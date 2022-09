Champions League possible line-ups and team news

UEFA.com gives Fantasy Football managers a helping hand by predicting the line-ups for the second batch of UEFA Champions League group stage games.

We've also got the details on which players are suspended and who the injury doubts are ahead of the matches.

*All times CET

Tuesday 13 September

Plzeň: Staněk; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sýkora, Vikanova, Mosquera; Bassey

Out: Kopic (thigh), Kliment (muscle)

Doubtful: Chorý (foot), Havel (unspecified)

Inter: Onana; D'Ambrosio, Škriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Gosens; Džeko, Lautaro Martínez

Out: Lukaku (thigh)

Doubtful: none

Sporting CP: Adán; Inácio, Coates, Reis; Pedro Porro, Ugarte, Morita, Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Edwards, Francisco Trincão

Out: Jovane Cabral (foot), Luís Neto (knee), St. Juste (thigh)

Doubtful: none

Tottenham: Lloris; Emerson, Dier, Romero, Lenglet, Perišić; Højbjerg, Bentancur; Richarlison, Kane, Son

Out: none

Doubtful: Lucas Moura (calf)

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Núñez, Luis Díaz

Out: Konaté (knee), Henderson (hamstring), Jones (shin), Ramsay (back), Keïta (thigh), Oxlade-Chamberlain (thigh), Robertson (knee)

Doubtful: Kelleher (groin), Fabio Carvalho (dead leg)

Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Taylor; Tadić, Kudus, Bergwijn

Out: none

Doubtful: none

Porto: Diogo Costa; Zaidu, David Carmo, Pepe, João Mário; Uribe, Eustáquio, Galeno, Pepê; Toni Martínez, Evanilson

Out: Taremi (suspended), Otávio (ribs)

Doubtful: Grujić (muscle)

Club Brugge: Mignolet; Mechele, Sylla, Meijer; Skov Olsen, Nielsen, Odoi, Vanaken, Onyedika; Jutglà, Yaremchuk

Out: Buchanan (muscle), Lang (ankle), Rits (knee), Mata (ankle)

Doubtful: none

Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Hincapie, Bakker; Aránguiz, Andrich; Frimpong, Diaby, Hudson-Odoi; Schick

Out: Wirtz (knee), Bellarabi (meniscus), Adli (collarbone), Lunev (thigh), Palacios (thigh)

Doubtful: none

Atlético: Grbić; Hermoso, Witsel, Reinildo; Molina, Marcos Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; João Félix, Morata

Out: Savić (muscle), Reguilón (groin), Giménez (back)

Doubtful: Oblak (thigh)

Bayern: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández, Davies; Kimmich, Sabitzer; Sané, Musiala; Müller, Mané

Out: Coman (thigh), Sarr (knee)

Doubtful: none

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Eric García, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Raphinha

Out: none

Doubtful: none

Marseille: Pau López; Bailly, Gigot, Kolašinac; Clauss, Rongier, Gerson, Nuno Tavares; Cengiz Ünder, Alexis Sánchez, Payet

Out: Mbemba (suspended)

Doubtful: none

Frankfurt: Trapp; Knauff, Tuta, N'Dicka, Pellegrini; Sow, Dina Ebimbe; Lindstrøm, Götze, Kamada, Kolo Muani

Out: Touré (thigh), Buta (knee), Lenz (thigh), Rode (thigh), Onguéné (thigh)

Doubtful: none

Wednesday 14 September

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud

Out: Rebić (back), Origi (thigh), Krunić (muscle)

Doubtful: none

Dinamo Zagreb: Livaković; Moharrami, Ristovski, J. Šutalo, Perić, Ljubičić; Ademi, Ivanušec, Mišić; Oršić, Petković

Out: B. Šutalo (calf/ankle)

Doubtful: Menalo (thigh)

Shakhtar: Trubin; Taylor, Bondar, Matviyenko, Konoplia; Shved, Bondarenko, Stepanenko, Sudakov, Mudryk; Zubkov

Out: Korniyenko (knee)

Doubtful: none

Celtic: Hart; Juranović, Carter-Vickers, Jenz, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Abada, Furuhashi, Jota

Out: none

Doubtful: Starfelt (knee)

Rangers: McLaughlin; King, Goldson, Sands, Barisić; Davis, Lundstram; Arfield, Kamara, Kent; Čolak

Out: Lawrence (knee), Souttar (unspecified), Helander (foot), Hagi (knee)

Doubtful: Tavernier (muscle), Davies (fitness)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia

Out: Osimhen (thigh)

Doubtful: none

Chelsea: Arrizabalaga; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovačić, Cucurella; Mount, Sterling, Havertz

Out: Kanté (hamstring)

Doubtful: Mendy (knee)

Salzburg: Köhn; Dedić, Pavlović, Bernardo, Ulmer; Seiwald; Capaldo, Kameri, Kjærgaard; Okafor, Fernando

Out: Diambou (ankle), Koïta (ankle), Omoregie (thigh), Piątkowski (thigh), Tijani (shin/fibula), Solet (thigh), Wöber (groin)

Doubtful: Sučić (groin)

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Modrić, Tchouameni, Camavinga; Valverde, Rodrygo, Vinícius Júnior

Out: Éder Militão (hamstring), Benzema (thigh), Lucas Vázquez (adductor)

Doubtful: Odriozola (muscle)

Leipzig: Gulácsi; Simakan, Gvardiol, Orbán, Raum; Laimer, Schlager; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai; Werner

Out: Olmo (knee), Klostermann (ankle)

Doubtful: none

Man City: Ederson; João Cancelo, Akanji, Rúben Dias, Sergio Gómez; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Bernardo Silva, Haaland, Foden

Out: Laporte (knee)

Doubtful: Walker (unspecified), Stones (muscle)

Dortmund: Meyer; Meunier, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Salih Özcan, Bellingham; Brandt, Reus, Reyna; Modeste

Out: Bynoe-Gittens (shoulder), Dahoud (shoulder), Hazard (hamstring), Kobel (groin), Malen (thigh), Morey (knee)

Doubtful: Adeyemi (foot)

Copenhagen: Ryan; Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen; Falk, Zeca, Lerager; Claesson, Cornelius, Daramy

Out: Grabara (facial fracture), Amoo (knee)

Doubtful: Cornelius (calf)

Sevilla: Bounou; Carmona, Gudelj, Nianzou, Acuña; Fernando, Delaney; Lamela, Papu Gómez, Óliver Torres; En-Nesyri

Out: Marcão (hamstring), Corona (ankle)

Doubtful: none

Juventus: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Cuadrado, Vlahović, Kostić

Out: Pogba (knee), Kaio Jorge (knee), Chiesa (knee)

Doubtful: Di María (thigh), Locatelli (thigh), Rabiot (ankle), Szczęsny (ankle)

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Fernández; Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos

Out: Lucas Veríssimo (knee), João Victor (ankle), Morato (ankle)

Doubtful: none

Maccabi Haifa: Cohen; Sundgren, Batubinsika, Seck, Goldberg, Cornud; Mohamed, Lavi, Chery; Pierrot, David

Out: Jaber (leg), Podgoreanu (leg)

Doubtful: Raz Meir (hip)

Paris: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Mukiele; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar

Out: Kimpembe (hamstring)

Doubtful: none

