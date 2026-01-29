2025/26 Europa League: All the league phase results
Thursday, January 29, 2026
All the results for the league phase of the 2025/26 UEFA Europa League.
The 2025/26 UEFA Europa League proper kicked off on 24 September and concludes with the Istanbul final on 20 May 2026.
*Kick-offs are 21:00 CET unless stated; all times CET
Matchday 8 results
Thursday 29 January 2026
Aston Villa 3-2 Salzburg
Celtic 4-2 Utrecht
Porto 3-1 Rangers
Basel 0-1 Viktoria Plzeň
Midtjylland 2-0 GNK Dinamo
Crvena Zvezda 1-1 Celta
FCSB 1-1 Fenerbahçe
Go Ahead Eagles 0-0 Braga
Genk 2-1 Malmö
Lille 1-0 Freiburg
Maccabi Tel-Aviv 0-3 Bologna
Nottingham Forest 4-0 Ferencváros
Lyon 4-2 PAOK
Panathinaikos 1-1 Roma
Ludogorets 1-0 Nice
Real Betis 2-1 Feyenoord
Sturm Graz 1-0 Brann
Stuttgart 3-2 Young Boys
Matchday 7 results
Thursday 22 January 2026
Bologna 2-2 Celtic
Young Boys 0-1 Lyon
Viktoria Plzeň 1-1 Porto
Fenerbahçe 0-1 Aston Villa
Feyenoord 3-0 Sturm Graz
Malmö 0-1 Crvena Zvezda
PAOK 2-0 Real Betis
Freiburg 1-0 Maccabi Tel-Aviv
Brann 3-3 Midtjylland
Roma 2-0 Stuttgart
Utrecht 0-2 Genk
Salzburg 3-1 Basel
Ferencváros 1-1 Panathinaikos
GNK Dinamo 4-1 FCSB
Nice 3-1 Go Ahead Eagles
Rangers 1-0 Ludogorets
Celta 2-1 Lille
Braga 1-0 Nottingham Forest
Matchday 6 results
Thursday 11 December 2025
Young Boys 1-0 Lille
Midtjylland 1-0 Genk
Utrecht 1-2 Nottingham Forest
Ferencváros 2-1 Rangers
GNK Dinamo 1-3 Real Betis
Nice 0-1 Braga
Ludogorets 3-3 PAOK
Sturm Graz 0-1 Crvena Zvezda
Stuttgart 4-1 Maccabi Tel-Aviv
Celtic 0-3 Roma
Porto 2-1 Malmö
Basel 1-2 Aston Villa
FCSB 4-3 Feyenoord
Lyon 2-1 Go Ahead Eagles
Panathinaikos 0-0 Viktoria Plzeň
Celta 1-2 Bologna
Freiburg 1-0 Salzburg
Brann 0-4 Fenerbahçe
Matchday 5 results
Thursday 27 November 2025
Roma 2-1 Midtjylland
Aston Villa 2-1 Young Boys
Porto 3-0 Nice
Viktoria Plzeň 0-0 Freiburg
Fenerbahçe 1-1 Ferencváros
Feyenoord 1-3 Celtic
Lille 4-0 GNK Dinamo
PAOK 1-1 Brann
Ludogorets 3-2 Celta
Bologna 4-1 Salzburg
Crvena Zvezda 1-0 FCSB
Go Ahead Eagles 0-4 Stuttgart
Genk 2-1 Basel
Maccabi Tel-Aviv 0-6 Lyon
Nottingham Forest 3-0 Malmö
Panathinaikos 2-1 Sturm Graz
Rangers 1-1 Braga
Real Betis 2-1 Utrecht
Matchday 4 results
Thursday 6 November 2025
Salzburg 2-0 Go Ahead Eagles
Basel 3-1 FCSB
Midtjylland 3-1 Celtic
Utrecht 1-1 Porto
Crvena Zvezda 1-0 Lille
GNK Dinamo 0-3 Celta
Malmö 0-1 Panathinaikos
Nice 1-3 Freiburg
Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest
Aston Villa 2-0 Maccabi Tel-Aviv
Bologna 0-0 Brann
Viktoria Plzeň 0-0 Fenerbahçe
Ferencváros 3-1 Ludogorets
PAOK 4-0 Young Boys
Rangers 0-2 Roma
Real Betis 2-0 Lyon
Braga 3-4 Genk
Stuttgart 2-0 Feyenoord
Matchday 3 results
Thursday 23 October 2025
Salzburg 2-3 Ferencváros
Fenerbahçe 1-0 Stuttgart
FCSB 1-2 Bologna
Go Ahead Eagles 2-1 Aston Villa
Genk 0-0 Real Betis
Lyon 2-0 Basel
Braga 2-0 Crvena Zvezda
Brann 3-0 Rangers
Roma 1-2 Viktoria Plzeň
Young Boys 3-2 Ludogorets
Celtic 2-1 Sturm Graz
Lille 3-4 PAOK
Maccabi Tel-Aviv 0-3 Midtjylland
Malmö 1-1 GNK Dinamo
Nottingham Forest 2-0 Porto
Celta 2-1 Nice
Freiburg 2-0 Utrecht
Feyenoord 3-1 Panathinaikos
Matchday 2 results
Thursday 2 October 2025
Roma 0-1 Lille
Bologna 1-1 Freiburg
Celtic 0-2 Braga
Viktoria Plzeň 3-0 Malmö
Fenerbahçe 2-1 Nice
FCSB 0-2 Young Boys
Panathinaikos 1-2 Go Ahead Eagles
Ludogorets 0-2 Real Betis
Brann 1-0 Utrecht
Basel 2-0 Stuttgart
Porto 2-1 Crvena Zvezda
Feyenoord 0-2 Aston Villa
Genk 0-1 Ferencváros
Maccabi Tel-Aviv 1-3 GNK Dinamo
Nottingham Forest 2-3 Midtjylland
Lyon 2-0 Salzburg
Celta 3-1 PAOK
Sturm Graz 2-1 Rangers
Matchday 1 results
Wednesday 24 September 2025
Midtjylland 2-0 Sturm Graz
PAOK 0-0 Maccabi Tel-Aviv
Crvena Zvezda 1-1 Celtic
GNK Dinamo 3-1 Fenerbahçe
Malmö 1-2 Ludogorets
Nice 1-2 Roma
Real Betis 2-2 Nottingham Forest
Braga 1-0 Feyenoord
Freiburg 2-1 Basel
Thursday 25 September 2025
Go Ahead Eagles 0-1 FCSB
Lille 2-1 Brann
Aston Villa 1-0 Bologna
Young Boys 1-4 Panathinaikos
Salzburg 0-1 Porto
Utrecht 0-1 Lyon
Ferencváros 1-1 Viktoria Plzeň
Rangers 0-1 Genk
Stuttgart 2-1 Celta