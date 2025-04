Champions League quarter-finals: Predicted and starting line-ups for the first legs

UEFA.com gives Fantasy Football managers a helping hand by listing and predicting line-ups for all the UEFA Champions League quarter-final first legs.

Wednesday 9 April

Paris

Predicted line-up: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Out: Marquinhos (suspended)

Doubtful: Kang-in Lee (ankle)

Misses next match if booked: Fabián Ruiz

Villa

Predicted line-up: Martínez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Ramsey; Rashford

Out: Barkley (knee)

Doubtful: Bailey (knock)

Misses next match if booked: Digne, Disasi, Kamara, Rashford

Barcelona

Predicted line-up: Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermín López, Raphinha; Lewandowski

Out: Bernal (knee), Ter Stegen (match fitness), Casadó (ligament), Olmo (adductor)

Doubtful: Iñigo Martínez (muscular)

Misses next match if booked: Iñigo Martínez

Dortmund

Predicted line-up: Kobel; Ryerson, Can, Anton, Bensebaini; Nmecha, Chukwuemeka; Adeyemi, Brandt, Beier; Guirassy

Out: Gross (suspended), Mane (muscular), Sabitzer (knee), Wätjen (foot), Schlotterbeck (knee)

Doubtful: Süle (muscular)

Misses next match if booked: Beier, Bensebaini, Couto, Ryerson, Sabitzer

Tuesday 8 April

Arsenal

Starting line-up: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ødegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli

Real Madrid

Starting line-up: Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Alaba; Modrić, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior

Bayern

Starting line-up: Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanišić; Goretzka, Kimmich; Olise, Sané, Guerreiro; Kane

Inter

Starting line-up: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Martínez, Thuram

