Women's Champions League group stage fixtures: Starts with Lyon vs Galatasaray, Man City vs Barcelona

The UEFA Women's Champions League group stage kicks off on Tuesday 8 October with opening-night fixtures including Lyon vs Galatasaray, Roma vs Wolfsburg, Chelsea vs Real Madrid and Celtic vs Twente

The next day Bayern München host Arsenal, Hammarby meet St. Pölten, Vålerenga welcome Juventus and Barcelona begin their title defence at Manchester City.

The top two in each group will progress to the quarter-finals, drawn on 7 February and played in March.

The groups Group A: Lyon (FRA), Wolfsburg (GER), Roma (ITA), Galatasaray (TUR) Group B: Chelsea (ENG), Real Madrid (ESP), Twente (NED), Celtic (SCO) Group C: Bayern München (GER), Arsenal (ENG), Juventus (ITA), Vålerenga (NOR) Group D: Barcelona (ESP, holders), Manchester City (ENG), St. Pölten (AUT), Hammarby (SWE)

Women's Champions League group stage matches

All times CET

Matchday 1

Tuesday 8 October

Group A

Lyon vs Galatasaray (18:45), Roma vs Wolfsburg (18:45)



Group B

Chelsea vs Real Madrid (21:00), Celtic vs Twente (21:00)



Wednesday 9 October

Group C

Bayern vs Arsenal (18:45), Vålerenga vs Juventus (21:00)



Group D

Hammarby vs St.Pölten (18:45), Man City vs Barcelona (21:00)

Matchday 2

Wednesday 16 October

Group C

Juventus vs Bayern (18:45), Arsenal vs Vålerenga (21:00)



Group D

St.Pölten vs Man City (18:45), Barcelona vs Hammarby (21:00)

Thursday 17 October

Group A

Galatasaray vs Roma (18:45), Wolfsburg vs Lyon (21:00)



Group B

Real Madrid vs Celtic (18:45), Twente vs Chelsea (21:00)



Matchday 3

Tuesday 12 November

Group C

Juventus vs Arsenal (18:45), Bayern vs Vålerenga (21:00)

Group D

Barcelona vs St.Pölten (18:45), Man City vs Hammarby (21:00)

Wednesday 13 November

Group A

Galatasaray vs Wolfsburg (18:45), Roma vs Lyon (21:00)



Group B

Real Madrid vs Twente (18:45), Celtic vs Chelsea (21:00)



Matchday 4

Wednesday 20 November

Group A

Wolfsburg vs Galatasaray (18:45), Lyon vs Roma (21:00)



Group B

Twente vs Real Madrid (18:45), Chelsea vs Celtic (21:00)



Thursday 21 November

Group C

Vålerenga vs Bayern (18:45), Arsenal vs Juventus (21:00)



Group D

Hammarby vs Man City (18:45), St.Pölten vs Barcelona (21:00)

Matchday 5

Wednesday 11 December

Group C

Wolfsburg vs Roma (18:45), Galatasaray vs Lyon (18:45)



Group D

Chelsea vs Twente (21:00), Celtic vs Real Madrid (21:00)



Thursday 12 December

Group A

Bayern vs Juventus (18:45), Vålerenga vs Arsenal (18:45)



Group B

Man City vs St.Pölten (21:00), Hammarby vs Barcelona (21:00)



Matchday 6

Tuesday 17 December

Group A

Real Madrid vs Chelsea (18:45), Twente vs Celtic (18:45)



Group B

Lyon vs Wolfsburg (21:00), Roma vs Galatasaray (21:00)



Wednesday 18 December

Group C

Juventus vs Vålerenga (21:00), Arsenal vs Bayern (21:00)

Group D

Barcelona vs Man City (18:45), St.Pölten vs Hammarby (18:45)

UEFA Women's Champions League knockout calendar

The top two teams in each group progress to the quarter-finals.

Quarter-final & semi-final draw

7 February, Nyon

Quarter-finals

First leg: 18/19 March

Second leg: 26/27 March

Semi-finals

First leg: 19/20 April

Second leg: 26/27 April

Final (Estádio José Alvalade, Lisbon)

23, 24 or 25 May tbc