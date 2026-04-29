2025/26 Europa League fixtures and results: Semi-finals, quarter-finals, round of 16, knockout phase play-offs and league phase

The 2025/26 UEFA Europa League proper kicked off on 24 September and concludes with the Istanbul final on 20 May 2026.

Semi-final fixtures

All kick-off times 21:00 CET.

Thursday 30 April

Braga vs Freiburg

Nottingham Forest vs Aston Villa

Thursday 7 May

Freiburg vs Braga

Aston Villa vs Nottingham Forest

Final: Istanbul

Wednesday 20 May

Braga / Freiburg vs Nottingham Forest / Aston Villa