Champions League possible line-ups and team news

UEFA.com gives Fantasy Football managers a helping hand by predicting the line-ups for this week's UEFA Champions League group stage games.

We've also got the details of which players are suspended and who are injury doubts ahead of the matches.

Tuesday 19 October

Club Brugge: Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki, Sobol; Vormer, Rits, Vanaken; Sowah, De Ketelaere, Lang

Out: none

Doubtful: none

Misses next match if booked: Éder Balanta

Charles De Ketelaere and Scottish defender Jack Hendry BELGA MAG/AFP via Getty Images

Man. City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; Gündoğan, Fernandinho, De Bruyne; Gabriel Jesus, Foden, Grealish

Out: Torres (foot)

Doubtful: Ederson (fitness), Gabriel Jesus (fitness)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz; Souza, Pjanić, Ghezzal, Alex Teixeira, Larin; Batshuayi

Out: Mehmet Topal (muscle), N'Koudou (ankle)

Doubtful: Hutchinson (muscle)

Sporting CP: Adán; Inácio, Coates, Feddal; Porro, Palhinha, Matheus, Vinagre; Sarabia, Paulinho, Pote

Out: Tabata (knee)

Doubtful: none

Champions League assists from the archive: Classic through balls

Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Wijnaldum/Herrera, Verratti, Gueye; Messi, Mbappé, Icardi/Draxler

Out: Di María (suspended), Neymar (adductors), Ramos (calf), Paredes (thigh)

Doubtful: Navas (hip), Icardi (personal)

Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Simakan, Orban, Gvardiol; Haidara, Kampl; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai; Poulsen

Out: Saracchi (knee), Halstenberg (knee), Brobbey (thigh), Dani Olmo (thigh)

Doubtful: none

Watch 1996 Jardel double for Porto against Milan

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio, Corona; Díaz, Taremi

Out: none

Doubtful: Mbemba (ankle)

AC Milan: Tătărușanu; Kalulu, Tomori, Kjær, Calabria; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leão; Giroud

Out: Kessie (suspended), Florenzi (knee), Maignan (wrist), Rebić (ankle), Brahim Díaz (illness), Theo Hernández (illness), Plizzari (knee), Messias (thigh)

Doubtful: none

2019/20 highlights: Liverpool 2-3 Atlético

Atlético: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar; João Félix, Luis Suárez

Out: Savić (suspended)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Kondogbia

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Keïta, Fabinho, Henderson; Salah, Jota, Mané

Out: Elliott (ankle), Thiago (calf)

Doubtful: Jones (groin)

Lewandowski 2012 Dortmund double vs Ajax

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Berghuis, Haller, Tadić

Out: Klaiber (knee), Stekelenburg (groin)

Doubtful: none

Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Witsel; Brandt, Bellingham; Reus; Haaland, Malen

Out: Coulibaly (knee), Dahoud (knee), Guerreiro (muscle), Morey (knee), Moukoko (muscle), Reyna (thigh), Schmelzer (knee)

Doubtful: none

In the Zone: Sheriff's swift counterattack

Inter: Handanovič; Škriniar, de Vrij, Bastoni; Dunfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Džeko, Lautaro Martínez

Out: Sensi (knee)

Doubtful: none

Sheriff: Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Bruno, Kolovos, Castañeda; Traore

Out: Yakhshiboev (undisclosed), Belousov (knee)

Doubtful: Kyabou (undisclosed)

Misses next match if booked: Dulanto

Highlights: Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid

Shakhtar: Pyatov; Dodô, Marlon, Kryvtsov, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Tetê, Alan Patrick, Fernando; Pedrinho

Out: Júnior Moraes (knee), Traoré (knee), Konoplyanka (unspecified), Matviyenko (leg)

Doubtful: none

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militão, Alaba, Gutiérrez/Mendy; Valverde, Casemiro, Modrić, Kroos; Benzema, Vinícius

Out: Carvajal (calf), Ceballos (ankle), Bale (muscle strain), Isco (back), Jović (ankle) Hazard (ankle)

Doubtful: none

Wednesday 20 October

Watch Shevchenko hat-trick against Barcelona

Barcelona: Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Pedri/Gavi; Ansu, Depay, Dest

Out: Braithwaite (knee), Araujo (hamstring), Eric García (suspended)

Doubtful: Dembélé (fitness), Pedri (muscle)

Dynamo Kyiv: Bushchan; Kędziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Vitinho

Out: Besedin (knee), Kulach (heart)

Doubtful: Burda (fitness)

In the Zone: Salzburg's clever counterattack

Salzburg: Köhn; Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer; Camara; Aaronson, Sučić, Seiwald; Okafor, Adeyemi

Out: Šeško (thigh), Junuzović (heel), Piątkowski (ankle), Solet (knee)

Doubtful: Adeyemi (adductor), Bernede (calf)

Misses next match if booked: Capaldo

Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon; Baku, Arnold; Lukebakio, Philipp, Steffen; Nmecha

Out: Guilavogui (suspended), Białek (knee), Gerhardt (foot), Mehmedi (muscular), Otávio (ankle), Schlager (knee), William (knee)

Doubtful:

Misses next match if booked: Lacroix

Benfica vs Bayern flashback: 2016 Vidal stunner

Benfica: Vlachodimos; Veríssimo, Otamendi, Verthongen; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário, Grimaldo; Darwin, Yaremchuk, Rafa Silva

Out: Lázaro (thigh), Gilberto (muscle), Seferović (knee)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Rafa Silva, Weigl

Bayern: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Hernández; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski

Out: Ulreich (knee)

Doubtful: Davies (thigh)

Highlights: Young Boys 2-1 Man. United

Young Boys: Von Ballmos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Sierro, C Martins Pereira; Fassnacht, Aebischer, Ngamaleu; Elia

Out: Lustenberger (Achilles), Nsame (Achilles), Monteiro (knee)

Doubtful: Zesiger (knee), Faivre (hamstring)

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Capoue, Parejo, Trigueros; Pino, Gerard Moreno, Danjuma

Out: Dia (knee)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Yeremi Pino

Highlights: Man. United 2-1 Villarreal

Man. United: De Gea; Dalot, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred, Bruno; Ronaldo, Greenwood, Rashford

Out: Varane (groin)

Doubtful: Diallo (thigh), Martial (unspecified), Cavani (fatigue)

Atalanta: Musso; Lovato, Palomino, Demiral,; Zappacosta, Freuler, De Roon, Mæhle; Pašalić; Malinovskyi, Zapata

Out: Hateboer (foot), Djimsiti (arm), Gosens (thigh), Pessina (thigh), Tolòi (thigh)

Doubtful: none

Classic LOSC Lille Champions League goals

LOSC: Grbić; Zeki Çelik, Tiago Djaló, Fonte, Reinildo; Ikoné, André, Xeka, Bamba; Burak Yılmaz, David

Out: Botman (groin)

Doubtful: none

Sevilla: Bounou; Navas, Diego Carlos, Rekik, Acuña; Jordán, Fernando, Rakitić; Lamela, Rafa Mir, Ocampos

Out: none

Doubtful: Koundé (unspecified), Gómez (unspecified), En-Nesyri (muscular)

All Chelsea's 2020/21 Champions League goals

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Azpilicueta; James, Kanté, Mount, Jorginho, Chilwell; Werner, Lukaku

Out: Rüdiger (back), Pulišić (ankle)

Doubtful: Ziyech (illness)

Malmö: Dahlin; Larsson, Nielsen, Brorsson; Berget, Rakip, Innocent, Christiansen, Peña; Čolak, Birmančević

Out: Ahmedhodžić (suspended), Lewicki (knee), Beijmo (collarbone), Toivonen (knee), Knudsen (knee), Sejdiu (knee)

Doubtful: none

Misses next match if booked: Brorsson

Watch stunning Del Piero strike against Zenit

Zenit: Kritsyuk; Sutormin, Barrios, Chistyakov, Lovren, Douglas Santos; Malcom, Kuzyaev, Wendel, Claudinho; Azmoun

Out: Ozdoev (knee)

Doubtful: Rakitskyy (hamstring)

Juventus: Szczęsny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Chiesa, Kean

Out: Rabiot (illness), Dybala (thigh)

Doubtful: De Ligt (thigh)