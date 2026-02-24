Champions League Official Live football scores & Fantasy
Get
UEFA.com works better on other browsers
For the best possible experience, we recommend using Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Champions League starting line-ups: Knockout play-off second legs

Tuesday, February 24, 2026

We list the line-ups ahead of Tuesday's knockout phase play-off deciders.

Atleti line up ahead of their second leg against Club Brugge
Atleti line up ahead of their second leg against Club Brugge UEFA via Getty Images

We give Fantasy Football managers a helping hand by listing the line-ups for Tuesday's UEFA Champions League knockout phase play-off deciders.

Play Fantasy Football

Tuesday 24 February

Atleti vs Club Brugge

Atleti: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Álex Baena; Sørloth, Alvarez

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković; Carlos Forbs, Vetlesen, Vanaken, Tzolis; Tresoldi

Leverkusen vs Olympiacos

Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, Palacios, García, Grimaldo; Hofmann, Schick, Maza

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze, Dani García; Gelson Martins, Chiquinho; Taremi

Inter vs Bodø/Glimt

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zieliński, Barella, Dimarco; Esposito, Thuram

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge

Newcastle vs Qarabağ

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Botman, Burn, A Murphy; Woltemade, Tonali, Joelinton; J Murphy, Osula, Barnes

Qarabağ: Kochalski; Dani Bolt, Silva, B Hüseynov, Medina, Jafarguliyev; Montiel, Pedro Bicalho, Janković, Zoubir; Duran

Download: Champions League app
© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Last updated: Tuesday, February 24, 2026