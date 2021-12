Europa League knockout round play-offs: Who can play who?

The eight UEFA Europa League group runners-up will face the eight sides transferring from the UEFA Champions League after finishing third in their sections in the new knockout round play-offs.

Teams cannot face sides from the same national association so who can they play? Get the full rundown and see how previous head-to-heads have gone down.

Draw pots Seeded teams

Betis (ESP)

Braga (POR)

Dinamo Zagreb (CRO)

Lazio (ITA)

Napoli (ITA)

Olympiacos (GRE)

Rangers (SCO)

Real Sociedad (ESP) Unseeded teams

Atalanta (ITA)

Barcelona (ESP)

Dortmund (GER)

Leipzig (GER)

Porto (POR)

Sevilla (ESP)

Sheriff (MDA)

Zenit (RUS)

Matchday 6 great saves

Can play: Betis, Braga, Dinamo Zagreb, Olympiacos, Rangers, Real Sociedad

Previous meetings

Betis N/A

Braga N/A

Dinamo Zagreb P4 W1 D2 L1 F3 A5

Olympiacos N/A

Rangers N/A

Real Sociedad N/A



Can play: Braga, Dinamo Zagreb, Lazio, Napoli, Olympiacos, Rangers

Previous meetings

Braga N/A

Dinamo Zagreb N/A

Lazio P2 W2 D0 L0 F7 A0

Napoli P2 W1 D1 L0 F4 A2

Olympiacos P2 W1 D1 L0 F3 A1

Rangers P2 W1 D1 L0 F2 A0



Highlights: Celtic 3-2 Betis

Can play: Atalanta, Dortmund, Leipzig, Porto, Sheriff, Zenit

Previous meetings

Atalanta N/A

Dortmund N/A

Leipzig N/A

Porto N/A

Sheriff N/A

Zenit N/A



Can play: Atalanta, Barcelona, Dortmund, Leipzig, Sevilla, Sheriff, Zenit

Previous meetings

Atalanta N/A

Barcelona N/A

Dortmund N/A

Leipzig N/A

Sevilla P3 W2 D0 L1 F5 A5

Sheriff N/A

Zenit N/A

Highlights: West Ham 0-1 Dinamo Zagreb

Can play: Atalanta, Barcelona, Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit

Previous meetings

Atalanta P4 W1 D2 L1 F5 A3

Barcelona N/A

Dortmund N/A

Leipzig N/A

Porto P6 W2 D0 L4 F5 A11

Sevilla P2 W0 D0 L2 F0 A5

Sheriff P8 W4 D3 L1 F11 A5

Zenit N/A

Can play: Betis, Braga, Dinamo Zagreb, Lazio, Napoli, Olympiacos, Rangers, Real Sociedad

Previous meetings

Betis N/A

Braga N/A

Dinamo Zagreb N/A

Lazio P4 W1 D1 L2 F4 A5

Napoli P2 W1 D0 L1 F4 A3

Olympiacos P2 W1 D0 L1 F2 A3

Rangers P8 W1 D4 L3 F7 A10

Real Sociedad N/A



Top ten Europa League goals of 2020/21

Can play: Barcelona, Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit

Previous meetings

Barcelona P2 W0 D0 L2 F0 A7

Dortmund P4 W2 D1 L1 F5 A4

Leipzig N/A

Porto P2 W0 D1 L1 F1 A4

Sevilla P2 W0 D0 L2 F0 A3

Sheriff N/A

Zenit P2 W1 D1 L0 F4 A2

Can play: Betis, Braga, Dinamo Zagreb, Lazio, Napoli, Olympiacos, Rangers, Real Sociedad

Previous meetings

Betis N/A

Braga N/A

Dinamo Zagreb N/A

Lazio N/A

Napoli P2 W1 D0 L1 F3 A3

Olympiacos N/A

Rangers N/A

Real Sociedad N/A

Eight await The knockout round play-off stage ties take place on 17 and 24 February, with the winners advancing to March's round of 16. The following sides await them there: Crvena zvezda (SRB), Eintracht Frankfurt (GER), Galatasaray (TUR), Leverkusen (GER), Lyon (FRA), Monaco (FRA), Spartak Moskva (RUS), West Ham (ENG)

Highlights: Napoli 3-2 Leicester

Can play: Barcelona, Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit

Previous meetings

Barcelona P2 W0 D1 L1 F2 A4

Dortmund P2 W1 D0 L1 F3 A4

Leipzig P2 W1 D0 L1 F3 A3

Porto P4 W2 D1 L1 F4 A3

Sevilla N/A

Sheriff N/A

Zenit N/A

Can play: Atalanta, Barcelona, Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit

Previous meetings

Atalanta N/A

Barcelona P2 W0 D1 L1 F1 A3

Dortmund P2 W1 D0 L1 F3 A2

Leipzig N/A

Porto P8 W3 D1 L4 F7 A11

Sevilla P2 W1 D0 L1 F2 A2

Sheriff P2 W2 D0 L0 F3 A0

Zenit N/A

2011 final highlights: Porto win all-Portuguese final

Can play: Betis, Dinamo Zagreb, Lazio, Napoli, Olympiacos, Rangers, Real Sociedad

Previous meetings

Betis N/A

Dinamo Zagreb P6 W4 D0 L2 F11 A5

Lazio P2 W1 D1 L0 F4 A1

Napoli P4 W1 D1 L2 F3 A4

Olympiacos P8 W4 D1 L3 F11 A7

Rangers P6 W1 D2 L3 F6 A9

Real Sociedad N/A

Can play: Atalanta, Barcelona, Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit

Previous meetings

Atalanta N/A

Barcelona P2 W0 D1 L1 F0 A2

Dortmund P8 W3 D4 L1 F10 A7

Leipzig N/A

Porto P6 W3 D2 L1 F9 A6

Sevilla P4 W1 D0 L3 F5 A7

Sheriff N/A

Zenit P1 W0 D0 L1 F2 A0

Highlights: Real Sociedad 3-0 PSV

Can play: Atalanta, Dortmund, Leipzig, Porto, Sheriff, Zenit

Previous meetings

Atalanta N/A

Dortmund N/A

Leipzig N/A

Porto N/A

Sheriff N/A

Zenit P2 W0 D0 L2 F2 A6

Can play: Braga, Dinamo Zagreb, Lazio, Napoli, Olympiacos, Rangers

Previous meetings

Braga P3 W1 D0 L2 F5 A5

Dinamo Zagreb P2 W2 D0 L0 F5 A0

Lazio P2 W2 D0 L0 F3 A0

Napoli N/A

Olympiacos P2 W1 D0 L1 F2 A2

Rangers P4 W3 D0 L1 F7 A5

Sow, Mertens and more: Great matchday 6 goals

Can play: Betis, Braga, Dinamo Zagreb, Lazio, Napoli, Olympiacos, Rangers, Real Sociedad

Previous meetings

Betis N/A

Braga N/A

Dinamo Zagreb P8 W1 D3 L4 F5 A11

Lazio N/A

Napoli N/A

Olympiacos P2 W0 D0 L2 F0 A3

Rangers N/A

Real Sociedad N/A

Can play: Betis, Braga, Dinamo Zagreb, Lazio, Napoli, Olympiacos, Rangers, Real Sociedad

Previous meetings

Betis N/A

Braga N/A

Dinamo Zagreb N/A

Lazio P2 W0 D1 L1 F2 A4

Napoli N/A

Olympiacos N/A

Rangers P1 W1 D0 L0 F0 A2

Real Sociedad P2 W2 D0 L0 F6 A2