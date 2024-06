Füllkrug, Musiala, Schranz, Mikautadze lead EURO 2024 Alipay Top Scorer race

Germany's Niclas Füllkrug headed a late equaliser against Switzerland on Matchday 3 to join team-mate Jamal Musiala, Slovakia's Ivan Schranz and and Georgia's Georges Mikautadze at the top of the UEFA EURO 2024 Alipay Top Scorer charts.

Füllkrug also scored in Germany's 5-1 opening win against Scotland. On Matchday 2, Musiala struck against Hungary to become the first player to score twice at the finals; the first 38 goals in Germany were registered by different players, breaking the tournament record of 25 set at UEFA EURO 2016.

Top scorer: Jamal Musiala's two goals

Schranz was on target against Belgium and Ukraine and Mikautadze matched their feats with goals against Türkiye and Czechia.

Alipay+ Top Scorer trophy

UEFA EURO 2024 Alipay+ Top Scorers

Top scorer: Georges Mikautadze's two goals

2 Niclas Füllkrug (Germany)

2 Georges Mikautadze (Georgia)

2 Jamal Musiala (Germany)

2 Ivan Schranz (Slovakia)

1 Michel Aebischer (Switzerland)

1 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)

1 Marko Arnautović (Austria)

1 Nedim Bajrami (Albania)

1 Nicolò Barella (Italy)

1 Alessandro Bastoni (Italy)

1 Christoph Baumgartner (Austria)

1 Jude Bellingham (England)

1 Adam Buksa (Poland)

1 Emre Can (Germany)

1 Dani Carvajal (Spain)

1 Francisco Conceição (Portugal)

1 Kevin Csoboth (Hungary)

1 Kevin De Bruyne (Belgium)

1 Denis Draguş (Romania)

1 Kwadwo Duah (Switzerland)

1 Breel Embolo (Switzerland)

1 Christian Eriksen (Denmark)

1 Bruno Fernandes (Portugal)

1 Cody Gakpo (Netherlands)

1 Klaus Gjasula (Albania)

1 Arda Güler (Türkiye)

1 İlkay Gündoğan (Germany)

1 Kai Havertz (Germany)

1 Morten Hjulmand (Denmark)

1 Erik Janža (Slovenia)

1 Luka Jović (Serbia)

1 Harry Kane (England)

1 Žan Karničnik (Slovenia)

1 Andrej Kramarić (Croatia)

1 Qazim Laçi (Albania)

1 Răzvan Marin (Romania)

1 Scott McTominay (Scotland)

1 Álvaro Morata (Spain)

1 Mert Müldür (Türkiye)

1 Dan Ndoye (Switzerland)

1 Krzysztof Piątek (Poland)

1 Lukáš Provod (Czechia)

1 Fabián Ruiz (Spain)

1 Mykola Shaparenko (Ukraine)

1 Xherdan Shaqiri (Switzerland)

1 Bernardo Silva (Portugal)

1 Patrik Schick (Czechia)

1 Nicolae Stanciu (Romania)

1 Youri Tielemans (Belgium)

1 Gernot Trauner (Poland)

1 Barnabás Varga (Hungary)

1 Wout Weghorst (Netherlands)

1 Florian Wirtz (Germany)

1 Roman Yaremchuk (Ukraine)

Top Scorer: Ivan Schranz's two Slovakia goals

Previous UEFA European Championship top scorers

2020: Cristiano Ronaldo (Portugal), Patrik Schick (Czech Republic) 5

2016: Antoine Griezmann (France) 6

2012: Fernando Torres (Spain) 3

2008: David Villa (Spain) 4

2004: Milan Baroš (Czech Republic) 5

2000: Patrick Kluivert (Netherlands), Savo Milošević (Yugoslavia) 5

1996: Alan Shearer (England) 5

1992: Dennis Bergkamp (Netherlands), Thomas Brolin (Sweden), Henrik Larsen (Denmark), Karl-Heinz Riedle (Germany) 3

1988: Marco van Basten (Netherlands) 5

1984: Michel Platini (France) 9

1980: Klaus Allofs (West Germany) 3

1976: Dieter Müller (West Germany) 4

1972: Gerd Müller (West Germany) 4

1968: Dragan Džajić (Yugoslavia) 2

1964: Ferenc Bene (Hungary), Dezső Novák (Hungary), Jesús María Pereda (Spain) 2

1960: Milan Galić (Yugoslavia), François Heutte (France), Valentin Ivanov (Soviet Union), Dražan Jerković (Yugoslavia), Viktor Ponedelnik (Soviet Union) 2