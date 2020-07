Champions League quarter-final and semi-final draws: head-to-head records

After the UEFA Champions League quarter-final and semi-final draws, UEFA.com looks at each team's European record against their last-eight opponents and their potential opponents in the semis and final.

vs Paris N/A



Potential semi-final opponents

vs Atlético N/A

vs Leipzig N/A



Potential final opponents

vs Barcelona N/A

vs Bayern N/A

vs Chelsea N/A

vs Juventus N/A

vs Lyon W1 D1 L0 F2 A1

vs Manchester City W0 D1 L1 F2 A6

vs Napoli N/A

vs Real Madrid N/A

vs Leipzig N/A

Potential semi-final opponents

vs Atalanta N/A

vs Paris N/A



Potential final opponents

vs Barcelona W2 D1 L1 F5 A3

vs Bayern W2 D1 L3 F4 A8

vs Chelsea W2 D3 L2 F11 A11

vs Juventus W2 D2 L2 F5 A6

vs Lyon N/A

vs Manchester City N/A

vs Napoli N/A

vs Real Madrid W3 D2 L5 F11 A16

vs Bayern W2 D2 L6 F14 A18

vs Chelsea W4 D6 L4 F22 A19

Potential semi-final opponents

vs Juventus W4 D4 L3 F13 A10

vs Lyon W5 D3 L0 F21 A8

vs Manchester City W5 D0 L1 F12 A5

vs Real Madrid W2 D3 L3 F10 A13



Potential final opponents

vs Atalanta N/A

vs Atlético W1 D1 L2 F3 A5

vs Leipzig N/A

vs Paris W5 D3 L3 F22 A16



vs Barcelona W6 D2 L2 F18 A14

vs Napoli W1 D2 L1 F6 A7



Potential semi-final opponents

vs Juventus W5 D2 L3 F17 A10

vs Lyon W4 D2 L2 F11 A9

vs Manchester City W3 D0 L3 F10 A9

vs Real Madrid W11 D3 L12 F39 A41

Potential final opponents

vs Atalanta N/A

vs Atlético W3 D1 L2 F8 A4

vs Leipzig N/A

vs Paris W3 D0 L5 F11 A12

vs Barcelona W4 D6 L4 F19 A22

vs Napoli W1 D0 L1 F5 A4

Potential semi-final opponents

vs Juventus W1 D2 L1 F5 A7

vs Lyon N/A

vs Manchester City W2 D0 L0 F2 A0

vs Real Madrid W2 D1 L0 F4 A2

Potential final opponents

vs Atalanta N/A

vs Atlético W2 D3 L2 F11 A11

vs Leipzig N/A

vs Paris W2 D3 L3 F11 A10

vs Manchester City W3 D2 L1 F7 A4

vs Real Madrid W9 D2 L10 F25 A26

Potential semi-final opponents

vs Barcelona W4 D4 L3 F10 A13

vs Bayern W3 D2 L5 F10 A17

vs Chelsea W1 D2 L1 F7 A5

vs Napoli W1 D0 L1 F2 A3

Potential final opponents

vs Atalanta N/A

vs Atlético W2 D2 L2 F6 A5

vs Leipzig N/A

vs Paris W6 D2 L0 F17 A6

vs Atlético N/A

Potential semi-final opponents

vs Atalanta N/A

vs Paris N/A

Potential final opponents

vs Barcelona N/A

vs Bayern N/A

vs Chelsea N/A

vs Juventus N/A

vs Lyon W0 D1 L1 F2 A4

vs Manchester City N/A

vs Napoli W1 D0 L1 F3 A3

vs Real Madrid N/A

vs Manchester City W1 D1 L0 F4 A3

vs Real Madrid W3 D4 L3 F11 A14

Potential semi-final opponents

vs Barcelona W0 D3 L5 F8 A21

vs Bayern W2 D2 L4 F9 A11

vs Chelsea N/A

vs Napoli N/A



Potential final opponents

vs Atalanta W0 D1 L1 F1 A2

vs Atlético N/A

vs Leipzig W1 D1 L0 F4 A2

vs Paris N/A

vs Juventus W1 D2 L3 F4 A7

vs Lyon W0 D1 L1 F3 A4

Potential semi-final opponents

vs Barcelona W1 D0 L5 F5 A12

vs Bayern W3 D0 L3 F9 A10

vs Chelsea W0 D0 L2 F0 A2

vs Napoli W2 D1 L1 F8 A6

Potential final opponents

vs Atalanta W1 D1 L0 F6 A2

vs Atlético N/A

vs Leipzig N/A

vs Paris W1 D2 L0 F3 A2

vs Bayern W1 D2 L1 F7 A6

vs Chelsea W1 D0 L1 F4 A5

Potential semi-final opponents

vs Juventus W1 D0 L1 F3 A2

vs Lyon N/A

vs Manchester City W1 D1 L2 F6 A8

vs Real Madrid W0 D1 L3 F3 A9

Potential final opponents

vs Atalanta N/A

vs Atlético N/A

vs Leipzig W1 D0 L1 F3 A3

vs Paris W0 D3 L1 F3 A5

vs Atalanta N/A

Potential semi-final opponents

vs Atlético N/A

vs Leipzig N/A

Potential final opponents

vs Barcelona W3 D3 L5 F16 A22

vs Bayern W3 D0 L3 F12 A11

vs Chelsea W3 D3 L2 F10 A11

vs Juventus W0 D2 L6 F16 A17

vs Lyon N/A

vs Manchester City W0 D2 L1 F2 A3

vs Napoli W1 D3 L0 F5 A3

vs Real Madrid W3 D3 L4 F14 A13

vs Juventus W10 D2 L9 F26 A25

vs Lyon W3 D4 L3 F14 A11



Potential semi-final opponents

vs Barcelona W3 D3 L2 F13 A10

vs Bayern W12 D3 L11 F41 A39

vs Chelsea W0 D1 L2 F2 A4

vs Napoli W3 D1 L0 F9 A3

Potential final opponents

vs Atalanta N/A

vs Atlético W5 D2 L3 F16 A11

vs Leipzig N/A

vs Paris W4 D3 L3 F13 A14