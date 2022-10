UEFA EURO 2024 qualifying group fixtures

The European Qualifiers for UEFA EURO 2024 run from March to November 2023, with the play-offs for the remaining finals places taking place on 21 and 26 March 2024.

Kick-offs 20:45 CET unless stated otherwise

MATCHDAY 1

Thursday 23 March 2023

Group C: Italy vs England, North Macedonia vs Malta

Group H: Kazakhstan vs Slovenia (16:00), Denmark vs Finland, San Marino vs Northern Ireland

Group J: Bosnia and Herzegovina vs Iceland, Portugal vs Liechtenstein, Slovakia vs Luxembourg



Friday 24 March 2023

Group B: France vs Netherlands, Gibraltar vs Greece

Group E: Czechia vs Poland, Moldova vs Faroe Islands

Group F: Austria vs Azerbaijan, Sweden vs Belgium

Group G: Bulgaria vs Montenegro, Serbia vs Lithuania



Saturday 25 March 2023

Group A: Scotland vs Cyprus (15:00), Spain vs Norway

Group D: Armenia vs Türkiye (18:00), Croatia vs Wales

Group I: Belarus vs Switzerland (18:00), Andorra vs Romania, Israel vs Kosovo

MATCHDAY 2

Sunday 26 March 2023

Group C: England vs Ukraine (18:00), Malta vs Italy

Group H: Kazakhstan vs Denmark (15:00), Slovenia vs San Marino (18:00), Northern Ireland vs Finland

Group J: Liechtenstein vs Iceland (18:00), Luxembourg vs Portugal, Slovakia vs Bosnia and Herzegovina



Monday 27 March 2023

Group B: Netherlands vs Gibraltar, Republic of Ireland vs France

Group E: Moldova vs Czechia, Poland vs Albania

Group F: Austria vs Estonia, Sweden vs Azerbaijan

Group G: Hungary vs Bulgaria, Montenegro vs Serbia



Tuesday 28 March 2023

Group A: Georgia vs Norway (18:00), Scotland vs Spain

Group D: Türkiye vs Croatia, Wales vs Latvia

Group I: Kosovo vs Andorra, Romania vs Belarus, Switzerland vs Israel



MATCHDAY 3

Friday 16 June 2023

Group B: Gibraltar vs France, Greece vs Republic of Ireland

Group C: Malta vs England, North Macedonia vs Ukraine

Group D: Latvia vs Türkiye, Wales vs Armenia

Group H: Denmark vs Northern Ireland, Finland vs Slovenia, San Marino vs Kazakhstan

Group I: Andorra vs Switzerland, Belarus vs Israel, Kosovo vs Romania



Saturday 17 June 2023

Group A: Norway vs Scotland (18:00), Cyprus vs Georgia

Group E: Albania vs Moldova, Faroe Islands vs Czechia

Group F: Azerbaijan vs Estonia (18:00), Belgium vs Austria

Group G: Lithuania vs Bulgaria (15:00), Montenegro vs Hungary (18:00)

Group J: Luxembourg vs Liechtenstein (15:00), Iceland vs Slovakia, Portugal vs Bosnia and Herzegovina



MATCHDAY 4

Monday 19 June 2023

Group B: France vs Greece, Republic of Ireland vs Gibraltar

Group C: England vs North Macedonia, Ukraine vs Malta

Group D: Armenia vs Latvia (18:00), Türkiye vs Wales

Group H: Finland vs San Marino, Northern Ireland vs Kazakhstan, Slovenia vs Denmark

Group I: Belarus vs Kosovo, Israel vs Andorra, Switzerland vs Romania



Tuesday 20 June 2023

Group A: Norway vs Cyprus, Scotland vs Georgia

Group E: Faroe Islands vs Albania, Moldova vs Poland

Group F: Austria vs Sweden, Estonia vs Belgium

Group G: Bulgaria vs Serbia, Hungary vs Lithuania

Group J: Bosnia and Herzegovina vs Luxembourg, Iceland vs Portugal, Liechtenstein vs Slovakia



MATCHDAY 5

Thursday 7 September 2023

Group B: France vs Republic of Ireland, Netherlands vs Greece

Group E: Czechia vs Albania, Poland vs Faroe Islands

Group G: Lithuania vs Montenegro, Serbia vs Hungary

Group H: Kazakhstan vs Finland (16:00), Denmark vs San Marino, Slovenia vs Northern Ireland



Friday 8 September 2023

Group A: Georgia vs Spain (18:00), Cyprus vs Scotland

Group D: Croatia vs Latvia, Türkiye vs Armenia

Group J: Bosnia and Herzegovina vs Liechtenstein, Luxembourg vs Iceland, Slovakia vs Portugal

Saturday 9 September 2023

Group C: Ukraine vs England (18:00), North Macedonia vs Italy

Group F: Azerbaijan vs Belgium (15:00), Estonia vs Sweden

Group I: Andorra vs Belarus (18:00), Kosovo vs Switzerland, Romania vs Israel

MATCHDAY 6

Sunday 10 September 2023

Group B: Greece vs Gibraltar, Republic of Ireland vs Netherlands

Group E: Faroe Islands vs Moldova (18:00), Albania vs Poland

Group G: Montenegro vs Bulgaria (18:00), Lithuania vs Serbia

Group H: Kazakhstan vs Northern Ireland (15:00), Finland vs Denmark (18:00), San Marino vs Slovenia



Monday 11 September 2023

Group A: Norway vs Georgia, Spain vs Cyprus

Group D: Armenia vs Croatia (18:00), Latvia vs Wales

Group J: Iceland vs Bosnia and Herzegovina, Portugal vs Luxembourg, Slovakia vs Liechtenstein

Tuesday 12 September 2023

Group C: Italy vs Ukraine, Malta vs North Macedonia

Group F: Belgium vs Estonia, Sweden vs Austria

Group I: Israel vs Belarus, Romania vs Kosovo, Switzerland vs Andorra

MATCHDAY 7

Thursday 12 October 2023

Group A: Cyprus vs Norway, Spain vs Scotland

Group D: Croatia vs Türkiye, Latvia vs Armenia

Group E: Albania vs Czechia, Faroe Islands vs Poland

Group I: Andorra vs Kosovo, Belarus vs Romania, Israel vs Switzerland



Friday 13 October 2023

Group B: Netherlands vs France, Republic of Ireland vs Greece

Group F: Austria vs Belgium, Estonia vs Azerbaijan

Group J: Iceland vs Luxembourg, Liechtenstein vs Bosnia and Herzegovina, Portugal vs Slovakia

Saturday 14 October 2023

Group C: Ukraine vs North Macedonia (15:00), Italy vs Malta

Group G: Bulgaria vs Lithuania (18:00), Hungary vs Serbia

Group H: Northern Ireland vs San Marino (15:00), Slovenia vs Finland (18:00), Denmark vs Kazakhstan



MATCHDAY 8

Sunday 15 October 2023

Group A: Georgia vs Cyprus (15:00), Norway vs Spain

Group D: Türkiye vs Latvia, Wales vs Croatia

Group E: Czechia vs Faroe Islands (18:00), Poland vs Moldova

Group I: Switzerland vs Belarus (18:00), Kosovo vs Israel, Romania vs Andorra



Monday 16 October 2023

Group B: Gibraltar vs Republic of Ireland, Greece vs Netherlands

Group F: Azerbaijan vs Austria (18:00), Belgium vs Sweden

Group J: Bosnia and Herzegovina vs Portugal, Iceland vs Liechtenstein, Luxembourg vs Slovakia

Tuesday 17 October 2023

Group C: England vs Italy, Malta vs Ukraine

Group G: Lithuania vs Hungary, Serbia vs Montenegro

Group H: Finland vs Kazakhstan, Northern Ireland vs Slovenia, San Marino vs Denmark



MATCHDAY 9

Thursday 16 November 2023

Group A: Georgia vs Scotland (18:00), Cyprus vs Spain

Group F: Azerbaijan vs Sweden (18:00), Estonia vs Austria (18:00)

Group G: Bulgaria vs Hungary, Montenegro vs Lithuania

Group J: Liechtenstein vs Portugal, Luxembourg vs Bosnia and Herzegovina, Slovakia vs Iceland



Friday 17 November 2023

Group C: England vs Malta, Italy vs North Macedonia

Group E: Moldova vs Albania, Poland vs Czechia

Group H: Kazakhstan vs San Marino (16:00), Finland vs Northern Ireland (18:00), Denmark vs Slovenia

Saturday 18 November 2023

Group B: France vs Gibraltar, Netherlands vs Republic of Ireland

Group D: Armenia vs Wales (15:00), Latvia vs Croatia (18:00)

Group I: Belarus vs Andorra (18:00), Israel vs Romania, Switzerland vs Kosovo

MATCHDAY 10

Sunday 19 November 2023

Group A: Scotland vs Norway, Spain vs Georgia

Group F: Belgium vs Azerbaijan (18:00), Sweden vs Estonia (18:00)

Group G: Hungary vs Montenegro (15:00), Serbia vs Bulgaria (15:00)

Group J: Bosnia and Herzegovina vs Slovakia, Liechtenstein vs Luxembourg, Portugal vs Iceland



Monday 20 November 2023

Group C: North Macedonia vs England, Ukraine vs Italy

Group E: Albania vs Faroe Islands, Czechia vs Moldova

Group H: Northern Ireland vs Denmark, San Marino vs Finland, Slovenia vs Kazakhstan

Tuesday 21 November 2023

Group B: Gibraltar vs Netherlands, Greece vs France

Group D: Croatia vs Armenia, Wales vs Türkiye

Group I: Andorra vs Israel, Kosovo vs Belarus, Romania vs Switzerland

Play-off match dates

21 March 2024: Play-off semi-finals

26 March 2024: Play-off finals

Final tournament dates

14 June 2024: UEFA EURO 2024 finals opener

14 July 2024: UEFA EURO 2024 final

All the EURO 2024 matches and venues