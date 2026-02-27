2025/26 Europa League: Round of 16 ties, knockout phase play-off and league phase results

The 2025/26 UEFA Europa League proper kicked off on 24 September and concludes with the Istanbul final on 20 May 2026.

Kick-offs 21:00 CET unless stated.

Thursday 12 March

Bologna vs Roma (18:45 CET)

Lille vs Aston Villa (18:45 CET)

Panathinaikos vs Real Betis (18:45 CET)

Stuttgart vs Porto (18:45 CET)

Celta vs Lyon

Ferencváros vs Braga

Genk vs Freiburg

Nottingham Forest vs Midtjylland

Wednesday 18 March

Braga vs Ferencváros (16:30 CET)

Thursday 19 March

Freiburg vs Genk (18:45 CET)

Lyon vs Celta (18:45 CET)

Midtjylland vs Nottingham Forest (18:45 CET)

Aston Villa vs Lille

Porto vs Stuttgart

Real Betis vs Panathinaikos

Roma vs Bologna

Road to Istanbul

Quarter-finals (9 & 16 April)

1 Ferencváros / Braga vs Panathinaikos / Real Betis

2 Genk / Freiburg vs Celta / Lyon

3 Stuttgart / Porto vs Nottingham Forest / Midtjylland

4 Bologna / Roma vs Lille / Aston Villa

Semi-finals (30 April & 7 May)

1 Quarter-final 1 vs Quarter-final 2

2 Quarter-final 3 vs Quarter-final 4

Final (20 May)

Semi-final 1 vs Semi-final 2