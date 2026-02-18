Champions League starting line-ups: Knockout phase play-off first legs
Wednesday, February 18, 2026
Article summary
We list the line-ups for all 16 teams involved in the knockout phase play-off first legs.
Article top media content
Article body
We give Fantasy Football managers a helping hand by listing the line-ups for this week's UEFA Champions League knockout phase play-off matches.
Wednesday 18 February
Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran
Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Willock; Elanga, Woltemade, Barnes; Gordon
Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Gelson Martins, Taremi, Podence; El Kaabi
Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Schick, Poku
Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge
Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sučić, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, L Martinez
Club Brugge vs Atlético de Madrid
Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković, Onyedika; Diakhon, Vanaken, Tzolis; Tresoldi
Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Alvarez, Griezmann
Tuesday 17 February
Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang; Osimhen
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Francisco Conceição, Kenan Yıldız; McKennie
Monaco: Köhn; Vanderson, Teze, Faes, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Adingra; Balogun
Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola
Benfica: Trubin; Dedić, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Schjelderup, Aursnes, Barreiro; Prestianni; Rafa Silva, Pavlidis
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Júnior
Dortmund: Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy
Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolašinac; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Pašalić, Zalewski; Scamacca