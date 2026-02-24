Champions League starting line-ups: Knockout play-off second legs
Tuesday, February 24, 2026
We give Fantasy Football managers a helping hand by listing the line-ups for Tuesday's UEFA Champions League knockout phase play-off deciders.
Tuesday 24 February
Atleti: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Álex Baena; Sørloth, Alvarez
Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković; Carlos Forbs, Vetlesen, Vanaken, Tzolis; Tresoldi
Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, Palacios, García, Grimaldo; Hofmann, Schick, Maza
Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze, Dani García; Gelson Martins, Chiquinho; Taremi
Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zieliński, Barella, Dimarco; Esposito, Thuram
Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge
Newcastle: Ramsdale; Trippier, Botman, Burn, A Murphy; Woltemade, Tonali, Joelinton; J Murphy, Osula, Barnes
Qarabağ: Kochalski; Dani Bolt, Silva, B Hüseynov, Medina, Jafarguliyev; Montiel, Pedro Bicalho, Janković, Zoubir; Duran