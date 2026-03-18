
Champions League quarter-final ties and dates confirmed

Wednesday, March 18, 2026

Real Madrid versus Bayern and Paris Saint-Germain against Liverpool are among the 2025/26 UEFA Champions League quarter-final ties.

Champions League quarter-final ties and dates confirmed

The 2025/26 UEFA Champions League quarter-final ties and dates have been confirmed following the conclusion of the round of 16 on Wednesday.

Quarter-final fixtures

Champions League quarter-finals

FIRST LEGS

7 April
Sporting CP vs Arsenal
Real Madrid vs Bayern München

8 April
Barcelona vs Atlético de Madrid
Paris vs Liverpool

SECOND LEGS

14 April
Atlético de Madrid vs Barcelona
Liverpool vs Paris

15 April
Arsenal vs Sporting CP
Bayern München vs Real Madrid

All games kick off at 21:00 CET

The road to Budapest

Semi-finals (28/29 April & 5/6 May)
Paris/Liverpool vs Real Madrid/Bayern
Barcelona/Atleti vs Sporting CP/Arsenal

The semi-finals match schedule will be communicated in due course.

Final (Saturday 30 May)
Puskás Aréna, Budapest

