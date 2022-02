Europa League squad changes confirmed

The UEFA Europa League play-off and round of 16 contenders were each permitted to register up to three new eligible A list players by midnight CET on Tuesday 2 February. With the deadline now passed, UEFA.com guides you through all the ins and outs.

Remember: no players are cup-tied anymore regardless of what competition they may have been involved in during the group stage. See Article 46 of the official competition regulations for more details.

Round of 16

In: Nemanja Motika, Ohi Omoijuanfo, Cristiano Piccini

Out: Miloš Degenek, Lois Diony, Marko Lazetić, Njegos Petrović

In: Ragnar Ache, Ansgar Knauff

Out: Erik Durm, Stefan Ilsanker, Giorgos Pontikou

In: Bafétimbi Gomis, Iñaki Peña, Erick Pulgar

Out: Atalay Babacan, Mbaye Diagne, Christian Luyindama, DeAndre Redlin

In: Sardar Azmoun, Timothy Fosu-Mensah, Lennart Grill

Out: Nadiem Amiri, Panagiotis Retsos

In: Tanguy Ndombele, Romain Faivre

Out: Cédric Augarreau, Bruno Guimarães, Florent Da Silva, Reo Griffiths, Marcelo, Islam Slimani, Eli Wissa

In: Vanderson, Jean Marcelin

Out: Krépin Diatta, Wilson Isidor

In: Christopher Martins, Shamar Nicholson

Out: Jorrit Hendrix, Alexander Lomovitskiy, Georgy Melkadze, Stepan Melnikov, Ezequiel Ponce

In: none

Out: none

Play-offs

In: Jérémie Boga, Valentin Mihăilă

Out: Robin Gosens, Josip Iličić, Matteo Lovato, Roberto Piccoli

In: Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traoré

Out: Sergio Agüero, Philippe Coutinho, Yusuf Demir, Iñaki Peña

In: Joel Robles, Youssouf Sabaly

Out: Paul Akouokou, Martín Montoya, Rober González

In: David Carmo, Dinis Pinto, Bernardo Fontes

Out: Mario González, Chiquinho, Raul Silva, Lucas Piazón, Galeno

In: Petar Bočkaj, Mahir Emreli

Out: Duje Čop, Dinko Horkaš, Marin Leovac, Jakov-Anton Vasilj

In: none

Out: Ansgar Knauff, Tobias Raschl

In: André Anderson, Jovane Cabral, Dimitrije Kamenović

Out: Tommaso di Fusco, Gonzalo Escalante, Vedat Muriqi, Michele Riosa

In: Philipp Tschauner

Out: Brian Brobbey, Kourouma Moriba, Joscha Wosz

In: Faouzi Ghoulam

Out: Kostas Manolas

In: Bandiougou Fadiga, Kostas Manolas, Garry Rodrigues

Out: Michał Karbownik, Svetozar Markvić, Ahmed Hassan, Nikitas Nikolis, Georgios Stamoulis

In: Galeno, Rúben Semedo, Stephen Eustáquio

Out: Jesús Corona, Luis Díaz, Nanu, Sérgio Oliveira

In: Amed Diallo, Aaron Ramsey, James Sands

Out: Juninho Bacuna, Ianis Hagi, Filip Helander, Nathan Patterson

In: Rafinha, Naïs Djouahra, Carlos Fernández

Out: Aritz Arambarri, Cristo Romero, Germán Valera

In: Jesús Corona, Nemanja Gudelj, Anthony Martial

Out: Suso, Erik Lamela, Óscar Rodríguez

In: Stefanos Evangelou, Basit Abdul Khalid, Charles Petro

Out: Danilo Arboleda, Frank Castañeda, Mihai Cioban, Maxim Cojocaru, Nichita Corneencov, Cristiano, Fernando Costanza, Dimitrios Kolovos

In: Arsen Adamov, Yuri Alberto, Ivan Sergeev

Out: Sardar Azmoun