Champions League Official Live football scores & Fantasy
Get
UEFA.com works better on other browsers
For the best possible experience, we recommend using Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Vitinha named official 2026 UEFA Champions League final Player of the Match

Saturday, May 30, 2026

Paris Saint-Germain midfielder Vitinha has been named official Player of the Match for the 2026 UEFA Champions League final.

Vitinha with his Player of the Match award after the Champions League final
Vitinha with his Player of the Match award after the Champions League final Getty Images

Paris Saint-Germain midfielder Vitinha has been named PlayStation® Player of the Match for the 2026 UEFA Champions League final.

The UEFA Technical Observer Group said: "Vitinha was Paris' best player on the night. He took charge in midfield – particularly in the second half – driving his team forward and setting the tempo. It was an excellent performance from the Portuguese midfielder." 

Player of the Match: Previous finals

2025 Désiré Doué (Paris)
2024 Dani Carvajal (Real Madrid)
2023 Rodri (Manchester City)
2022 Thibaut Courtois (Real Madrid)
2021 N'Golo Kanté (Chelsea)

2020 Kingsley Coman (Bayern München)
2019 Virgil van Dijk (Liverpool)
2018 Gareth Bale (Real Madrid)
2017 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
2016 Sergio Ramos (Real Madrid)
2015 Andrés Iniesta (Barcelona)
2014 Ángel Di María (Real Madrid)
2013 Arjen Robben (Bayern München)
2012 Didier Drogba (Chelsea)
2011 Lionel Messi (Barcelona)

2010 Diego Milito (Inter)
2009 Xavi Hernández (Barcelona)
2008 Edwin van der Sar (Manchester United)
2007 Filippo Inzaghi (AC Milan)
2006 Samuel Eto'o (Barcelona)
2005 Steven Gerrard (Liverpool)
2004 Deco (Porto)
2003 Paolo Maldini (AC Milan)
2002 Zinédine Zidane (Real Madrid)
2001 Oliver Kahn (Bayern München)

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Last updated: Saturday, May 30, 2026

Selected for you

Report: Paris retain Champions League!
Live 30/05/2026

Report: Paris retain Champions League!

Luis Enrique's men scored four of their five penalties in the shoot-out to squeeze past Arsenal after a 1-1 draw.
Meet the winners
Live 30/05/2026

Meet the winners

Why and how they won the trophy, key players and stats; all you need to know about the 2025/26 UEFA Champions League winners Paris Saint-Germain.
Every Player of the Match
Live 30/05/2026

Every Player of the Match

Check out who took home the official Player of the Match award after every Champions League game in 2025/26.