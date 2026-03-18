Champions League quarter-final ties and dates confirmed
Wednesday, March 18, 2026
Real Madrid versus Bayern and Paris Saint-Germain against Liverpool are among the 2025/26 UEFA Champions League quarter-final ties.
The 2025/26 UEFA Champions League quarter-final ties and dates have been confirmed following the conclusion of the round of 16 on Wednesday.
Champions League quarter-finals
FIRST LEGS
7 April
Sporting CP vs Arsenal
Real Madrid vs Bayern München
8 April
Barcelona vs Atlético de Madrid
Paris vs Liverpool
SECOND LEGS
14 April
Atlético de Madrid vs Barcelona
Liverpool vs Paris
15 April
Arsenal vs Sporting CP
Bayern München vs Real Madrid
All games kick off at 21:00 CET
The road to Budapest
Semi-finals (28/29 April & 5/6 May)
Paris/Liverpool vs Real Madrid/Bayern
Barcelona/Atleti vs Sporting CP/Arsenal
The semi-finals match schedule will be communicated in due course.
Final (Saturday 30 May)
Puskás Aréna, Budapest