Women's Under-19 EURO results
Friday, July 10, 2026
Article summary
The finals in Bosnia and Herzegovina were won by defending champions Spain.
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Spain have been crowned champions for the fifth time in a row after beating Germany 1-0 in the 2026 UEFA European Women's Under-19 Championship final.
In the semi-finals, Group B winners Spain beat Sweden 3-0, before Group A winners Germany won 1-0 against Austria after extra time.
Venues
Grbavica Stadium, Sarajevo
Training Centre FFBH, Zenica
Bilino Polje Stadium, Zenica
Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo
Knockout phase fixtures and results
Final
Friday 10 July
Semi-finals
Tuesday 7 July
Spain 3-0 Sweden (Training Centre FFBH, Zenica)
Germany 1-0 Austria (aet, Grbavica Stadium, Sarajevo)
Group stage results
Matchday 3
Saturday 4 July
Group B
Iceland 3-4 Switzerland (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)
Spain 2-1 Austria (Bilino Polje Stadium, Zenica)
Friday 3 July
Group A
Poland 5-1 Bosnia and Herzegovina (Grbavica Stadium, Sarajevo)
Germany 2-0 Sweden (Training Centre FFBH, Zenica)
Matchday 2
Wednesday 1 July
Group B
Austria 3-1 Switzerland (Grbavica Stadium, Sarajevo)
Spain 4-0 Iceland (Taining Centre FFBH, Zenica)
Tuesday 30 June
Group A
Bosnia and Herzegovina 0-5 Sweden (Bilino Polje Stadium, Zenica)
Poland 1-1 Germany (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)
Matchday 1
Sunday 28 June
Group B
Switzerland 2-2 Spain (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)
Austria 3-0 Iceland (Bilino Polje Stadium, Zenica)
Saturday 27 June
Group A
Bosnia and Herzegovina 0-5 Germany (Training Centre FFBH, Zenica)
Sweden 1-0 Poland (Grbavica Stadium, Sarajevo)