Champions League possible line-ups and team news

Tuesday 1 December

Lokomotiv Moskva: Guilherme; Zhivoglyadov, Ćorluka, Murilo, Rybus; Ignatyev, Krychowiak, Kulikov, Miranchuk; Éder, Zé Luís

Out: Smolov (hamstring)

Doubtful: none

Salzburg: Stanković; Ulmer, Wöber, Ramalho, Kristensen; Szoboszlai, Camara, Junuzović, Mwepu; Koita, Berisha

Out: Bernede (shin), Okugawa (adductor)

Doubtful: Okafor (illness)

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodô, Bondar, Matviyenko, Marquinhos; Marlos, Stepanenko, Marcos Antônio; Tetê, Júnior Moraes, Taison

Out: Korniienko (ankle), Ismaily (knee), Konoplyanka (adductor), Khocholava (hamstring), Kryvtsov (unspecified)

Doubtful: Dentinho (muscular)

Real Madrid: Courtois; Lucas, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro; Rodrygo, Ødegaard, Vinicius; Benzema

Out: Odriozola (match fitness), Ramos (thigh), Valverde (hamstring), Hazard (muscular)

Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Savić, Giménez, Hermoso; Carrasco, Koke, Llorente, Ñíguez; Correa, Félix

Out: Costa (deep vein thrombosis), Vrsaljko (knee)

Doubtful: Sánchez (thigh), Torreira (illness), Suárez (illness)

Bayern München: Nübel; Pavard, Boateng, Süle, Hernández; Martínez, Musiala; Costa, Müller, Sané; Choupo-Moting

Out: Davies (ankle), Kimmich (knee), Tolisso (muscular), Roca (suspended), Neuer (did not travel), Lewandowski (did not travel), Goretzka (did not travel), Tillman (knee)

Doubtful: Boateng (muscular), Richards (calf)

Mönchengladbach: Sommer; Lazaro, Ginter, Jantschke, Wendt; Embolo, Kramer, Stindl, Neuhaus, Thuram; Pléa

Out: Elvedi (muscular), Bensebaini (isolating)

Internazionale: Handanovič; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Sensi, Perišić; Lukaku, Martinez

Out: Vidal (suspended)

Doubtful: Nainggolan (calf), Kolarov (illness), Pinamonti (ankle)

Marseille: Mandanda; Sakai, Álvaro, Ćaleta-Car, Amavi; Cuisance, Kamara, Rongier; Thauvin, Benedetto, Payet

Out: Balerdi (suspended), Radonjić (thigh)

Doubtful: Sanson (illness), Sakai (thigh)

Olympiacos: Sá; Rafinha, Semedo, Ba, Holebas; Camara, M'Vila, Bouchalakis; Vrousai, El-Arabi, Fortounis

Out: Hassan (illness), Randjelović (illness), Valbuena (hamstring), Bruma (thigh)

Doubtful: Vinagre (ankle)

Porto: Marchesín; Manafá, Sarr, Mbemba, Zaidu; Corona, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio; Marega, Díaz

Out: Grujić (suspended), Mbaye (knee), Pepe (foot), Loum (illness)

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Gündoğan, Bernardo; Foden, Torres, Sterling

Out: Agüero (knee)

Liverpool: Alisson; N Williams, Fabinho, Matip, Tsimikas; Wijnaldum, Henderson, Jones; Salah, Firmino, Mané

Out: Van Dijk (knee), Gomez (knee), Thiago Alcántara (knee), Oxlade-Chamberlain (knee), Milner (hamstring), Alexander-Arnold (calf), Shaqiri (muscular)

Doubtful: Keïta (hamstring)

Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Labyad, Klaassen; Neres, Tadić, Antony

Out: Kudus (knee)

Doubtful: Blind (thigh)

Atalanta: Sportiello; Tolói, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A Gómez, Iličić, Zapata

Out: Caldara (knee), Depaoli (adductor), Malinovskyi (illness), Miranchuk (illness), Pašalić (pelvis), Gollini (knee)

Midtjylland: Hansen; Cools, Høegh, Scholz, Paulinho; Onyeka, Madsen, Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba

Out: Riis (unspecified), Brumado (unspecified), Sviatchenko (suspended)

Doubtful: Evander (illness), Cajuste (illness)

Wednesday 2 December

Krasnodar: Gorodov; Smolnikov, Martynovich, Kaio, Chernov; Gazinski, Olsson; Wanderson, Claesson, Cabella; Berg

Out: Vilhena (foot)

Doubtful: Safonov (illness)

Rennes: Gomis; Traoré, Da Silva, Nyamsi, Maouassa/Truffert; Camavinga, Nzonzi, Bourigeaud; Doku, Hunou, Del Castillo

Out: Terrier (illness), Aguerd (illness), Rugani (thigh), Martin (ankle), Guirassy (ankle)

Doubtful: Maouassa (ankle)

İstanbul Başakşehir: Mert Günok; Rafael, Škrtel, Epureanu, Bolingoli; Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç; Chadli, Višća, Ba

Out: Júnior Caiçara (achilles), Aleksić (unspecified), Mehmet Topal (unspecified)

Doubtful: Enzo Crivelli (muscular)

Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Konate, Upamecano, Halstenberg, Angeliño; Haidara, Sabitzer, Forsberg, Nkunku; Poulsen

Out: Laimer (knee), Klostermann (knee), Henrichs (knee), Hwang (illness)

Sevilla: Vaclík; Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Jordán, Fernando, Rakitić; Ocampos, De Jong, Munir

Out: Escudero (elbow), Suso (muscular), Bounou (illness), Fernández (illness)

Doubtful: Acuña (muscular)

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Zouma, Emerson; Jorginho, Kovačić, Havertz; Hudson-Odoi, Giroud, Pulišić

Out: none

Doubtful: Gilmour (knee)

Dortmund: Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Witsel; Hazard, Reyna, Sancho; Haaland

Out: Zagadou (fitness), Reinier (quarantine)

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile

Out: Escalante (muscular), Muriqi (muscular)

Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Kossounou; Ricca, Rits, Vanaken, Vormer, Sobol; De Ketelaere, Lang

Out: Mitrović (heel)

Doubtful: Deli (unspecified)



Zenit: Kerzhakov; Sutormin, Prokhin, Rakits’kyy, Zhirkov; Erokhin, Barrios, Kuzyaev; Malcom, Dzyuba, Driussi

Out: Lovren (suspended), Karavaev (hamstring)

Doubtful: Dzyuba (groin), Douglas Santos (foot), Wendel (unspecified), Ozdoev (illness), Krugovoi (illness)

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Morata, Ronaldo

Out: none

Doubtful: Buffon (thigh), Demiral (groin), Chiellini (thigh)

Dynamo Kyiv: Bushchan; Kędziora, Popov, Zabarnyi, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Shepeliev, De Pena; Verbič

Out: Duelund (illness), Tymchyk (adductor), Kostevych (knee), Rusyn (collarbone), Buyalskiy (rib)

Ferencváros: Dibusz; Lovrencsics, Blažič, Frimpong, Heister; Sigér, Kharatin, Somália; Zubkov, Uzuni, Nguen

Out: none

Doubtful: Ćivić (unspecified)

Barcelona: Ter Stegen; Junior, Mingueza, De Jong, Alba; Pjanić, Busquets; Trincão, Griezmann, Dembélé; Braithwaite

Out: Piqué (knee), Roberto (hamstring), Ansu Fati (meniscus), Lenglet (ankle)

Doubtful: Araújo (match fitness), Umtiti (match fitness)

Man. United: De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Telles; Van de Beek, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Martial; Cavani

Out: Shaw (hamstring)

Doubtful: Bailly (muscular), Lingard (illness), Pogba (ankle), McTominay (fitness)

Paris: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Herrera, Danilo, Verratti; Di María, Mbappé, Neymar

Out: Bernat (knee), Draxler (thigh), Icardi (adductor), Sarabia (muscular)