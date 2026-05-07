Women's Champions League final records and statistics

Barcelona and OL Lyonnes will further cement their statuses as leading appearance-makers in UEFA Women's Champions League finals when they face each other in the 2025/26 showpiece in Oslo.

Since the UEFA Women's Cup became the Women's Champions League in 2009/10, OL Lyonnes have been the dominant team by reaching 12 of the subsequent 16 finals.

Barcelona have risen to prominence by contesting seven of the last eight finals, with the upcoming decider on Saturday 23 May their sixth in succession – breaking the record of five set by OL Lyonnes between 2016 and 2020.

This season's will be the fourth final between the two clubs, equalling OL vs Wolfsburg as the most-played final fixture. The French side triumphed over their Spanish opponents in 2019 and 2022, and Barcelona were victorious in their last meeting in 2024.

Finals (winners in bold)

Lyon's eight Women's Champions League titles

UEFA Women's Champions League

2025/26: Barcelona (ESP) vs OL Lyonnes (FRA)

2024/25: Arsenal (ENG) 1-0 Barcelona (ESP)

2023/24: Barcelona (ESP) 2-0 OL Lyonnes (FRA)

2022/23: Barcelona (ESP) 3-2 Wolfsburg (GER)

2021/22: Barcelona (ESP) 1-3 OL Lyonnes (FRA)

2020/21: Chelsea (ENG) 0-4 Barcelona (ESP)

2019/20: Wolfsburg (GER) 1-3 OL Lyonnes (FRA)

2018/19: OL Lyonnes (FRA) 4-1 Barcelona (ESP)

2017/18: Wolfsburg (GER) 1-4 aet OL Lyonnes (FRA)

2016/17: OL Lyonnes (FRA) 0-0 aet, 7-6 pens Paris Saint-Germain (FRA)

2015/16: Wolfsburg (GER) 1-1 aet, 3-4 pens OL Lyonnes (FRA)

2014/15: FFC Frankfurt (GER) 2-1 Paris Saint-Germain (FRA)

2013/14: Tyresö (SWE) 3-4 Wolfsburg (GER)

2012/13: Wolfsburg (GER) 1-0 OL Lyonnes (FRA)

2011/12: OL Lyonnes (FRA) 2-0 Frankfurt (GER)

2010/11: OL Lyonnes (FRA) 2-0 Turbine Potsdam (GER)

2009/10: OL Lyonnes (FRA) 0-0 aet, 6-7 pens Turbine Potsdam (GER)



UEFA Women's Cup

2008/09: Zvezda-2005 (RUS) 1-7 agg Duisburg (GER)

2007/08: Umeå (SWE) 3-4 agg Frankfurt (GER)

2006/07: Umeå (SWE) 0-1 agg Arsenal (ENG)

2005/06: Turbine Potsdam (GER) 2-7 agg Frankfurt (GER)

2004/05: Djurgården (SWE) 1-5 agg Turbine Potsdam (GER)

2003/04: Umeå (SWE) 8-0 agg Frankfurt (GER)

2002/03: Umeå (SWE) 7-1 agg Fortuna Hjørring (DEN)

2001/02: Umeå (SWE) 0-2 Frankfurt (GER)

Most titles

By club

OL Lyonnes (FRA) 8

FFC Frankfurt (GER) 4

Barcelona (ESP) 3

Arsenal (ENG), Turbine Potsdam (GER), Umeå (SWE) 2 Wolfsburg (GER) 2

Duisburg (GER) 1

By country

Germany 9

France 8

Spain 3

England 2

Sweden 2﻿

By player

Wendie Renard (OL Lyonnes) 8

Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes) 8

Wendie Renard has won eight Women's Champions League titles with OL Lyonnes Getty Images

Most final appearances

By club

OL Lyonnes* (FRA) 12

Barcelona* (ESP) 7

FFC Frankfurt (GER), Wolfsburg (GER) 6

Umeå (SWE) 5

Turbine Potsdam (GER) 4

Arsenal (ENG), Paris Saint-Germain (FRA) 2

﻿Chelsea (ENG), Djurgården (SWE), Duisburg (GER), Fortuna Hjørring (DEN), Tyresö (SWE), Zvezda-2005 (RUS) 1

*including 2025/26

By country

Germany 17

France* 14

Spain*, Sweden 7

*including 2025/26

England 3

Denmark, Russia 1

(2006 final counts as two German appearances, 2017 counts as two French appearances)

*inc 2026

By player

By season

Wendie Renard (OL Lyonnes) 11

Sarah Bouhaddi (OL Lyonnes) 9

Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes) 9

Amandine Henry (OL Lyonnes) 8

Anna Paulson (Umeå) 8

Most final goals

By club

OL Lyonnes 19

Umeå 18

Frankfurt 15

By player

Conny Pohlers (Potsdam, Frankfurt) 8

Ada Hegerberg (OL Lyonnes) 6

Marta (Umeå, Tyresö) 6

Most goals in a final

Player, single game

Inka Grings 3 (Zvezda-2005 vs Duisburg, 2009 first leg)

Ada Hegerberg 3 (OL Lyonnes vs Barcelona, 2019)

Other records

Youngest player

Ramona Bachmann (Umeå vs Arsenal, 2007 first leg) 16 years 117 days

Oldest player

Formiga (OL Lyonnes vs Paris Saint-Germain, 2017) 39 years 90 days

Youngest winner

Selma Bacha (Wolfsburg vs OL Lyonnes, 2018) 17 years 196 days

Selma Bacha was 17 when she won the 2017/18 Women's Champions League with OL Lyonnes VI-Images via Getty Images

Oldest winner

Silke Rottenberg (Frankfurt vs Umeå, 2008 second leg) 36 years 120 days

Youngest goalscorer

Marta (Umeå vs Frankfurt, 2004 first leg) 18 years 79 days

Oldest goalscorer

Kristin Bengtsson (Turbine Potsdam vs Djurgården, 2005 second leg) 35 years 129 days

Most final appearances by a head coach

Patrice Lair (OL Lyonnes 2011, 2012, 2013; Paris Saint-Germain 2017) 4

Bernd Schröder (Turbine Potsdam 2005, 2006, 2010, 2011) 4

Most final wins by a head coach

Jonatan Giráldez (Barcelona 2023, 2024) 2

Ralf Kellermann (Wolfsburg 2013, 2014) 2

Patrice Lair (OL Lyonnes 2011, 2012) 2

Reynald Pedros (OL Lyonnes 2018, 2019) 2

Gérard Prêcheur (OL Lyonnes 2016, 2017) 2

Bernd Schröder (Turbine Potsdam 2005, 2010) 2

Hans-Jürgen Tritschoks (Frankfurt 2006, 2008) 2

Biggest crowds

50,827 – Barcelona vs OL Lyonnes, 2024, Estadio de San Mamés, Bilbao

50,212 – OL Lyonnes vs Frankfurt, 2012, Olympiastadion, Munich

38,356 – Arsenal vs Barcelona, 2025, Estádio José Alvalade, Lisbon

33,147 – Wolfsburg vs Barcelona, 2023, PSV Stadion, Eindhoven

32,257 – Barcelona vs OL Lyonnes, 2022, Juventus Stadium, Turin

A crowd of 50,827 watched Barcelona triumph in the 2023/24 final at Estadio de San Mamés in Bilbao UEFA via Getty Images

Player statistics do not count unused substitutes.