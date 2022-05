All the UEFA Women's Champions League results

Lyon won the 2021/22 UEFA Women's Champions League title after defeating Barcelona in the decider in Turin.

See all of this season's results.

RESULTS

FINAL (Juventus Stadium, Turin)

Saturday 21 May

Barcelona 1-3 Lyon

SEMI-FINALS

Second legs

Highlights: Paris 1-2 Lyon

Saturday 30 April

Wolfsburg 2-0 Barcelona (agg: 3-5)

Paris Saint-Germain 1-2 Lyon (agg: 3-5)

First legs

Friday 22 April

Barcelona 5-1 Wolfsburg

Sunday 24 April

Lyon 3-2 Paris Saint-Germain

QUARTER-FINALS

Second legs

Highlights: Paris 2-2 Bayern

Thursday 31 March

Wolfsburg 2-0 Arsenal (agg: 3-1)

Lyon 3-1 Juventus (agg: 4-3)

Wednesday 30 March

Barcelona 5-2 Real Madrid (agg: 8-3)

Paris Saint-Germain 2-2 Bayern München (aet, agg: 4-3)

First legs

Highlights: Arsenal 1-1 Wolfsburg

Wednesday 23 March

Juventus 2-1 Lyon

Arsenal 1-1 Wolfsburg

Tuesday 22 March

Bayern München 1-2 Paris Saint-Germain

Real Madrid 1-3 Barcelona

GROUP STAGE

Matchday 6

Highlights: Lyon 4-0 Häcken

Thursday 16 December

Group A: Juventus 4-0 Servette, Wolfsburg 4-0 Chelsea

Group B: Real Madrid 3-0 WFC Kharkiv, Paris Saint-Germain 6-0 Breidablik

Wednesday 15 December

Group C: Barcelona 5-0 HB Køge, Hoffenheim 4-1 Arsenal

Group D: Bayern München 4-0 Benfica, Lyon 4-0 Häcken

Matchday 5

Thursday 9 December

Group C: HB Køge 1-2 Hoffenheim, Arsenal 0-4 Barcelona

Group D: Häcken 1-5 Bayern München, Benfica 0-5 Lyon

Wednesday 8 December

Group A: Servette 0-3 Wolfsburg, Chelsea 0-0 Juventus

Group B: WFC Kharkiv 0-6 Paris Saint-Germain, Breidablik 0-3 Real Madrid

Matchday 4

Highlights: Bayern 1-0 Lyon

Thursday 18 November

Group A: Wolfsburg 0-2 Juventus, Chelsea 1-0 Servette

Group B: Breidablik 0-2 WFC Kharkiv, Real Madrid 0-2 Paris Saint-Germain

Wednesday 17 November

Group C: Hoffenheim 0-5 Barcelona, Arsenal 3-0 HB Køge

Group D: Häcken 1-2 Benfica, Bayern München 1-0 Lyon

Matchday 3

Highlights: Paris 4-0 Real Madrid

Wednesday 10 November

Group C: Barcelona 4-0 Hoffenheim, HB Køge 1-5 Arsenal

Group D: Benfica 0-1 Häcken, Lyon 2-1 Bayern München

Tuesday 9 November

Group A: Servette 0-7 Chelsea, Juventus 2-2 Wolfsburg

Group B: WFC Kharkiv 0-0 Breidablik, Paris Saint-Germain 4-0 Real Madrid

Matchday 2

Highlights: Juventus 1-2 Chelsea

Thursday 14 October

Group C: HB Køge 0-2 Barcelona, Arsenal 4-0 Hoffenheim

Group D: Bayern München 4-0 Häcken, Lyon 5-0 Benfica

Wednesday 13 October

Group A: Wolfsburg 5-0 Servette, Juventus 1-2 Chelsea

Group B: Paris Saint-Germain 5-0 WFC Kharkiv, Real Madrid 5-0 Breidablik

Matchday 1

Highlights: Barcelona 4-1 Arsenal

Wednesday 6 October

Group A: Servette 0-3 Juventus, Chelsea 3-3 Wolfsburg

Group B: WFC Kharkiv 0-1 Real Madrid, Breidablik 0-2 Paris Saint-Germain

Tuesday 5 October

Group C: Hoffenheim 5-0 HB Køge, Barcelona 4-1 Arsenal

Group D: Häcken 0-3 Lyon, Benfica 0-0 Bayern München