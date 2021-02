Champions League squad changes: Fantasy Football managers, take note

Each UEFA Champions League team left in the competition was permitted to register three new eligible A list players by midnight CET on Tuesday 2 February.

With the deadline now passed, UEFA.com runs through all the confirmed ins and outs; click on the clubs to view their full squad lists. Remember: no players are cup-tied anymore regardless of what competition they may have been involved in during the group stage. See Article 45 of the official regulations for more information on player registration.

In: Joakim Maehle, Boško Šutalo

Out: Fabio Depaoli, Alejandro Gómez, Johan Mojica, Cristiano Piccini

In: Moussa Dembélé, Álvaro García, Geoffrey Kondogbia

Out: Borja Garcés, Diego Costa, Ismael Gutiérrez, Manu Sánchez, Juan Manuel Sanabria, Ivan Šaponjić, Germán Valera

In: none

Out: Carles Aleñá

In: Tanguy Nianzou

Out: Bright Arrey-Mbi, Christopher Richards, Joshua Zirkzee

In: none

Out: Fikayo Tomori

In: Stefan Tigges

Out: Axel Witsel

In: none

Out: Elia Petrelli, Manolo Portanova, Franco Tongya

In: Senad Lulić, Mateo Musacchio

Out: Djavan Anderson, Luis Felipe

In: Dominik Szoboszlai

Out: Dennis Borkowski, Eric Martel, Tim Schreiber, Philipp Tschauner

In: Ben Davies, Ozan Kabak, Nathaniel Phillips

Out: Harvey Elliott, Joël Matip, Takumi Minamino

In: none

Out: Taylor Harwood-Bellis, Cieran Slicker

In: Julio Villalba

Out: László Bénes

In: none

Out: Bandiougou Fadiga, Maxen Kapo, Kays Ruiz-Atil

In: Carraça

Out: Shoya Nakajima

In: Iván Morante, Pablo Ramón

Out: Luka Jović, Martin Ødegaard

In: Alejandro Gómez, Tomáš Vaclík, Aleix Vidal

Out: Carlos Fernández, Oussama Idrissi, Javi Díaz, Franco Vázquez, Javi Vázquez