Vitinha named official 2026 UEFA Champions League final Player of the Match
Saturday, May 30, 2026
Paris Saint-Germain midfielder Vitinha has been named PlayStation® Player of the Match for the 2026 UEFA Champions League final.
The UEFA Technical Observer Group said: "Vitinha was Paris' best player on the night. He took charge in midfield – particularly in the second half – driving his team forward and setting the tempo. It was an excellent performance from the Portuguese midfielder."
Player of the Match: Previous finals
2025 Désiré Doué (Paris)
2024 Dani Carvajal (Real Madrid)
2023 Rodri (Manchester City)
2022 Thibaut Courtois (Real Madrid)
2021 N'Golo Kanté (Chelsea)
2020 Kingsley Coman (Bayern München)
2019 Virgil van Dijk (Liverpool)
2018 Gareth Bale (Real Madrid)
2017 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
2016 Sergio Ramos (Real Madrid)
2015 Andrés Iniesta (Barcelona)
2014 Ángel Di María (Real Madrid)
2013 Arjen Robben (Bayern München)
2012 Didier Drogba (Chelsea)
2011 Lionel Messi (Barcelona)
2010 Diego Milito (Inter)
2009 Xavi Hernández (Barcelona)
2008 Edwin van der Sar (Manchester United)
2007 Filippo Inzaghi (AC Milan)
2006 Samuel Eto'o (Barcelona)
2005 Steven Gerrard (Liverpool)
2004 Deco (Porto)
2003 Paolo Maldini (AC Milan)
2002 Zinédine Zidane (Real Madrid)
2001 Oliver Kahn (Bayern München)