Pasquale*, Domenico Di Dona*, Alessandro Spavone*, André-Frank Zambo Anguissa Forwards: Victor Osimhen, Hirving Lozano, Dries Mertens, Matteo Politano, Lorenzo Insigne, Adam Ounas, Andrea Petagna, Giuseppe Ambrosino*, Antonio Pesce*, Antonio Cioffi*, Giuseppe D'Agostino*, Pasquale Marranzino*, Antonio Vergara*

Olympiacos Goalkeepers: Tomáš Vaclík, Ilias Karargyris*, Kostas Tzolakis Defenders: Sokratis Papastathopoulos, Ousseynou Ba, Svetozar Markovic, Kenny Lala, Michal Karbownik, Avraam Papadopoulos, Oleg Reabciuk, Nikitas Nikolis*, Pape Abou Cisse Midfielders: Mohamed Camara, Andreas Bouchalakis, Yann M'Vila, Pierre Kunde, Rony Lopes, Thanasis Androutsos, Giorgos Masouras, Aguibou Camara, Mathieu Valbuena, Anastasios Sapountzis*, Christos Liatsos*, Renild Kasemi*, Andreas-Richardos Ntoi*, Georgios Marinos*, Vasilis Sourlis* Forwards: Henry Onyekuru, Ahmed Hassan, Youssef El-Arabi, Marious Vrousai, Tiquinho Soares, Georgios Stamoulis*, Alexandros Voilis*

PSV Eindhoven Goalkeepers: Vincent Müller, Joël Drommel, Maxime Delanghe*, Yvon Mvogo, Aron Van Lare*, Kjell Peersman*, Tyrick Bodak* Defenders: Jordan Teze, Armando Obispo, André Ramalho, Olivier Boscagli, Derrick Luckassen, Philipp Mwene, Philipp Max, Fredrik Oppegård, Dennis Vos*, Shurandy Sambo*, Mees Kreekels*, Mohammed Doudah*, Fedde Leysen*, Jenson Seelt*, Livano Comenencia* Midfielders: Ibrahim Sangaré, Marco van Ginkel, Noni Madueke*, Davy Pröpper, Érick Gutiérrez, Mauro Júnior, Ritsu Doan, Mario Götze, Ryan Thomas, Dante Rigo, Richard Ledezma*, Emmanuel Matuta*, Mathias Kjølø*, Damian Timan*, Mohamed Nassoh*, Mathijs Tielemans* Forwards: Eran Zahavi, Carlos Vinícius, Cody Gakpo, Bruma, Maximiliano Romero, Yorbe Vertessen*, Fodé Fofana*, Nigel Thomas*, Jeremy Antonisse*

Rangers Goalkeepers: Allan McGregor, Robby McCrorie, Jon McLaughlin, Jay Hogarth*, Kieran Wright, Lewis Budinauckas*, Jack McConnell* Defenders: James Tavernier, Calvin Ughelumba, Filip Helander, Connor Goldson, Nathan Patterson*, Leon Balogun, Borna Barišić, Leon King*, Lewis Mackinnon*, Kyle McClelland*, Adam Devine*, Jack Harkness*, Kelsey Ewen*, Harley Ewen*, Zak McKay*, Kristian Webster* Midfielders: John Lundstram, Ianis Hagi, Ryan Jack, Steven Davis, Ryan Kent, Joe Aribo, Glen Kamara, Juninho Bacuna, Stephen Kelly*, Fashion Sakala, Scott Arfield, Alex Lowry*, Cole McKinnon*, Murray Miller*, Robbie Fraser*, Darren McInally*, Connor Allan*, Mackenzie Strachan*, Leyton Dunlop* Forwards: Alfredo Morelos, Scott Wright, Kemar Roofe, Christopher McKee*, Arron Lyall*, Ross McCausland*, Robbie Ure*, Tyler Pasnik*

Rapid Wien Goalkeepers: Richard Strebinger, Bernhard Unger, Paul Gartler, Niklas Hedl*, Laurenz Orgler* Defenders: Emanuel Aiwu, Kevin Wimmer, Maximilian Hofmann, Filip Stojković, Jonas Auer, Leo Greiml*, Maximilian Ullmann, Marko Dijakovic*, Lukas Sulzbacher* Midfielders: Robert Ljubicic, Philipp Schobesberger, Christoph Knasmüllner, Thierno Ballo, Thorsten Schick, Srdjan Grahovac, Dejan Petrovič, Marco Grüll, Moritz Oswald*, Benjamin Kanuric*, Kelvin Arase, Enes Tepecik, Lion Schuster*, Denis Bosnjak, Dalibor Velimirovic* Forwards: Taxiarchis Fountas, Oliver Strunz*, Ercan Kara, Kohya Kitagawa, Bernhard Zimmermann, Jan Kirchmayer

Real Sociedad Goalkeepers: Alejandro Remiro, Mathew Ryan, Unai Marrero*, Gaizka Ayesa* Defenders: Joseba Zaldúa, Aritz Elustondo, Aihen Muñoz, Diego Rico, Andoni Gorosabel, Nacho Monreal, Robin Le Normand, Jon Pacheco*, Urko González*, Aritz Arambarri, Alexander Carbonell*, Cristo Romero, Ander Zoilo* Midfielders: Martin Zubimendi, Asier Illarramendi, Igor Zubeldia, Cristian Portu, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal, Adnan Januzaj, Jon Guridi, Ander Guevara, David Silva, Beñat Turrientes*, Roberto López*, Roberto Navarro, Daniel Garrido*, Jon Magunacelaya*, Ander Martín* Forwards: Alexander Isak, Ander Barrenetxea*, Alexander Sørloth, Jon Karrikaburu*, Julen Lobete*, Germán Valera

Sparta Praha Goalkeepers: Florin Niță, Milan Heca, František Kotek, Jakub Tůma*, Adam Benada*, Dominik Holec Defenders: Ondřej Čelůstka, Adam Gabriel*, Casper Højer Nielsen, Lukáš Štetina, Matěj Polidar, Filip Panák, Tomáš Wiesner, Dávid Hancko, Martin Vitík, Martin Suchomel, Iva Gelashvili* Midfielders: Filip Souček, David Moberg-Karlsson, David Pavelka, Ladislav Krejčí I, Bořek Dočkal, Martin Minchev, Michal Sáček, Jakub Pešek, Lukáš Haraslín, Andreas Vindheim, Adam Karabec*, Ladislav Krejčí II, David Holoubek*, Tomáš Jonáš*, Martin Ambler*, Petr Pudhorocký, Matěj Ryneš*, Filip Šilhart*, Dominik Simacek* Forwards: Vaclav Drchal, Matěj Pulkrab, Adam Hložek*, Lukáš Juliš, Matyáš Kozák*, Václav Sejk*, Tomáš Schánělec*, Vojtech Patrak*

Spartak Moskva Goalkeepers: Timur Akmurzin, Artem Rebrov, Aleksandr Selikhov, Daniil Markov*, Aleksandr Maksimenko Defenders: Samuel Gigot, Maximiliano Caufriez, Jorrit Hendrix, Ayrton, Georgi Dzhikiya, Ilya Kutepov, Andrei Eschenko, Pavel Maslov*, Ilya Gaponov, Ruslan Litvinov*, Nikolai Rasskazov Midfielders: Victor Moses, Zelimkhan Bakaev, Aleksandr Lomovitski, Nail Umyarov*, Georgi Melkadze, Mikhail Ignatov*, Roman Zobnin Forwards: Aleksandr Sobolev, Ezequiel Ponce, Jordan Larsson, Quincy Promes

Sturm Graz Goalkeepers: Jörg Siebenhandl, Luka Marić*, Tobias Schützenauer, Jonas Veit* Defenders: Gregory Wüthrich, Alexandar Borkovic, Paul Komposch*, Lukas Jäger, Jusuf Gazibegović, Sandro Ingolitsch, Simon Nelson*, Niklas Geyrhofer, Vincent Trummer, David Affengruber, Amadou Dante Midfielders: Jon Stanković, Alexander Prass, Otar Kiteishvili, Sandro Schendl*, Andreas Kuen, Samuel Stückler*, Stefan Hierländer, Francisco Mwepu, Ivan Ljubic, Dardan Shabanhaxhaj* Forwards: Kelvin Yeboah, Manprit Sarkaria, Jakob Jantscher, Anderson Niangbo, Philipp Huspek, Martin Krienzer*, Christoph Lang*, Moritz Wels*

West Ham Goalkeepers: Łukasz Fabiański, Alphonse Areola, David Martin, Darren Randolph, Krisztián Hegyi*, Jacob Knightbridge* Defenders: Aaron Cresswell, Kurt Zouma, Vladimír Coufal, Craig Dawson, Angelo Ogbonna, Issa Diop, Ryan Fredericks, Arthur Masuaku, Aji Alese*, William Greenidge*, Harrison Ashby*, Emmanuel Longelo*, Jamal Baptiste* Midfielders: Pablo Fornals, Nikola Vlašić, Mark Noble, Tomáš Souček, Alex Král, Declan Rice, Bernardo Rosa*, Daniel Chesters*, Keenan Forson*, Freddie Potts* Forwards: Andriy Yarmolenko, Michail Antonio, Manuel Lanzini, Jarrod Bowen, Said Benrahma, Ben Johnson*, Amadou Diallo*, Jayden Fevrier*, Kamarai Swyer*

