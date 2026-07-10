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Women's Under-19 EURO results

Friday, July 10, 2026

The finals in Bosnia and Herzegovina were won by defending champions Spain.

Group winners Germany and Spain contested the final
Group winners Germany and Spain contested the final UEFA via Getty Images

Spain have been crowned champions for the fifth time in a row after beating Germany 1-0 in the 2026 UEFA European Women's Under-19 Championship final.

In the semi-finals, Group B winners Spain beat Sweden 3-0, before Group A winners Germany won 1-0 against Austria after extra time.

Venues

Grbavica Stadium, Sarajevo
Training Centre FFBH, Zenica
Bilino Polje Stadium, Zenica
Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo

Knockout phase fixtures and results

Final

Friday 10 July

Germany 0-1 Spain

Semi-finals

Tuesday 7 July

Spain 3-0 Sweden (Training Centre FFBH, Zenica)
Germany 1-0 Austria (aet, Grbavica Stadium, Sarajevo)

Group stage results

Matchday 3

Saturday 4 July

Group B
Iceland 3-4 Switzerland (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)﻿
Spain 2-1 Austria (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Women's Under-19 EURO highlights: Spain 2-1 Austria

Friday 3 July

Group A
Poland 5-1 Bosnia and Herzegovina (Grbavica Stadium, Sarajevo)
Germany 2-0 Sweden (Training Centre FFBH, Zenica) ﻿

Women's Under-19 EURO highlights: Germany 2-0 Sweden

Matchday 2

Wednesday 1 July

Group B
Austria 3-1 Switzerland (Grbavica Stadium, Sarajevo) ﻿
Spain 4-0 Iceland (Taining Centre FFBH, Zenica) ﻿

Women's Under-19 EURO highlights: Austria 3-1 Switzerland

Tuesday 30 June

Group A
Bosnia and Herzegovina 0-5 Sweden (Bilino Polje Stadium, Zenica)﻿
Poland 1-1 Germany (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)

Women's Under-19 EURO highlights: Bosnia and Herzegovina 0-5 Sweden

Matchday 1

Sunday 28 June

Group B
Switzerland 2-2 Spain (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)﻿
Austria 3-0 Iceland (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Women's Under-19 EURO highlights: Switzerland 2-2 Spain

Saturday 27 June

Group A
Bosnia and Herzegovina 0-5 Germany (Training Centre FFBH, Zenica)
Sweden 1-0 Poland (Grbavica Stadium, Sarajevo) ﻿

Women's Under-19 EURO highlights: Sweden 1-0 Poland
Final group standings
© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Last updated: Friday, July 10, 2026

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