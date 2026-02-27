2025/26 Europa League: Round of 16 ties, knockout phase play-off and league phase results
Friday, February 27, 2026
Keep track of the 2025/26 UEFA Europa League fixtures and recap the results.
The 2025/26 UEFA Europa League proper kicked off on 24 September and concludes with the Istanbul final on 20 May 2026.
Round of 16 fixtures
Kick-offs 21:00 CET unless stated.
First legs
Thursday 12 March
Bologna vs Roma (18:45 CET)
Lille vs Aston Villa (18:45 CET)
Panathinaikos vs Real Betis (18:45 CET)
Stuttgart vs Porto (18:45 CET)
Celta vs Lyon
Ferencváros vs Braga
Genk vs Freiburg
Nottingham Forest vs Midtjylland
Second legs
Wednesday 18 March
Braga vs Ferencváros (16:30 CET)
Thursday 19 March
Freiburg vs Genk (18:45 CET)
Lyon vs Celta (18:45 CET)
Midtjylland vs Nottingham Forest (18:45 CET)
Aston Villa vs Lille
Porto vs Stuttgart
Real Betis vs Panathinaikos
Roma vs Bologna
Road to Istanbul
Quarter-finals (9 & 16 April)
1 Ferencváros / Braga vs Panathinaikos / Real Betis
2 Genk / Freiburg vs Celta / Lyon
3 Stuttgart / Porto vs Nottingham Forest / Midtjylland
4 Bologna / Roma vs Lille / Aston Villa
Semi-finals (30 April & 7 May)
1 Quarter-final 1 vs Quarter-final 2
2 Quarter-final 3 vs Quarter-final 4
Final (20 May)
Semi-final 1 vs Semi-final 2
Knockout phase play-off results
Second legs: 26 February
Viktoria Plzeň 1-1 Panathinaikos (aet, agg: 3-3, Panathinaikos win 4-3 on pens)
Ferencváros 2-0 Ludogorets (agg: 3-2)
Crvena Zvezda 0-2 Lille (aet, agg: 1-2)
Stuttgart 0-1 Celtic (agg: 4-2)
Bologna 1-0 Brann (agg: 2-0)
Genk 3-3 GNK Dinamo (aet, agg: 6-4)
Nottingham Forest 1-2 Fenerbahçe (agg: 4-2)
Celta 1-0 PAOK (agg: 3-1)
First legs: 19 February
Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest
GNK Dinamo 1-3 Genk
PAOK 1-2 Celta
Brann 0-1 Bologna
Celtic 1-4 Stuttgart
Lille 0-1 Crvena Zvezda
Panathinaikos 2-2 Viktoria Plzeň
Ludogorets 2-1 Ferencváros
League phase results
Matchday 8
Thursday 29 January 2026
Aston Villa 3-2 Salzburg
Celtic 4-2 Utrecht
Porto 3-1 Rangers
Basel 0-1 Viktoria Plzeň
Midtjylland 2-0 GNK Dinamo
Crvena Zvezda 1-1 Celta
FCSB 1-1 Fenerbahçe
Go Ahead Eagles 0-0 Braga
Genk 2-1 Malmö
Lille 1-0 Freiburg
Maccabi Tel-Aviv 0-3 Bologna
Nottingham Forest 4-0 Ferencváros
Lyon 4-2 PAOK
Panathinaikos 1-1 Roma
Ludogorets 1-0 Nice
Real Betis 2-1 Feyenoord
Sturm Graz 1-0 Brann
Stuttgart 3-2 Young Boys
Matchday 7
Thursday 22 January 2026
Bologna 2-2 Celtic
Young Boys 0-1 Lyon
Viktoria Plzeň 1-1 Porto
Fenerbahçe 0-1 Aston Villa
Feyenoord 3-0 Sturm Graz
Malmö 0-1 Crvena Zvezda
PAOK 2-0 Real Betis
Freiburg 1-0 Maccabi Tel-Aviv
Brann 3-3 Midtjylland
Roma 2-0 Stuttgart
Utrecht 0-2 Genk
Salzburg 3-1 Basel
Ferencváros 1-1 Panathinaikos
GNK Dinamo 4-1 FCSB
Nice 3-1 Go Ahead Eagles
Rangers 1-0 Ludogorets
Celta 2-1 Lille
Braga 1-0 Nottingham Forest
Matchday 6
Thursday 11 December 2025
Young Boys 1-0 Lille
Midtjylland 1-0 Genk
Utrecht 1-2 Nottingham Forest
Ferencváros 2-1 Rangers
GNK Dinamo 1-3 Real Betis
Nice 0-1 Braga
Ludogorets 3-3 PAOK
Sturm Graz 0-1 Crvena Zvezda
Stuttgart 4-1 Maccabi Tel-Aviv
Celtic 0-3 Roma
Porto 2-1 Malmö
Basel 1-2 Aston Villa
FCSB 4-3 Feyenoord
Lyon 2-1 Go Ahead Eagles
Panathinaikos 0-0 Viktoria Plzeň
Celta 1-2 Bologna
Freiburg 1-0 Salzburg
Brann 0-4 Fenerbahçe
Matchday 5
Thursday 27 November 2025
Roma 2-1 Midtjylland
Aston Villa 2-1 Young Boys
Porto 3-0 Nice
Viktoria Plzeň 0-0 Freiburg
Fenerbahçe 1-1 Ferencváros
Feyenoord 1-3 Celtic
Lille 4-0 GNK Dinamo
PAOK 1-1 Brann
Ludogorets 3-2 Celta
Bologna 4-1 Salzburg
Crvena Zvezda 1-0 FCSB
Go Ahead Eagles 0-4 Stuttgart
Genk 2-1 Basel
Maccabi Tel-Aviv 0-6 Lyon
Nottingham Forest 3-0 Malmö
Panathinaikos 2-1 Sturm Graz
Rangers 1-1 Braga
Real Betis 2-1 Utrecht
Matchday 4
Thursday 6 November 2025
Salzburg 2-0 Go Ahead Eagles
Basel 3-1 FCSB
Midtjylland 3-1 Celtic
Utrecht 1-1 Porto
Crvena Zvezda 1-0 Lille
GNK Dinamo 0-3 Celta
Malmö 0-1 Panathinaikos
Nice 1-3 Freiburg
Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest
Aston Villa 2-0 Maccabi Tel-Aviv
Bologna 0-0 Brann
Viktoria Plzeň 0-0 Fenerbahçe
Ferencváros 3-1 Ludogorets
PAOK 4-0 Young Boys
Rangers 0-2 Roma
Real Betis 2-0 Lyon
Braga 3-4 Genk
Stuttgart 2-0 Feyenoord
Matchday 3
Thursday 23 October 2025
Salzburg 2-3 Ferencváros
Fenerbahçe 1-0 Stuttgart
FCSB 1-2 Bologna
Go Ahead Eagles 2-1 Aston Villa
Genk 0-0 Real Betis
Lyon 2-0 Basel
Braga 2-0 Crvena Zvezda
Brann 3-0 Rangers
Roma 1-2 Viktoria Plzeň
Young Boys 3-2 Ludogorets
Celtic 2-1 Sturm Graz
Lille 3-4 PAOK
Maccabi Tel-Aviv 0-3 Midtjylland
Malmö 1-1 GNK Dinamo
Nottingham Forest 2-0 Porto
Celta 2-1 Nice
Freiburg 2-0 Utrecht
Feyenoord 3-1 Panathinaikos
Matchday 2
Thursday 2 October 2025
Roma 0-1 Lille
Bologna 1-1 Freiburg
Celtic 0-2 Braga
Viktoria Plzeň 3-0 Malmö
Fenerbahçe 2-1 Nice
FCSB 0-2 Young Boys
Panathinaikos 1-2 Go Ahead Eagles
Ludogorets 0-2 Real Betis
Brann 1-0 Utrecht
Basel 2-0 Stuttgart
Porto 2-1 Crvena Zvezda
Feyenoord 0-2 Aston Villa
Genk 0-1 Ferencváros
Maccabi Tel-Aviv 1-3 GNK Dinamo
Nottingham Forest 2-3 Midtjylland
Lyon 2-0 Salzburg
Celta 3-1 PAOK
Sturm Graz 2-1 Rangers
Matchday 1
Wednesday 24 September 2025
Midtjylland 2-0 Sturm Graz
PAOK 0-0 Maccabi Tel-Aviv
Crvena Zvezda 1-1 Celtic
GNK Dinamo 3-1 Fenerbahçe
Malmö 1-2 Ludogorets
Nice 1-2 Roma
Real Betis 2-2 Nottingham Forest
Braga 1-0 Feyenoord
Freiburg 2-1 Basel
Thursday 25 September 2025
Go Ahead Eagles 0-1 FCSB
Lille 2-1 Brann
Aston Villa 1-0 Bologna
Young Boys 1-4 Panathinaikos
Salzburg 0-1 Porto
Utrecht 0-1 Lyon
Ferencváros 1-1 Viktoria Plzeň
Rangers 0-1 Genk
Stuttgart 2-1 Celta