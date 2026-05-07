Women's Champions League final records and statistics
Thursday, May 7, 2026
Article summary
All the milestones and records from UEFA Women's Champions League finals.
Article top media content
Article body
Barcelona and OL Lyonnes will further cement their statuses as leading appearance-makers in UEFA Women's Champions League finals when they face each other in the 2025/26 showpiece in Oslo.
Since the UEFA Women's Cup became the Women's Champions League in 2009/10, OL Lyonnes have been the dominant team by reaching 12 of the subsequent 16 finals.
Barcelona have risen to prominence by contesting seven of the last eight finals, with the upcoming decider on Saturday 23 May their sixth in succession – breaking the record of five set by OL Lyonnes between 2016 and 2020.
This season's will be the fourth final between the two clubs, equalling OL vs Wolfsburg as the most-played final fixture. The French side triumphed over their Spanish opponents in 2019 and 2022, and Barcelona were victorious in their last meeting in 2024.
Finals (winners in bold)
UEFA Women's Champions League
2025/26: Barcelona (ESP) vs OL Lyonnes (FRA)
2024/25: Arsenal (ENG) 1-0 Barcelona (ESP)
2023/24: Barcelona (ESP) 2-0 OL Lyonnes (FRA)
2022/23: Barcelona (ESP) 3-2 Wolfsburg (GER)
2021/22: Barcelona (ESP) 1-3 OL Lyonnes (FRA)
2020/21: Chelsea (ENG) 0-4 Barcelona (ESP)
2019/20: Wolfsburg (GER) 1-3 OL Lyonnes (FRA)
2018/19: OL Lyonnes (FRA) 4-1 Barcelona (ESP)
2017/18: Wolfsburg (GER) 1-4 aet OL Lyonnes (FRA)
2016/17: OL Lyonnes (FRA) 0-0 aet, 7-6 pens Paris Saint-Germain (FRA)
2015/16: Wolfsburg (GER) 1-1 aet, 3-4 pens OL Lyonnes (FRA)
2014/15: FFC Frankfurt (GER) 2-1 Paris Saint-Germain (FRA)
2013/14: Tyresö (SWE) 3-4 Wolfsburg (GER)
2012/13: Wolfsburg (GER) 1-0 OL Lyonnes (FRA)
2011/12: OL Lyonnes (FRA) 2-0 Frankfurt (GER)
2010/11: OL Lyonnes (FRA) 2-0 Turbine Potsdam (GER)
2009/10: OL Lyonnes (FRA) 0-0 aet, 6-7 pens Turbine Potsdam (GER)
UEFA Women's Cup
2008/09: Zvezda-2005 (RUS) 1-7 agg Duisburg (GER)
2007/08: Umeå (SWE) 3-4 agg Frankfurt (GER)
2006/07: Umeå (SWE) 0-1 agg Arsenal (ENG)
2005/06: Turbine Potsdam (GER) 2-7 agg Frankfurt (GER)
2004/05: Djurgården (SWE) 1-5 agg Turbine Potsdam (GER)
2003/04: Umeå (SWE) 8-0 agg Frankfurt (GER)
2002/03: Umeå (SWE) 7-1 agg Fortuna Hjørring (DEN)
2001/02: Umeå (SWE) 0-2 Frankfurt (GER)
Most titles
By club
OL Lyonnes (FRA) 8
FFC Frankfurt (GER) 4
Barcelona (ESP) 3
Arsenal (ENG), Turbine Potsdam (GER), Umeå (SWE) 2 Wolfsburg (GER) 2
Duisburg (GER) 1
By country
Germany 9
France 8
Spain 3
England 2
Sweden 2
By player
Wendie Renard (OL Lyonnes) 8
Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes) 8
Most final appearances
By club
OL Lyonnes* (FRA) 12
Barcelona* (ESP) 7
FFC Frankfurt (GER), Wolfsburg (GER) 6
Umeå (SWE) 5
Turbine Potsdam (GER) 4
Arsenal (ENG), Paris Saint-Germain (FRA) 2
Chelsea (ENG), Djurgården (SWE), Duisburg (GER), Fortuna Hjørring (DEN), Tyresö (SWE), Zvezda-2005 (RUS) 1
*including 2025/26
By country
Germany 17
France* 14
Spain*, Sweden 7
*including 2025/26
England 3
Denmark, Russia 1
(2006 final counts as two German appearances, 2017 counts as two French appearances)
*inc 2026
By player
By season
Wendie Renard (OL Lyonnes) 11
Sarah Bouhaddi (OL Lyonnes) 9
Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes) 9
Amandine Henry (OL Lyonnes) 8
By games played (including both legs of a final)
Wendie Renard (OL Lyonnes) 11
Sarah Bouhaddi (OL Lyonnes) 9
Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes) 9
Amandine Henry (OL Lyonnes) 8
Anna Paulson (Umeå) 8
Most final goals
By club
OL Lyonnes 19
Umeå 18
Frankfurt 15
By player
Conny Pohlers (Potsdam, Frankfurt) 8
Ada Hegerberg (OL Lyonnes) 6
Marta (Umeå, Tyresö) 6
Most goals in a final
Player, single game
Inka Grings 3 (Zvezda-2005 vs Duisburg, 2009 first leg)
Ada Hegerberg 3 (OL Lyonnes vs Barcelona, 2019)
Other records
Youngest player
Ramona Bachmann (Umeå vs Arsenal, 2007 first leg) 16 years 117 days
Oldest player
Formiga (OL Lyonnes vs Paris Saint-Germain, 2017) 39 years 90 days
Youngest winner
Selma Bacha (Wolfsburg vs OL Lyonnes, 2018) 17 years 196 days
Oldest winner
Silke Rottenberg (Frankfurt vs Umeå, 2008 second leg) 36 years 120 days
Youngest goalscorer
Marta (Umeå vs Frankfurt, 2004 first leg) 18 years 79 days
Oldest goalscorer
Kristin Bengtsson (Turbine Potsdam vs Djurgården, 2005 second leg) 35 years 129 days
Most final appearances by a head coach
Patrice Lair (OL Lyonnes 2011, 2012, 2013; Paris Saint-Germain 2017) 4
Bernd Schröder (Turbine Potsdam 2005, 2006, 2010, 2011) 4
Most final wins by a head coach
Jonatan Giráldez (Barcelona 2023, 2024) 2
Ralf Kellermann (Wolfsburg 2013, 2014) 2
Patrice Lair (OL Lyonnes 2011, 2012) 2
Reynald Pedros (OL Lyonnes 2018, 2019) 2
Gérard Prêcheur (OL Lyonnes 2016, 2017) 2
Bernd Schröder (Turbine Potsdam 2005, 2010) 2
Hans-Jürgen Tritschoks (Frankfurt 2006, 2008) 2
Biggest crowds
50,827 – Barcelona vs OL Lyonnes, 2024, Estadio de San Mamés, Bilbao
50,212 – OL Lyonnes vs Frankfurt, 2012, Olympiastadion, Munich
38,356 – Arsenal vs Barcelona, 2025, Estádio José Alvalade, Lisbon
33,147 – Wolfsburg vs Barcelona, 2023, PSV Stadion, Eindhoven
32,257 – Barcelona vs OL Lyonnes, 2022, Juventus Stadium, Turin
Player statistics do not count unused substitutes.