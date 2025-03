Women's Champions League: All the fixtures and results

The UEFA Women's Champions League quarter-finals are under way as the road to the Lisbon final on 24 May continued.

See the upcoming fixtures as well as every result from the group stage on and click on the concluded matches for a recap and highlights.

All kick-off times CET

Quarter-final fixtures and results

First legs

Tuesday 18 March

Real Madrid 2-0 Arsenal

Bayern München v Lyon

Wednesday 19 March

Wolfsburg vs Barcelona (18:45)

Man City vs Chelsea (21:00)

Second legs

Wednesday 26 March

Lyon vs Bayern München (18:45)

Arsenal vs Real Madrid (21:00)

Thursday 27 March

Barcelona vs Wolfsburg (18:45)

Chelsea vs Man City (21:00)

Road to Lisbon Semi-finals: 19/20 April & 26/27 April SF1: Wolfsburg / Barcelona vs Manchester City / Chelsea

SF2: Real Madrid / Arsenal vs Bayern München / Lyon Final (Estádio José Alvalade, Lisbon): 24 May SF2 vs SF1

The calendar for the semi-finals will be communicated after the return legs of the quarter-finals.

Women's Champions League group stage results

Wednesday 18 December

Group C

Juventus 3-0 Vålerenga, Arsenal 3-2 Bayern

Group D

Barcelona 3-0 Man City, St. Pölten 1-2 Hammarby

Tuesday 17 December

Group A

Lyon 1-0 Wolfsburg, Roma 3-0 Galatasaray

Group B

Real Madrid 1-2 Chelsea, Twente 3-0 Celtic

Thursday 12 December

Group C

Bayern 4-0 Juventus, Vålerenga 1-3 Arsenal



Group D

Man City 2-0 St. Pölten, Hammarby 0-3 Barcelona

Wednesday 11 December

Group A

Wolfsburg 6-1 Roma, Galatasaray 0-6 Lyon



Group B

Chelsea 6-1 Twente, Celtic 0-3 Real Madrid

Thursday 21 November

Group C

Vålerenga 1-1 Bayern, Arsenal 1-0 Juventus



Group D

Hammarby 1-2 Man City, St. Pölten 1-4 Barcelona

Wednesday 20 November

Group A

Wolfsburg 5-0 Galatasaray, Lyon 4-1 Roma



Group B

Twente 2-3 Real Madrid, Chelsea 3-0 Celtic

Wednesday 13 November

Group A

Galatasaray 0-5 Wolfsburg, Roma 0-3 Lyon



Group B

Real Madrid 7-0 Twente, Celtic 1-2 Chelsea

Tuesday 12 November

Group C

Juventus 0-4 Arsenal, Bayern 3-0 Vålerenga

Group D

Barcelona 7-0 St. Pölten, Man City 2-0 Hammarby

Thursday 17 October

Group A

Galatasaray 1-6 Roma, Wolfsburg 0-2 Lyon



Group B

Real Madrid 4-0 Celtic, Twente 1-3 Chelsea

Wednesday 16 October

Group C

Juventus 0-2 Bayern, Arsenal 4-1 Vålerenga



Group D

St. Pölten 2-3 Man City, Barcelona 9-0 Hammarby

Wednesday 9 October

Group C

Bayern 5-2 Arsenal, Vålerenga 0-1 Juventus



Group D

Hammarby 2-0 St. Pölten, Man City 2-0 Barcelona

Tuesday 8 October

Group A

Lyon 3-0 Galatasaray, Roma 1-0 Wolfsburg



Group B

Chelsea 3-2 Real Madrid, Celtic 0-2 Twente



