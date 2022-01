Champions League round of 16 records: Cristiano Ronaldo and Lionel Messi lead the way

UEFA.com keeps track of all the UEFA Champions League round of 16 record holders.



Players

Most appearances

34 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

32 Lionel Messi (Barcelona)

27 Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

25 Andrés Iniesta (Barcelona)

25 Sergio Ramos (Real Madrid)

24 Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

23 Dani Alves (Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain)

23 Sergio Busquets (Barcelona)

23 Zlatan Ibrahimović (Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain)

23 Pepe (Porto, Real Madrid, Beşiktaş)

23 Arjen Robben (Chelsea, Real Madrid, Bayern)



Most goals

29 Lionel Messi (Barcelona)

25 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

14 Robert Lewandowski (Dortmund, Bayern)

12 Thomas Müller (Bayern)

11 Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

Most goals in a game

5 Lionel Messi (Barcelona vs Leverkusen, 07/03/12)

4 Mario Gomez (Bayern vs Basel, 13/03/12)

4 Josip Iličić (Atalanta vs Valencia, 10/03/20)

3 Sylvain Wiltord (Lyon vs Bremen, 08/03/05)

3 Adriano (Inter vs Porto, 15/03/05)

3 Nicklas Bendtner (Arsenal vs Porto, 09/03/10)

3 Robin van Persie (Man. United vs Olympiacos, 19/03/14)

3 Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund vs Benfica, 08/03/17)

3 Sadio Mané (Liverpool vs Porto, 14/02/18)

3 Cristiano Ronaldo (Juventus vs Atlético de Madrid, 12/03/19)

3 Kylian Mbappé (Paris vs Barcelona, 16/02/21)

(player's team listed first even if away)

Most goals in a tie

Lionel Messi enjoys one of his six goals against Leverkusen in 2012 ©AFP/Getty Images

6 Lionel Messi (Barcelona vs Leverkusen, 2011/12)

5 Josip Iličić (Atalanta vs Valencia, 2019/20)

4 Erling Haaland (Dortmund vs Sevilla, 2020/21)

4 Mario Gomez (Bayern vs Basel, 2011/12)

4 Kylian Mbappé (Paris vs Barcelona, 2020/21)

4 Cristiano Ronaldo (Real Madrid vs Schalke, 2013/14)

4 Wayne Rooney (Manchester United vs AC Milan, 2009/10)

4 Sylvain Wiltord (Lyon vs Bremen, 2004/05)

Clubs

Most appearances (inc 2021/22, max 19)

19 Real Madrid

18 Bayern

17 Barcelona

16 Chelsea

14 Arsenal

13 Juventus

12 Manchester United

12 Porto

11 Lyon



Most appearances by leagues (inc 2021/22)

Watch all of Lewandowski's round of 16 goals

66 England

61 Spain

46 Italy

44 Germany

30 France



Most different clubs represented (incl 2021/22)

10 Spain

9 Germany

7 England

7 Italy

6 France



Most aggregate wins

14 Barcelona

13 Bayern

10 Real Madrid

9 Chelsea

7 Juventus

7 Liverpool

7 Manchester United

6 Paris Saint-Germain

5 Arsenal

5 AC Milan

5 Atlético de Madrid

5 Lyon

5 Manchester City

Most aggregate losses

Arsenal have lost a record nine round of 16 ties ©Getty Images

9 Arsenal

8 Porto

8 Real Madrid

6 Chelsea

6 Juventus

6 Lyon

5 AC Milan

5 Bayern

5 Manchester United

4 Leverkusen

4 Inter

4 Sevilla

Most wins (match)

21 Barcelona

19 Bayern

18 Real Madrid

12 Juventus

11 Arsenal

11 Liverpool

10 Chelsea

9 Lyon

9 Manchester City

9 Manchester United

9 Paris Saint-Germain

Most defeats (match)

13 Arsenal

12 Real Madrid

10 Chelsea

10 Porto

9 Bayern

9 Juventus

8 AC Milan

8 Leverkusen

7 Dortmund

7 Lyon

7 Manchester United

7 Roma

7 Schalke

Most goals scored

Bayern average 2.53 goals per game in the round of 16 ©Getty Images

87 Bayern

75 Barcelona

60 Real Madrid

38 Chelsea

38 Juventus

34 Arsenal

34 Manchester City

34 Paris Saint-Germain

30 Liverpool

28 Lyon

26 Manchester United

26 Porto

Most goals conceded

44 Real Madrid

42 Arsenal

39 Barcelona

39 Bayern

37 Chelsea

36 Porto

31 Schalke



Biggest win (match)

7-0 Bayern vs Basel (13/03/12)

7-0 Bayern vs Shakhtar (11/03/15)

7-0 Manchester City vs Schalke (12/03/19)

7-1 Bayern vs Sporting CP (10/03/09)

7-1 Barcelona vs Leverkusen (07/03/12)

Biggest win (aggregate)

Bayern beat Sporting 12-1 on aggregate in 2009 AFP via Getty Images

12-1 Bayern vs Sporting CP (5-0, 7-1) 2008/09

10-2 Lyon vs Bremen (3-0, 7-2) 2004/05

10-2 Barcelona vs Leverkusen (3-1, 7-1) 2011/12

10-2 Bayern vs Arsenal (5-1, 5-1) 2016/17

10-2 Manchester City vs Schalke (3-2, 7-0) 2018/19

Most goals in a tie

13 Bayern 12-1 Sporting CP (2008/09)

12 Lyon 10-2 Bremen (2004/05)

12 Barcelona 10-2 Leverkusen (2011/12)

12 Bayern 10-2 Arsenal (2016/17)

12 Monaco 6-6 Manchester City (2016/17)

12 Manchester City 10-2 Schalke (2018/19)

12 Atalanta 8-4 Valencia (2019/20)

Miscellaneous

Biggest first-leg deficits recovered

0-4 Barcelona 6-1 Paris Saint-Germain (h, 2016/17)

Fastest red card

Kucher: recipient of the competition's quickest dismissal ©Getty Images

3:59 Olexandr Kucher (Shakhtar vs Bayern) 11/03/2015

Ties decided in extra time

Juventus 0-1 2-0 Real Madrid (2-1 agg) 2004/05

AC Milan 0-0 1-0 Celtic (1-0 agg) 2006/07

Chelsea 1-3 4-1 Napoli (5-4 agg) 2011/12

Paris Saint-Germain 1-1 2-2 Chelsea (3-3 agg, away goals) 2014/15

Bayern 2-2 4-2 Juventus (6-4 agg) 2015/16

Porto 1-2 3-1 Roma (4-3 agg) 2018/19

Atlético 1-0 3-2 Liverpool (4-2 agg) 2019/20

Juventus 1-2 3-2 Sevilla (4-4 agg, away goals) 2020/21

Ties decided by penalty shoot-out

Fenerbahçe 3-2 Sevilla (5-5 agg) 2007/08

Schalke 4-1 Porto (1-1 agg) 2007/08

Arsenal 7-6 Roma (1-1 agg) 2008/09

APOEL 4-3 Lyon (1-1 agg) 2011/12

Atlético de Madrid 3-2 Leverkusen (1-1 agg) 2014/15

Atlético de Madrid 8-7 PSV Eindhoven (0-0 agg) 2015/16